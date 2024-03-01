Об онлайн казино

Monro Casino работает в интернете официально по лицензии Кюрасао: № 8048/JAZ2016-050 и принадлежит линейке Royal Partner. Онлайн казино открылось 17 октября 2023 года.

Если Вы только решили зарегистрироваться в Monro Casino, то сразу можете воспользоваться уникальным промокодом и получить бонус без депозита. Уникальное промо: TOPS100. По нему гемблер получит бесплатные вращения в игровом слоте Savage Buffalo Spirit Megaways от компании BGaming. Общее количество фриспинов 100шт.

Этот бонус дается только при регистрации нового игрока.

Порядок получения бездепа:

Ввести при регистрации промо: TOPS Заполнение игрового профиля с указанием мобильного и страны. Перейти на почту и подтвердить указанный email.

Бездепозитные фриспины будут по ставке 5 руб. или 0.1$, 0.1€ - в зависимости от валюты в которой Вы зарегистрировались.

Вейджер на бездеп Х45. Максимальная ставка, участвующая в отыгрыше вейджера – 500 руб.

Срок действия такого бонуса: бессрочный, ограничений по выводу денег с него нет.

Далее после регистрации Вы можете получить приветственный бонус +225% +400FS на 3 первых депозита.

Приветственный бонус:

+150% на первый депозит; До 400FS на второй; +75% на третье пополнение.

На проценты к депозиту вейджер Х40, на бесплатные вращения Х35.

Для тех игроков, кто по итогам недели отыграл в минус существует кешбэк до 10%, выдается по четвергам.

На сайте онлайн казино Монро среднее количество игровых провайдеров. Скорость вывода где-то около 1 часа.

Что касаемо лимитов, то для новых игроков существует ограничение 500 000 рублей. Если Вы достигнете статуса VIP, то все ограничения будут сняты и Вы сможете выводить любую сумму в сутки.

Для того чтобы не было задержек вывода денег, сразу верифицируйте свой игровой аккаунт (подтвердить личность, платежную систему, почту и телефон). Кстати, если у Вас будет крупный выигрыш, то возможна повторная верификация.

Если Вы ищете отзывы реальных игроков, то их можно почитать в комментариях обзора Margo Casino, то есть ниже по тексту. На форуме реальное гемблинг сообщество, так что тут отзывы от настоящих игроков.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с Monro Casino, Вы можете о них написать в жалобную книгу. Ваше обращение будет отправлено менеджеру для дальнейших разбирательств. В случае если Вы не нарушали правил казино, то мы постараемся Вам помочь.