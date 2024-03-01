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Казино 1xSlots

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Казино 1xSlots
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Обзор казино 1xSlots

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Лицензия № 8048/JAZ
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 125
Платежных систем
Платежных систем: 50
Скорость выплат
Скорость выплат: 15 минут
Лимит
Лимит: Нет
Оборот депозита
Оборот депозита: Х0.5
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 100 руб., 1$, 1€
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
4,6

Бонусы казино

Приветственный
1500 EUR + 150 FS
Бездепозитный
150FS
SLOT150
Бонусы и Промокоды
Что есть?
Игровые автоматы
Рулетка
Live-дилер
Покер
Бинго
Блэкджек
Баккара
Кости
Кено
Маджонг
Сик-бо
Крэпс
Лотереи
Скретч-карты
Видеопокер
Настольные игры
TV-игры
Домино
Запрещенные страны
США, Великобритания, Нидерланды, Франция, Испания, Италия, Польша, Чехия, Нидерландские Антильские острова, Кюрасао, Мальта, Кипр, Австралия, Бельгия, Словакия, Португалия, Швеция, Дания, Германия, Австрия, Швейцария

Об онлайн казино

Год открытия 1xSlots Casino – 2017. Это одно из первых онлайн казино, которое начало работать на платформе B2B. Данную платформу отличает очень большое количество игровых слотов и других азартных развлечений.

С момента открытия игорное заведение начало свою работу практически по всему миру. Одних только языков на сайте 1хСлотс насчитывается более 60, помимо этого игрокам доступна регистрация кошелька в своей национальной валюте (играть можно на любую валюту).

Для новых игроков доступен приветственный бонусный пакет в 1500€ + 150FS, если Вы зарегистрировали кошелек в другой валюте, то получите в виде приветственного бонуса эквивалент этой суммы.

Хочется сразу отметить, что в казино 1хSlots игроку нужно брать все бонусы, которые они предоставляют, так как счета: бонусный и депозитный – тут раздельные. Что значит – играя на депозитный счет Вам в случае выигрыша не потребуется откручивать вейджер который накладывается на бонус.

После регистрации новичкам доступен бездепозитный бонус 150FS в слоте Chinese Gold Hold and Spin, чтобы его получить нужно при регистрации использовать уникальное промо: SLOT150. Размер вейджера на бонусные фриспины Х25. После того как игрок открутит вейджер, деньги автоматически зачислятся с бонусного на реальный баланс. Данный вейджер необходимо отыграть реальными деньгами.

Обращаем Ваше внимание, что у бонусных средств есть ограничение денег, которые с них можно выиграть. Поэтому чтобы не было недоразумений мы рекомендуем изначально ознакомиться с правилами бонуса, который Вы берете.

Как и в любом другом лицензионном казино у 1xSlots гемблеру необходимо будет верифицировать свой аккаунт. Игроку потребуется пройти верификацию: телефона, почты, личности и платежной системы. Если с этим возникнут сложности, то обратитесь в службу поддержки, они Вам все объяснят.

Скорость вывода выигранных денег в 1xSlots быстрый, довольно часто выигрыш приходит на Ваш счет в течении минут 10. Если Вы пользуетесь пластиковыми картами, то тут возможны задержки связанные непосредственно с Вашим банком, само казино на это повлиять никак не может.

Относительно лимитов ограничивающих вывод денег в 1 сутки, то тут их нет. Лимитом может стать только ограничение самой платежной системы, которой Вы пользуетесь для игры. Данная ситуация решается очень просто, Вам потребуется поставить на вывод несколько платежей.

Система лояльности в 1xSlots на должном уровне, постоянно проходят турниры, есть кешбек который зависит от статуса Вашего игрового профиля (все 11 уровней). Причем на последнем игрок получает возврат не только с проигранных денег, но и со всех ставок, которые делает при игре в казино (тут размер возврата не большой, но все равно несомненно это плюс).

Также довольно часто приходят индивидуальные бонусные предложения от менеджеров 1xSlots (чаще всего на почту). Частота и размер таких бонусов зависит от активности игрока.

1xSlots Casino, периодически занимает лидирующие позиции в различных рейтингах и часто является выбором игроков. Пользователей, которые играют в этом онлайн казино довольно много.

В случае если у Вас возникли проблемы с данным игорным заведением, то Вы можете прислать жалобу на наш форум в соответствующей рубрике, мы пригласим представителя 1xSlots и постараемся помочь решить эту проблему. Что касается отзывов реальных игроков, то с ними Вы можете ознакомиться под этим материалом.

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