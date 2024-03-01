Казино JVSpin

Об онлайн казино

Сайт JVSpin начал свою работу в 2020 году и работает на платформе B2B. Онлайн казино работает в интернете вполне официально и имеет лицензию Curacao, что позволяет им принимать игроков практически со всех стран бывшего СССР.

Благодаря платформе B2B, тут большое количество игровых слотов и других азартных игр. В JVSpin гемблер может не только покрутить игровые автоматы, но и поставить ставку на виртуальный спорт, который в последние годы активно развивается.

Каждый новый игрок в JVSpin Casino получает приветственный бонусный пакет в 1500€ и 150FS. Если Ваш аккаунт зарегистрирован в другой валюте, то размер бонуса будет сконвертирован по текущему курсу.

В казино есть и бездепозитный бонус за регистрацию, его размер 150FS, для его получения необходимо во время регистрации использовать уникальный бонус-код: WGTOPX3.

Так как платформа B2B на которой работает онлайн казино имеет раздельный бонусный и депозитный счет, то игрокам рекомендуется брать все бонусы без исключения. Хотя сразу нужно отметить, что вейджер на бонусный счет откручивается реальными деньгами.

Что касается скорости вывода денег, то в JVSpin она быстрая, диапазон времени 5-30 минут, чаще всего транзакции проходят не позднее 20 минут, тут все зависит от платежной системы, которую использует игрок. По платежным системам на сайте все отлично, в зависимости от Вашего ГЕО их количество может достигать 70.

Когда Вы сделаете депозит, то, как во всех других лицензионных онлайн казино, гемблеру потребуется сделать оборот от депозита (это защита по отмыванию денег), размер этого оборота очень низкий, всего Х0.5

Ограничений по выводу выигранных денег в JVSpin нет никаких. Так что после выигрыша Вы сможете вывести любую сумму, без каких-либо ограничений со стороны онлайн казино. Ограничения могут быть только со стороны Вашей платежной системы.

Резюмируя: большое количество игровых автоматов, отсутствие лимитов и быстрый вывод денег с хорошей системой лояльности.

Что касается отзывов реальных игроков о JVSpin Casino, то их Вы можете почитать в комментариях под этим постом. Отзывы оставляет реальное гемблинг комьюнити.

В случае возникших проблем с Jvspin, то на нашем форуме Вы можете отправить жалобу на данный проект. Мы пригласим представителя онлайн казино и постараемся решить возникшие недопонимания.