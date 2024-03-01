Об онлайн казино

Riobet Casino открылось в 2014 году. Сайт онлайн казино работает официально по игорной лицензии Curacao №8048/JAZ2015-010. Все азартные игры в Риобет являются лицензированными, включая слоты и Live.

Приветственный бонусный пакет составляет +225% на 3 первых пополнения счета. Бонусные проценты на депозит разделились следующим образом: +100% на первый депозит (максимальный размер бонуса 1000€), на второй депозит +75% (максимальная сумма бонуса 750€), на третий депозит +50% (максимально 500€). Для того чтобы вывести деньги, нужно открутить вейджер Х35. Максимальная сумма вывода с бонусных средств Х10.

Каждый новый игрок в казино Риобет может получить бездепозитный бонус в 70FS. Фриспины даются в игровом автомате Book of Dead. Для того чтобы получить этот бездеп нужно при регистрации воспользоваться промо-кодом: DONAT15. Вейджер с бездепозитных фриспинов отыгрывается реальными деньгами.

В зависимости от статуса игрока для постоянных клиентов в Riobet Casino, доступен еженедельный Reload бонус, размер которого может доходить до +100% на депозит. Размер кешбэка до 10%, а также есть бонус на день рождения, для игроков со статусом VIP – это 250$. В данном онлайн казино есть своя система поинтов, которые тут называются CP. Эти CP можно либо менять на реальные деньги, либо использовать для участия в турнирах.

Система лояльности состоит из следующих статусов: Guest, Classic, Gold, Vip. Чем выше статус игрока, тем больше привилегий можно получить по системе лояльности. Подробности о ней можно почитать на сайте казино.

В онлайн казино Риобет для успешного вывода денег потребуется верифицировать свой игровой профиль. Нужна обязательная верификация личности, метода оплаты, почты, мобильного телефона.

Скорость вывода денег из Riobet Casino занимает от 1 минуты до 24 часов. Скорость выплаты зависит от загруженности финансового отдела и от платежной системы, на которую игрок делает вывод. Лимит вывода в сутки зависит от статуса: Guest – 1000$, Classic – 3000$, Gold – 5000$, Vip – 10000$.

Почитать реальные отзывы игроков про онлайн казино Riobet можно на нашем форуме, а конкретно в комментариях к этому посту. На нашем сайте отзывы оставляют только реальные игроки. Также Вы можете увидеть оценку данного игорного заведения, как от игроков, так и от нашего портала.

Для тех, кто столкнулся с проблемами в Riobet Casino и не может их самостоятельно решить, на нашем сайте есть жалобная книга в которой Вы можете написать жалобу на казино. Представитель Риобет есть на нашем форуме, и мы постараемся помочь Вам решить возникшие проблемы.