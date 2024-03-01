Об онлайн казино

Онлайн казино Daddy Casino открылось в августе 2023 года и принадлежит линейке Cat AFF, сделаем обзор всех основных и значимых моментов этого игорного заведения

Первое на что хочется обратить внимание – это то, что в Daddy Casino, всем новым игрокам дают бездеп в 100 фриспинов. Для того, чтобы его получить во время прохождения регистрации нужно использовать уникальный промокод: DAD100. По нему Вам дадут бесплатные вращения в слоте: Bonanza Billion, вейджер Х45, максимальный вывод 100€ (вейджер нужно отыгрывать реальными деньгами).

Приветственный бонус в казино Daddy состоит из +450% +150FS на 4 первых пополнения счета. Причем на первый депозит можно получить до 150%. Вейджер на бонусные деньги Х45, вейджер на фриспины Х40. Обращаем внимание что в данном бонусе есть ограничение по максимальной сумме вывода, и она зависит от суммы депозита, который Вы внесли (Х15, Х20 максимальный кешаут с бонусных средств).

Для постоянных клиентов есть бонусы по понедельникам и четвергам. В понедельник дают +50%/+100% к Вашему депозиту (получить его можно с понедельника по среду) и в четверг доступны бесплатные вращения к депозиту, в зависимости от суммы пополнения меняется количество предоставляемых фриспинов. Для депозита от 20€: +20FS, от 80€: +80FS, от 200€: +200FS, от 500€: +75FS. Максимальный вывод с бонусных фриспинов Х20.

Каждый понедельник для Вас будет доступен кешбэк до 10%, его размер зависит от Вашего статуса.

На официальном сайте казино Daddy для тех, кто пользуется бонусами есть отдельная рубрика “Отыгрыш бонуса”, в ней собраны игровые слоты, рекомендуемые для отыгрыша бонусного вейджера, что несомненно очень удобно.

Ну и стоит отметить отдельную вкладку ”Покупка бонуса”, в ней собраны все игровые автоматы в которых Вы можете купить бонусную игру, так что для любителей покупать бонусы, Вам сюда.

На сайте Daddy Casino постоянно проходят турниры. Есть и те для участия в которых не нужно делать депозит в казино. Можно поиграть на виртуальную валюту и выиграть вполне себе реальные фриспины в слотах.

Делать депозиты и выводить выигранные деньги в этом онлайн казино можно на следующие платежные системы: банковские карты, Piastrix, криптовалюты и кошелек Kvitum, Скорость вывода денег – 24 часа. Суточный лимит для игроков со статусом новичок: 15000 руб/ 185€. Если у Вас статус Gold, то можно вывести 500000 р./ 6200€.

Если Вас интересуют отзывы о Дедди казино, то с ними Вы можете ознакомиться на нашем форуме, их оставляют реальные игроки нашего интернет комьюнити. Эти отзывы находятся в комментариях к этой статье.

Для тех игроков у кого с Daddy Casino возникли проблемы, то для их решения рекомендуем подать жалобу на странице жалобной книги, на сайте есть менеджер данного игорного заведения и он рассмотрит Вашу заявку, а мы в свою очередь постараемся посодействовать в решении этой проблемы.