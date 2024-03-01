Меню
layerstyle

Казино Pin Up

Поделиться
Казино Pin Up
Видеообзор

Обзор казино Pin Up

licence
Лицензия № 8048/JAZ2017-003
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 77
Платежных систем
Платежных систем: 20
Скорость выплат
Скорость выплат: 1 мин. - 24 часа
Лимит
Лимит: 400 000 рублей в день.
Оборот депозита
Оборот депозита: Х1
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 300 руб.
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
4,4

Бонусы казино

Приветственный
500 EUR + 250 FS
Бездепозитный
нет
Кешбэк
до 10% каждый понедельник
Бонусы и Промокоды
Что есть?
Игровые автоматы
Рулетка
Live-дилер
Покер
Бинго
Блэкджек
Баккара
Кости
Кено
Маджонг
Хай-ло
Понтун
Сик-бо
Скретч-карты
Видеопокер
Настольные игры
ЕМ-игры
Запрещенные страны
Абхазия, Андорра, ОАЭ, Афганистан, Антигуа и Барбуда,Ангилья,Албания, Ангола, Аргентина, Американское Самоа, Аруба, Аландские острова, Барбадос, Бангладеш, Буркина Фасо,Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермуды, Бруней, Боливия, Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Белиз, Демократическая Республика Конго, Центрально - Африканская Республика, Конго, Кот-д’Ивуар, Острова Кука, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кабо-Верде, Кюрасао, Кипр, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская республика, Алжир, Эквадор, Египет, Эритрея, Испания, Эфиопия, European Union, Фиджи, Фолклендские острова, Микронезия, Фарерские острова, Франция, Габон, Великобритания, Гренада, Французская Гвинея, Гернси, Гана, Гибралтар, Гренландия, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Гуам,Гвинея-Бисау, Гайана, Гонконг, Гондурас, Гаити, Израиль, Остров Мэн, Британская территория в Индийском океане,Ирак,Иран, Италия,Джерси,Ямайка,Иордания,Япония,Кения,Камбоджа,Кирибати, Коморские острова,Сент-Китс и Невис,Северная Корея, Южная Корея,Кувейт,Каймановы острова,Лаос,Ливан,Святая Люсия,Либерия,Лесото,Латвия,Ливия,Марокко, Мадагаскар, Маршалловы острова, Македония, Мали, Мьянма, Макао, Северные Марианские острова, Мартиника, Мавритания, Монтсеррат, Мальта, Маврикий, Мальдивские острова, Малави, Мозамбик,Намибия,Новая Каледония, Нигер, Норфолк, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Непал, Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Оман, Южная Осетия, Панама, Французская Полинезия, Папуа Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Сен-Пьер и Микелон, Пуэрто-Рико, Палестина, Палау, Парагвай, Катар, Реюньон, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Соломоновы острова, Сейшеллы, Судан, Сингапур, Остров Святой Елены, Сьерра-Леоне, Сан-Марино, Сенегал, Сомали, Суринам, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи, Сальвадор, Синт-Мартен, Сирия, Свазиленд, Туркс и Кейкос, Чад, Того, Таиланд, Восточный Тимор, Туркменистан, Тунис, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Тайвань, Танзания, Уганда, Внешние малые острова США, США, Уругвай, Ватикан, Сент-Винсент и Гренадины, Венесуэла, Британские Виргинские острова, Виргинские Острова США, Вануату, Уоллис и Футуна, Самоа, Косово, Йемен, Майотта, ЮАР, Замбия, Зимбабве.

Об онлайн казино

Онлайн казино Pin-UP Casino открылось в 2016 году. Игорное заведение относится к широкой линейке клубов, работающих под брендом Pin-UP (есть еще БК с таким же названием). В свое время Пинап открывал официальную букмекерскую контору в России и даже был спонсором футбольных турниров.

