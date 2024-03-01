Об онлайн казино

Joycasino на просторах интернета появилось в 2014 году. Данное онлайн казино – это второй проект от линейки Poshfriends. Как и у своего предшественника в Джойказино быстрые выплаты выигранных денег, суточный лимит большой, подробности читайте в нашем обзоре.

Приветственный бонусный пакет в Joycasino состоит из бонуса на 5 первых пополнений счета. Его общий размер +425% + 200FS. На первый депозит можно получить до +200% и +200FS (размер депозита от 1000 рублей).

В онлайн казино Joy есть и уникальный бонус, который доступен игроку по промо-коду BURA. Активируя этот код при регистрации, Вам станет доступно 25 фриспинов. Для этого необходимо сделать минимальный депозит. Игровой автомат Book of Dead, вейджер Х30.

В Joycasino, кроме онлайн казино, есть и букмекерская контора, в которой Вы можете делать ставки на спорт. Если Вы только зарегистрировались в Джойказино, то после депозита в 1000 рублей, Вы получите фрибет в 500 руб. Данную ставку можно делать на любое спортивное событие, которое есть на сайте.

Для тех, кто проиграл в Joycasino, предусмотрен кешбэк. Его размер может достигать до 15% и выплачиваться еженедельно (без депозита и без вейджера). Для этого у игрока должен быть статус Ultimate, для остальных статусов условия разнятся. Например, для самого начального статуса Novice, начисление кешбэка будет только 1 раз в месяц первого числа с вейджером Х6. Для его получения потребуется сделать депозит в 100% от суммы кешбэка.

В казино Joycasino одна из самых быстрых выплат денежных средств. Вывод денег очень редко занимает больше 15 минут. Суточный лимит довольно большой, его размер 100000$ в день.

Для того чтобы быстро выводить деньги из Джойказино, Вам потребуется пройти процедуру верификации. Во-первых, будет необходимо верифицировать личность, во-вторых, платежную систему с которой Вы делали депозит. Также в обязательном порядке нужно будет подтвердить номер телефона и email.

Если Вас интересуют отзывы реальных игроков про Joycasino, то с ними можно ознакомиться в комментариях к нашему обзору. Настоящие гемблеры оставляют реальные отзывы на нашем форуме.

Для тех, кто столкнулся с проблемами в казино Joycasino, у Вас есть возможность пожаловаться на данный сайт. Для этого перейдите в нашу “Жалобную книгу” и опишите в ней сложившуюся ситуацию. Мы постараемся Вам помочь решить возникшие трудности.