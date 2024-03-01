Об онлайн казино

Онлайн казино Pin-UP Casino открылось в 2016 году. Игорное заведение относится к широкой линейке клубов, работающих под брендом Pin-UP (есть еще БК с таким же названием). В свое время Пинап открывал официальную букмекерскую контору в России и даже был спонсором футбольных турниров.

Приветственный бонусный пакет состоит из +500$ +250FS на первое пополнение счета. При чем если Вы сделаете депозит в течении 1 часа после регистрации, то можно получить +120% к депу. Если же Вы будете пополнять счет спустя час после того, как зарегистрировались, то можно будет получить только +100%. Максимальная сумма приветственного бонуса 500$, в случае если Вы играете на рубли, то максимальный размер будет 25000 рублей. В случае если Ваш первый депозит свыше 2000 рублей, то Вам станут дополнительно доступны фриспины. Вейджер на отыгрыш Х50.

В данном онлайн казино раздельный бонусный и депозитный счет, так что обязательно забирайте все бонусы, которые предоставит это игорное заведение.

Еженедельно постоянным игрокам доступны другие различные бонусы. Например, по средам можно поучаствовать в викторине и получить за правильные ответы бесплатные фриспины.

Для всех игроков в Пинапе доступна система питкоинов (Pitcoins). Это внутренняя валюта казино, которую можно обменивать на реальные деньги и открутив вейджер, который зависит от Вашего игрового статуса – вывести деньги. Всего в Pin-UP Casino 4х многоуровневая система статусов: Новичок, Любитель, Опытный, Эксперт.

Питкоины игроки могут получать, выполняя различные действия. К примеру, самые первые питкоины игроку дают за заполнение профиля, подтверждения почты и верификацию игрового аккаунта.

В последующем начисление Pitcoins (PNC) будет производиться за игру на реальные деньги, так что чем больше активность игрока, тем больше питкоинов получит гемблер. Также питкоины можно получить и за открытие Gift Box.

Gift Box – эта своеобразная беспроигрышная лотерея. За каждые 5000 рублей ставок игроку дается коробка с бонусом. Данный бонус станет доступен в профиле игрока и его необходимо будет активировать в течении 10 дней. В этой подарочной коробке могут быть как реальные деньги, так и фриспины, бывает что выпадают питкоины и дополнительные % к пополнению игрока.

Также каждую неделю игроки могут получить кешбэк бонус. Ега максимальный размер 10%, данный бонус выдается по понедельникам.

В Pin-UP Casino можно не только поиграть в большое количество игровых слотов (представлены 77 провайдерами), но и сделать ставки на спорт и киберспорт, поиграть в спорт-покер и TV игры, естественно тут есть и игры с Live дилерами.

Что касается вывода денег из онлайн казино Pin-UP, то по правилам клуба выплата средств производится в течении 24 часов. Фактический вывод занимает значительно меньше времени, иногда деньги выводятся за считанные секунды.

Относительно лимитов, ограничивающих сумму вывода выигранных денег в течении 1 суток, то его размер 400 000 рублей в сутки и он не зависит от статуса игрока. Минимальная сумма, которую игрок может поставить на выводе – 500 рублей.

Для более быстрого вывода выигрышей из казино Pin-UP рекомендуется пройти верификацию своего игрового профиля. Гемблеру необходимо верифицировать свою личность, платежную систему с которой делался депозит, email почту и мобильный телефон также нужно будет подтвердить.

Если Вы искали реальные отзывы игроков про Pin-UP Casino, то с ними можно ознакомиться в комментариях к этой статье. Также при желании Вы можете оставить собственный отзыв про данное онлайн казино и поставить ему оценку.

Для игроков, которые столкнулись с проблемами в данном игорном заведении, у нас есть “Жалобная книга”, в которую Вы можете написать свою жалобу, и мы постараемся решить возникшее недоразумение. Хотим отметить, что на форуме присутствует представитель Pin UP Casino и жалоба будет рассмотрена в кратчайшие сроки.