Об онлайн казино

Казино R7 новое игровое заведение от сети Cataffs. Оно начало работать 10 апреля 2024 года. Онлайн казино R7 действует на основании лицензии Curacao 365/JAZ Sub-license GLH-OCCHKTW0703052021. Главной особенностью игрового заведения уникальная программа лояльности, которая позволяет достичь кэшбека в размере 20%.

Регистрация в казино R7 выглядит максимальной простой процедурой. Для ее выполнение необходимо нажать на кнопку «Регистрация» и далее осуществить ввод необходимой персональной информации.

Приветственный бонус в казино R7 предоставляет весомую возможность абсолютно каждому пользователю получить весомые шансы на денежный выигрыш. Размер Welcome Pack в этом игровом заведении - 300% и 225 фриспинов. Распространяется это предложение на три первых пополнения игрового счета. Вейджер для отыгрыша денежного бонуса х45, а вейджер для фриспинов х30. В казино R7 для действующих клиентов игрового заведения внедрен Reload Bonus. Его размер составляет 30% и 50 бесплатных вращений для пополнений аккаунта во вторник. В субботу условия выгодные это 50% и 100 фриспинов. Вейджер здесь такой же у денежных бонусов, а по фриспинам выше х40-x50.

Программа лояльности в казино R7 состоит из пятнадцати уровней. Тот пользователь, который сумеет добраться до последнего levela получит автомобиль Lexus RX в качестве подарка. Отдельно по субботам и воскресеньям в игровом заведении проводится розыгрыш Loot Box.

Казино R7 выделяется тем, что в нем функционирует магазин, где главной действующей единицей расчетов являются очки ХР. Принцип их накопления одно очко это ставка в размере 100 рублей.

В этом игровом заведении не действуют лимиты на вывод и ввод денежных средств. Таким образом, все формальности сразу же отошли на второй план из-за чего есть возможность качественно построить свою игру. Для оформления депозита можно использовать криптовалюту, банковские карты и популярные платежные системы. Срок обработки запроса на кешаут происходит в течение суток.

Идентификация аккаунта в казино R7 не выглядит какой-то замысловатой. Нужно предоставить в саппорт документ удостоверяющий личность. Если пополнение игрового счета было осуществлено через банковскую карту, то нужно будет предоставить и ее фото.

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