Об онлайн казино

Онлайн казино Jozz, начало свою деятельность в 2020 году и сразу было ориентирована на русскоязычных игроков. Для комфортной игры русским, тут есть как необходимые платежные системы, так и чат полноценной русскоязычной поддержки, для решения проблем, которые могут возникнуть у гемблеров.

После регистрации, любой новый игрок может получить бездепозитный бонус в 50 фриспинов, чтобы игроку его получить, необходимо при регистрации использовать промокод FREESPS. Также на первое пополнение счета игроку дают +100% к депозиту, размер вейджера на такой бонус Х40.

Также по бонусной программе в Jozz можно каждую пятницу получать +50% к одному пополнению своего счета, вейджер также Х40. Тут хочется сразу отметить, что данный бонус не доступен для ставок.

Еженедельно постоянные игроки получают бесплатные вращения на свой депозит, размер вейджера зависит от статуса игрока от Х30 до Х45. Игрокам доступны и индивидуальные бонусы, которые менеджеры Jozz Casino присылают на email указанный при регистрации, разновидность бонусов зависит от активности игрока.

Еженедельно игрокам доступен кешбек-бонус размер, которого доходит до 10%. Начисляется он в субботу, так что, если вы играли в течении недели и остались в минусе, Вам будет начислен кешбек, в зависимости от игрового статуса. Есть и бонус на день рождения от 5$ до 200$ соответственно.

Для того чтобы у игрока появилась возможность вывести свой выигрыш, после регистрации необходимо верифицировать свой аккаунт. Для начала проводится верификация номера мобильного телефона и электронной почты, а после депозита игрок должен верифицировать платежную систему, с которой делалось пополнение и свои личные данные (для этого загрузите данные в профиль игрока).

Что касается вывода выигранных денег, то время, за которое в данном онлайн казино проходит выплата составляет не более 4 часов. Лимит ограничивающий вывод зависит от статуса, новичкам выводят по 3000$ в день, для игроков со статусом Vip, данный размер увеличен до 7500$.

Онлайн казино Jozz является крепким середнячком среди других представителей игорного бизнеса. Среднее время вывода выигрышей, средние лимиты, небольшое количество игровых автоматов. Но само заведение Jozz является надежным и честным, деньги выплачиваются в полном размере в соответствии с правилами сайта, весь игровой софт лицензионный от официальных провайдеров.

В случае если у Вас возникли спорные моменты с Jozz Casino, и Вы считаете, что они в чем-то Вас обманули, то рекомендуем воспользоваться нашей жалобной книгой, мы пригласим на этот форум представителя этого онлайн казино и постараемся решить Вашу проблему в краткие сроки.

Что касается отзывов реальных игроков, то их Вы можете посмотреть в комментариях к нашему обзору. Тут отзывы оставляют только настоящие люди и администрация форума уделяет пристальное внимание аккаунтам с которых оставляются отзывы, так что тут все максимально честно.