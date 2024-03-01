Меню
layerstyle

Казино Booi

Поделиться
Казино Booi
Видеообзор

Обзор казино Booi

licence
Лицензия № 1668 / JAZ
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 63
Платежных систем
Платежных систем: 44
Скорость выплат
Скорость выплат: 0-2 часов
Лимит
Лимит: от 3000$ до 7500$ в день
Оборот депозита
Оборот депозита: X3
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 2$
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
4,4

Бонусы казино

Приветственный
+250% +125FS - пакет на 5 депозитов
Уникальный промокод
+200% на первый депозит
FREESPS
Бонусы и Промокоды
Что есть?
Игровые автоматы
Рулетка
Live-дилер
Покер
Бинго
Блэкджек
Баккара
Кости
Кено
Маджонг
Понтун
Сик-бо
Крэпс
Скретч-карты
Видеопокер
Настольные игры
Запрещенные страны
Австралия, Болгария, Британская территория в Индийском океане, Велкиобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Грузия, Иран, Испания, Италия, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Румыния, США, Северная Корея, Украина, Франция, Черногория, Швеция, Эстония

Об онлайн казино

Онлайн казино Booi, начало свою деятельность в 2019 году. Данный игровой клуб работает на своей уникальной платформе. И изначально ориентирован на русскоязычную аудиторию. Лицензия Curacao – разрешает данному сайту официально работать в большинстве стран СНГ.

Любой новый игрок, который прошел регистрацию в Booi, может получить на свой первый депозит +200% (для этого во время регистрации укажите уникальное промо FREESPS), максимальный размер такого бонуса 300$. В случае если Вы решите активировать этот приветственный бонус, то Вам потребуется открутить вейджер, размер которого Х30. Обращаем внимание, что расчет вейджера Х30 считается на бонусные + депозитные деньги, поэтому фактический вейджер значительно больший, чем заявлено. Что касается, вейджера на фриспины, его размер Х40.

Для того чтобы получить свой выигрыш, игроку необходимо будет пройти разово верификацию своего аккаунта. Для этого необходимо загрузить фото паспорта (главная +прописка), чтобы верифицировать личность, а также пройти верификацию платежной системы. Электронный кошелек с номером телефона, также обязательно нужно верифицировать.

В Booi Casino средняя скорость вывода денежных средств, занимает она не более 2х часов. Если по какой-то причине Вы не получили выплату за 2 часа, наша рекомендация обратиться в чат поддержки и выяснить причину, почему не поступили деньги на счет.

Минимальный депозит, а также минимальная выплата зависит от платежной системы которой Вы пользуетесь, укажем тут усредненно: мин. депозит - 5$, мин. выплата – 10$. В Буи при выводе денег предусмотрены суточные лимиты и зависят они от Вашего статуса: 3000$ для новичков (Wooden Lemur) и 7500$ для статуса Diamont Lion.

Помимо приветственного бонуса на 5 первых депозитов, для игроков доступны еженедельно 20FS (2 раза в неделю). Кроме этого, можно получить уникальные бонусы как от провайдеров, так и от онлайн казино Booi. Они предоставляются рассылкой на email игроков, также их можно получить и на нашем форуме.

Одной из особенностей данной игровой площадки является еженедельный кешбек. Который выдается игрокам, без вейджера. То есть при желании Вы можете сразу его вывести. Размер кешбека в Booi от 4% до 7% в зависимости от статуса игрока.

Booi за время своей работы зарекомендовало себя как надежное онлайн казино с честным выводом денег. Отзывы реальных игроков про Буи, можете почитать ниже, под данным обзором. Ну и, в случае если у Вас возникла проблема с Booi Casino, то Вы можете подать на него жалобу на нашем форуме, и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки.

Оставьте комментарий

Вы должны выполнить Вход, чтобы оставить отзыв.

hello
Добро пожаловать!

Casino Forum - это местечко, специально созданное для комфортного общения.

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять сообщения.

Вход
Регистрация
plus
Новые темы
img
Что вы думаете о Стримере Арчи Знал
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Арчи Знал
img
Знал ты о таком стримере Poslednyi Ludik ? А он есть )
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Posledniy LUDIK
img
Аматик
Раздел Курилка
Автор Арчи Знал
img
Знаете ли вы такого стримера Alekseevich_Casino?
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Alekseevich_Casino
img
Стример Danger Live
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Danger Live