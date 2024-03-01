Об онлайн казино

Champion Casino начал свою работу в 2017 году. С момента открытия сайт сразу же начал ориентироваться на русскоязычных игроков, а именно на гемблеров из Российской Федерации. Разберем все особенности данного игорного заведения.

Каждый новый игрок, который прошел регистрацию в онлайн казино Чемпион, может получить бездепозитные фриспины, для этого при регистрации нужно использовать промокод: CASI100. По данному уникальному бонус-коду Вам станет доступно 100FS в игровом слоте Book of Gold Multichance, ставка 30 рублей. Вейджер на бездеп Х20, отыгрывать вейджер нужно реальными деньгами.

Приветственный бонус в Champion Casino дается на 5 первых пополнений счета, общая сумма бонусных денег, которую может получить игрок – 200 000 рублей.

1 депозит +100% (до 60000 руб.), вейджер Х35.

2 депозит +75% (до 30000 руб.), вейджер Х40.

3 депозит +50% (до 70000 руб.), вейджер Х30.

4 депозит +30% (до 20000 руб.), вейджер Х40.

5 депозит +25% (до 20000 руб.), вейджер Х40.

Еженедельно по пятницам для игроков, которые в течении недели отыграли в минус будет доступен кешбэк. Размер кешбека зависит от статуса игрока, максимально можно получить до 20%. Чтобы активировать кешбэк, зайдите в раздел подарки, после активации он попадет на Ваш баланс.

На сайте Чемпион можно ставить ставки на спорт и киберспорт. Для всех новичков есть фрибет (до 1000 рублей).

В казино есть и подарок на день рождения, он дается в виде фриспинов. Их количество и ставка зависят от статуса игрока. Например, игрок со статусом Любитель может получить в свой день рождения 10FS в слоте Book of Sun (ставка 20 руб.), а игрок со статусом Легенда получает уже 50FS в слоте Olympian Gods (ставка 1000 руб.). Вейджер на подарочные фриспины Х30.

Вывод денег в данном онлайн казино в среднем составляет 1 час. Что касается лимитов, то для новых гемблеров лимит будет 1000$ в сутки.

Для того чтобы получить свой выигрыш в Champion Casino игроку нужно будет пройти обязательную верификацию игрового аккаунта. По верификации все стандартно: подтверждаем личность, платежную систему, мобильный и почту.

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