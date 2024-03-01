Об онлайн казино

Онлайн казино Sol открылось в 2019 году. Сайт работает в интернете официально под лицензией Curacao №8048/JAZ2016-050. Все игровые автоматы лицензионные, скорость вывода денег средняя, лимиты тоже средние.

Для всех новых игроков в Sol Casino предусмотрен приветственный бонусный пакет, на 4 самых первых депозита. На первое пополнение счета можно получить +100% +500FS, количество бесплатных вращений зависит от суммы первого депозита. На денежный бонус вейджер Х40, а на фриспины Х30. Ограничений вывода денег с бонуса в казино Sol нет.

Также любители ставок на спорт могут получить +150% к депозиту для того, чтобы ставить ставки, максимальный размер спортивного бонуса 10000 рублей, вейджер Х5. Обращаем внимание, что максимальный вывод с такого бонуса Х1.

На сайте Sol Casino новички могут получить и бездепозитный бонус, для этого во время регистрации аккаунта игроку необходимо использовать уникальный промокод TOPS100. По данному промо Вам станет доступно 100 фриспинов. Игровой автомат Doors Of Sol, вейджер Х45.

Постоянные игроки в Sol Casino, могут получить еженедельный бонус в 50%, вейджер Х40, ограничений по выводу с бонуса нет. Данный бонус дается 1 раз в неделю, для его получения необходимо чтобы игрок в течении недели сделал депозитов не менее 4000 рублей.

Каждую неделю, в случае проигрыша, для Вас будет доступен кешбэк до 10% (в зависимости от статуса игрока). Также в зависимости от Вашего статуса Вам будет доступен бонус в день рождения, для новичков со статусом Crystal – 1000 рублей, для Vip статуса Diamond – 50000 рублей.

Для того чтобы без проблем выводить выигрыши с онлайн казино Sol, игроку потребуется верификация своего игрового профиля. Чтобы верифицировать аккаунт нужно подтвердить личность игрока и платежную систему, с которой делался депозит. Естественно, что перед этим требуется подтверждение электронной почты и номера телефона.

Что касаемо вывода выигранных денег, то в Sol Casino средняя скорость выплат – 2 часа. Лимит по выводу денег в сутки составляет от 4000$ до 15000$ в зависимости от Вашего статуса. Данная сумма приемлема для большинства игроков.

Для тех, кого интересуют реальные отзывы про онлайн казино Sol, с ними можно ознакомиться в комментариях к данной статье. На нашем форуме мы можем гарантировать что отзывы и оценки игроков настоящие.

Если у Вас возникли проблемы с казино Sol, то Вы можете отправить жалобу на данное игорное заведение, используя нашу жалобную книгу. Если Вы не нарушали правил казино, то мы постараемся решить возникшую проблему в кратчайшие сроки.