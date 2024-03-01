Всем привет! Аматик почти в каждом казино играет медленно, единственно где более менее это сетка гамблинкрафт (пф-буй-джоз), в остальных время от времнеи, а в каких то всгда медленно! Это нарпягает конечно сильно, это всё зависит от агрегатора игр который подключен к казино, напрямую с провайдерами мало кто работает, в основном через агрегаторы у которых уже есть "пакет" провайдеров. Я думаю напрямую бы играл веселей, но для казино гимор состовлять договоры с каждым провайдером, особенно шаблонные казино в которых ограничен функционал сайта.