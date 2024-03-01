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Казино Play Fortuna

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Казино Play Fortuna
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Обзор казино Play Fortuna

licence
Лицензия № 1668 / JAZ
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 115
Платежных систем
Платежных систем: 44
Скорость выплат
Скорость выплат: 0-2 часов
Лимит
Лимит: от 3000$ до 7500$ в день
Оборот депозита
Оборот депозита: X3
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 2$
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
4,7

Бонусы казино

Приветственный
+175% +200FS.
Бездепозитный
50FS (Space Wars)
FREESPS
Бонусы и Промокоды
Что есть?
Игровые автоматы
Рулетка
Live-дилер
Покер
Бинго
Блэкджек
Баккара
Кости
Кено
Запрещенные страны
Украина, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Австралия, Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Китай, Кюрасао, Нидерланды, Португалия, Румыния, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция, Эквадор, Центральноафриканская Республика, Синт-Эстатиус, Бонайре, Саба, Южный Судан, Черногория, Филиппины, Фиджи, Уганда, Тринидад и Тобаго, Судан, Сомали, Сирия, Самоа, Палестина, Палау, Пакистан, Никарагуа, Мьянма (Бирма), Мальта, Мали, Ливия, Ливан, Куба, Колумбия, КНДР, Камбоджа, Йемен, Иран, Ирак, Зимбабве, Демократическая Республика Конго, Гуам, Гвинея-Бисау, Бурунди, Ботсвана, Барбадос, Афганистан, Аруба, Ангола, Американское Самоа, Алжир, Албания, Австралийская Республика

Об онлайн казино

Игорное заведение Play Fortuna, начала свою деятельность в 2012 году. Сайт работает в интернете вполне официально и имеет лицензию Curacao. Каждый новый игрок, который прошел регистрацию, может получить 50 бездепозитных фриспинов, для этого необходимо при регистрации использовать уникальный промокод: FREESPS.

В онлайн казино Play Fortuna, довольно большой список запрещенных для игры стран, поэтому прежде, чем делать депозит убедитесь, что Вам можно играть в этом заведении.

Скорость вывода денег из Плей Фортуны средняя, платеж приходит не позднее 2х часов. Есть суточное ограничение по выплатам, его размер зависит от Вашего статуса, для новичков лимитом является 3000$ в день.

Помимо бездепа за регистрацию, новым игрокам доступен приветственный бонусный пакет в 500$ + 225 фриспинов. Размер вейджера на денежный бонус Х40, на фриспины Х20.

Также для игроков доступна система поинтов, которая начисляется автоматически при игре. Данные поинты можно обменять на реальные деньги, причем обменяв поинты на деньги их можно сразу вывести (вейджера нет).

После регистрации на сайте казино Play Fortuna Вам потребуется обязательно пройти верификацию. Для верификации игрок должен подтвердить свой email + номер телефона. Также нужно будет пройти верификацию личности, для этого необходимо загрузить фото главной страницы паспорта + страницу прописки (это можно сделать во вкладке “верификация” Вашего игрового профиля). Кроме этого, для того чтобы вывести деньги игрок должен верифицировать платежную систему, сделать это можно в той же вкладке.

Play Fortuna уже давно работает на рынке и является одним из лучших интернет-казино в русскоязычном сегменте. Сайт надежный, игра проходит честно и все игровые автоматы только от официальных провайдеров. Деньги выплачиваются вовремя и проблем у игроков с этим не возникает, главное не нарушать правила онлайн казино, с которыми стоит ознакомиться перед игрой.

Ниже в комментариях Вы можете ознакомиться с отзывами реальных игроков! Также если у Вас вдруг возникли проблемы с Плей Фортуной, то Вы можете отправить жалобу, через жалобную книгу на нашем сайте, мы пригласим представителя этого онлайн казино для решения Вашей проблемы.

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