Приветственный бонусный пакет состоит из +500$ +250FS на первое пополнение счета. При чем если Вы сделаете депозит в течении 1 часа после регистрации, то можно получить +120% к депу. Если же Вы будете пополнять счет спустя час после того, как зарегистрировались, то можно будет получить только +100%. Максимальная сумма приветственного бонуса 500$, в случае если Вы играете на рубли, то максимальный размер будет 25000 рублей. В случае если Ваш первый депозит свыше 2000 рублей, то Вам станут дополнительно доступны фриспины. Вейджер на отыгрыш Х50.

В данном онлайн казино раздельный бонусный и депозитный счет, так что обязательно забирайте все бонусы, которые предоставит это игорное заведение.

Еженедельно постоянным игрокам доступны другие различные бонусы. Например, по средам можно поучаствовать в викторине и получить за правильные ответы бесплатные фриспины.

Для всех игроков в Пинапе доступна система питкоинов (Pitcoins). Это внутренняя валюта казино, которую можно обменивать на реальные деньги и открутив вейджер, который зависит от Вашего игрового статуса – вывести деньги. Всего в Pin-UP Casino 4х многоуровневая система статусов: Новичок, Любитель, Опытный, Эксперт.

Питкоины игроки могут получать, выполняя различные действия. К примеру, самые первые питкоины игроку дают за заполнение профиля, подтверждения почты и верификацию игрового аккаунта.

В последующем начисление Pitcoins (PNC) будет производиться за игру на реальные деньги, так что чем больше активность игрока, тем больше питкоинов получит гемблер. Также питкоины можно получить и за открытие Gift Box.

Gift Box – эта своеобразная беспроигрышная лотерея. За каждые 5000 рублей ставок игроку дается коробка с бонусом. Данный бонус станет доступен в профиле игрока и его необходимо будет активировать в течении 10 дней. В этой подарочной коробке могут быть как реальные деньги, так и фриспины, бывает что выпадают питкоины и дополнительные % к пополнению игрока.

Также каждую неделю игроки могут получить кешбэк бонус. Ега максимальный размер 10%, данный бонус выдается по понедельникам.

В Pin-UP Casino можно не только поиграть в большое количество игровых слотов (представлены 77 провайдерами), но и сделать ставки на спорт и киберспорт, поиграть в спорт-покер и TV игры, естественно тут есть и игры с Live дилерами.

Что касается вывода денег из онлайн казино Pin-UP, то по правилам клуба выплата средств производится в течении 24 часов. Фактический вывод занимает значительно меньше времени, иногда деньги выводятся за считанные секунды.

Относительно лимитов, ограничивающих сумму вывода выигранных денег в течении 1 суток, то его размер 400 000 рублей в сутки и он не зависит от статуса игрока. Минимальная сумма, которую игрок может поставить на выводе – 500 рублей.

Для более быстрого вывода выигрышей из казино Pin-UP рекомендуется пройти верификацию своего игрового профиля. Гемблеру необходимо верифицировать свою личность, платежную систему с которой делался депозит, email почту и мобильный телефон также нужно будет подтвердить.

Если Вы искали реальные отзывы игроков про Pin-UP Casino, то с ними можно ознакомиться в комментариях к этой статье. Также при желании Вы можете оставить собственный отзыв про данное онлайн казино и поставить ему оценку.

Для игроков, которые столкнулись с проблемами в данном игорном заведении, у нас есть “Жалобная книга”, в которую Вы можете написать свою жалобу, и мы постараемся решить возникшее недоразумение. Хотим отметить, что на форуме присутствует представитель Pin UP Casino и жалоба будет рассмотрена в кратчайшие сроки.

Оставьте комментарий

Вы должны выполнить Вход, чтобы оставить отзыв.

hello
Добро пожаловать!

Casino Forum - это местечко, специально созданное для комфортного общения.

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять сообщения.

Вход
Регистрация
plus
Новые темы
img
Что вы думаете о Стримере Арчи Знал
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Арчи Знал
img
Знал ты о таком стримере Poslednyi Ludik ? А он есть )
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Posledniy LUDIK
img
Аматик
Раздел Курилка
Автор Арчи Знал
img
Знаете ли вы такого стримера Alekseevich_Casino?
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Alekseevich_Casino
img
Стример Danger Live
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Danger Live