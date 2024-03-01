Об онлайн казино

Cat Casino открылось в 2021 году и является самым первым проектом от линейки Cat AFFS. Сайт работает в интернете официально по лицензии Curacao No.365/JAZ.

При регистрации на сайте онлайн казино Cat, каждый новый игрок может получить бездепозитный бонус, который дается по уникальному промокоду. Чтобы получить без депозита в Cat – 100FS, во время регистрации используйте промо: CAT100.

Фриспины будут доступны в игровом слоте Cleocatra. Вейджер для отыгрыша Х45. Максимальная сумма, которую можно вывести с бесплатных вращений – 100€. Отыгрыш вейджера происходит реальными деньгами.

Также в Cat Casino есть довольно крупный приветственный бонусный пакет, который состоит: +450% +150FS на 4 первых пополнения счета. Вейджер для отыгрыша составляет Х45. Максимальная сумма вывода денег с приветственных бонусных средств Х10.

Для постоянных игроков по четвергам доступен бонус в виде фриспинов, их количество зависит от статуса игрока, также от игрового статуса зависят и условия получения таких бонусов, более подробно стоит ознакомиться на сайте онлайн казино.

Еженедельно по понедельникам в казино Cat доступен кешбэк, максимальный процент возврата части проигранных денег – 10%, он также зависит от статуса игрового профиля.

Что касается скорости вывода выигрышей в Cat Casino, то по правилам выплата может занимать до 24 часов. Фактически выигрыши выводятся значительно быстрее. Чтобы получать свои деньги максимально быстро, игроку нужно будет верифицировать свой игровой аккаунт.

Что касаемо лимитов ограничивающий вывод денег в сутки, то в казино Cat они следующие: 1500€ для статуса новичок и 4000€ для самого топового статуса в Cat Casino.

Если рассматривать в целом Cat Casino, то можно отметить, что лимиты и скорость вывода с этого сайта – средние и устроят подавляющее количество игроков.

Для верификации гемблеру потребуется подтвердить свою личность, проще всего это сделать по паспорту. Далее Вам будет нужно верифицировать платежную систему с помощью, которой Вы делали депозит в казино. Ну и в первую очередь (сразу после регистрации) игрок подтверждает номер мобильного телефона и указывает свой email.

Отзывы про казино Cat в интернете разнятся, зачастую они являются обычными фейками. Если Вы хотите прочитать отзывы реальных игроков, которые действительно играли в данном онлайн казино, то рекомендуем перейти в комментарии к данному посту.

Также хотим отметить, что если у Вас возникли какие-либо проблемы с Cat Casino, то на нашем форуме можно оставить на них жалобу, для этого воспользуйтесь вкладкой “Жалобная книга”. Обязательно подробно распишите свою проблему, желательно приложив скрины или видео, которое подтвердит Ваши слова. На сайте есть представитель данного онлайн казино, так что мы постараемся решить Вашу проблему в кратчайшие сроки.