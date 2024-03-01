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Аматик
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#1
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Арчи Знал
Стример
Стример
Какого хера провайдер Аматик крутиться во всех казино так медленно у меня? из-за моего ноутбука я так понял типо слабый комп ?
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#2
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FRS
Игрок
Игрок
интернет слабый скорее всего
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#3
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Posledniy LUDIK
Стример
Стример
Сервер далеко находиться. Он бывает нормально крутит а бывает тупит. Это нормально у всех так
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#4
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gulagrus
Стример
Стример
Всем привет! Аматик почти в каждом казино играет медленно, единственно где более менее это сетка гамблинкрафт (пф-буй-джоз), в остальных время от времнеи, а в каких то всгда медленно! Это нарпягает конечно сильно, это всё зависит от агрегатора игр который подключен к казино, напрямую с провайдерами мало кто работает, в основном через агрегаторы у которых уже есть "пакет" провайдеров. Я думаю напрямую бы играл веселей, но для казино гимор состовлять договоры с каждым провайдером, особенно шаблонные казино в которых ограничен функционал сайта.
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Что вы думаете о Стримере Арчи Знал
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