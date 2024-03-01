Казино Kent начало свою работу в 2023 году. От других сервисов его отличает яркий и понятный дизайн. Пользователям доступно множество слотов от различных провайдеров. Также в Kent действует прогрессивная система уровней, предоставляющая дополнительные возможности.

Казино обладает современной системой безопасности, благодаря чему мошенники не смогут получить данные пользователей и вывести средства с их аккаунтов. Также это исключает вероятность подтасовки результатов во время игры в любой слот.

Казино Kent принадлежит компании Fun Fusion. Его деятельность регулируется лицензией Кюрасао, и все соответствующие документы можно посмотреть на сайте. Сервис предлагает слоты от десятков провайдеров, все они запускаются прямо в браузере и не требуют установки дополнительного софта. Основная версия сайта выполнена на английском, но пользователи из СНГ могут переключиться на русский.

Чтобы играть на сайте казино, требуется зарегистрировать аккаунт. Для этого нужно перейти на официальный сайт, заполнить анкету и подтвердить почту или телефон. После этого можно будет пользоваться всем функционалом сервиса.

В библиотеке Kent присутствуют все популярные слоты. Количество игровых автоматов превышает 2800. Их список постоянно расширяется, поэтому все клиенты гарантированно найдут подходящие проекты. Слоты разбиты на категории по жанрам и по провайдерам, что существенно упрощает поиск. У каждого слота имеется бесплатная демо-версия.

Помимо слотов в Kent доступны игры с живыми дилерами:

рулетки;

несколько видов блэкджека;

баккара;

разные виды покера.

Игры с живыми дилерами проводятся в студиях провайдеров и транслируются по видеосвязи, игроки совершают ставки в реальном времени.

Все новые пользователи могут рассчитывать на приветственный бонус, распространяющийся на первых три пополнения. Его содержимое также зависит от размера депозита.

Первый бонус:

при депозите от 5 евро: 50% бонуса (до 150 евро) и 50 FS;

при депозите от 20 евро: 100% бонуса (до 300 евро) и 75 FS;

при депозите от 50 евро: 150% бонуса (до 400 евро) и 100 FS.

Второй бонус:

при депозите от 7 евро: 80% бонуса (до 200 евро) и 50 FS;

при депозите от 20 евро: 100% бонуса (до 300 евро) и 75 FS;

при депозите от 50 евро: 120% бонуса (до 450 евро) и 100 FS.

Третий бонус:

при депозите от 10 евро: 75% бонуса (до 200 евро);

при депозите от 20 евро: 100% бонуса (до 350 евро);

при депозите от 50 евро: 125% бонуса (до 500 евро).

Также постоянным клиентам доступны регулярные бонусы, акции и турниры, позволяющие получить дополнительный доход за активную игру. Подробнее со специальными предложениями можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта.

Пополнять и выводить средства клиенты могут с помощью множества доступных способов. Также доступны операции с криптовалютами: BTC, ETH, USDT, LTH и т.д. Выбрать подходящий способ можно в разделе кошелька.

В казино имеется система уровней. Регулярно пополняя счет и играя в разные слоты геймеры будут зарабатывать очки. В зависимости от накопленного количества поинтов аккаунту присваивается определенный уровень. Всего их десять: от Iron до Vibranium. Чем выше уровень, тем больше поощрений сможет получить пользователь:

Уровень Очки Бонус Кэшбек Подарок на день рождения Лутбокс Iron 0 - 300 нет нет нет нет Bronze 300 - 5000 нет 10% 30 евро да Silver 5000 - 15 000 10 евро 10% 50 евро да Gold 15 000 - 30 000 50 евро 10% 200 евро да Platinum 30 000 - 100 000 200 евро 10% 500 евро да Emerald 100 000 - 300 000 200 евро 11% индивидуальный да Ruby 300 000 - 500 000 1000 евро 12% индивидуальный да Sapphire 500 000 - 1 000 000 1500 евро 13% индивидуальный да Diamond 1 000 000 - 2 500 000 3000 евро 14% индивидуальный да Vibranium от 2 500 000 10 000 евро 15% индивидуальный да

Играть в казино Kent можно со смартфона. Сайт имеет мобильную версию и подстраивается под разрешение экрана. Слоты и игры с живыми дилерами прекрасно запускаются на любом сенсорном устройстве, главное, чтобы мобильный интернет обладал достаточной скоростью.

В Kent действуют ограничения на пополнение и вывод средств. Минимальная сумма депозита составляет 150 рублей, но это значение может меняться со временем. Также пользователи в течение суток и месяца могут выводить не больше определенной суммы. Она зависит от уровня аккаунта. Например, со статусом Iron можно выводить до 300 тысяч рублей в день, а обладатели уровня Ruby могут снимать до 1,5 млн рублей.

Несмотря на то, что казино Kent появилось относительно недавно, оно уже сумело привлечь внимание большого количества гэмблеров за счет массы возможностей и внушительной библиотеки игровых автоматов.