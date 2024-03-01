Об онлайн казино

Bitstarz Casino начало свою работу в 2014 году. В данном игорном заведении быстрый вывод выигранных денег, отсутствуют лимиты и есть бездепозитный бонус с возможностью реального вывода денег с него (не делая депозит). Сделаем более подробный обзор сайта этого онлайн казино.

Само онлайн казино изначально ориентировано на игроков, которые делают депозиты в криптовалюте. И для таких гемблеров тут прямо-таки особенные условия.

В Битстарзе каждый новый игрок может получить 20 бездепозитных фриспинов, которые на этом сайте даются за регистрацию. Для получения 20FS не нужно использовать промокод, фриспины станут доступны сразу после регистрации, нужно только подтвердить почту и телефон. Стоит отметить, что вейджер с бездепа можно откручивать бонусными деньгами и после отыгрыша сделать реальный вывод денег. Максимальная сумма вывода с этого бездепозита, если Вы играете на рубли – 6000 руб.

Что касается приветственного бонусного пакета, то его размер: +50000 руб. или +5 BTC (если депозит в BTC) и +180FS к первым 4 депозитам.

Приветственный бонус Bitstarz :

1 депозит: +100% до 10000 руб., или 1BTC если счет пополнялся в BTC и 180FS. Фриспины начисляются следующим образом: 20FS сразу после пополнения счета, а остальные 160FS будут начисляться по 20 шт., каждые 24 часа. Для получения бонуса +100%, игроку нужно будет сделать депозит не менее 1000 руб., ну а кто хочет дополнительно поручить к % еще фриспины, должен пополнить счет не менее чем на 1500 руб.

2 депозит: +50%, для пополнения в рублях максимальная сумма бонуса 10000 рублей, для крипты 1BTC.

3 депозит: +50% до 20 000 руб., или 2BTC для крипты.

4 депозит: +100% до 10 000 руб., или 1BTC.

Внимание! При активном бонусе – максимальная ставка 300 рублей! При превышении размера ставки будет нарушение отыгрыша бонусы и деньги будут аннулированы, так что обратите на это внимание!

Вейджер на все бонусы в онлайн казино Bitstarz X40.

Помимо приветственного бонусного пакета, который дают за регистрацию для постоянных игроков доступны еженедельные бонусы:

+50% к депозиту. Бонус предоставляется каждый понедельник, максимальная сумма бонуса 20 000 руб. Фриспины по средам. Вы можете получить дополнительные фриспины сделав депозит в среду. +20FS за депозит от 2500 руб., +80FS за депозит от 6000 руб., +200FS за депозит от 12000 рублей.

В рамках VIP системы для игроков доступен кешбэк бонус, его размер устанавливается индивидуально для каждого пользователя.

Что касаемо вывода выигранных денег из онлайн казино Bitstarz, то тут все на высоком уровне. Скорость вывода средств 10-15 минут. Лимитов, которые ограничивали бы вывод в Битстарзе нет.

Для того чтобы выводить выигрыши без проблем, игроку нужно будет верифицировать свой аккаунт, для начала подтвердите почту и номер мобильного сразу после регистрации. После верифицируйте свою личность и платежную систему, с которой Вы делали депозиты.

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