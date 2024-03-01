Казино SpinBetter

Об онлайн казино

Сайт Spinbetter официально начал свою работу в 2022 году, хотя история этого игорного заведения намного длиннее, так как до этого существовал клуб Casino-Z. В 2022 году был произведен ребрендинг компании и Casino-Z, стало называться Spinbetter.

Spinbetter – это не просто онлайн казино, но и полноценная букмекерская контора. Так что игроки помимо игры в слоты, могут поставить ставку на любой вид спорта, включая киберспорт.

Для всех новичков тут предлагают бездепозитный бонус в 200FS (игровой автомат Great Panda), чтобы его получить необходимо при регистрации использовать уникальный бонус-код: TOP200. Также в Spinbetter доступен приветственный бонусный пакет в 1500€ + 150FS. Для тех игроков, которые играют не в евро, размер приветственного бонуса будет в эквиваленте Вашей валюты, по мировому курсу.

Тут проходит довольно много турниров и количество бонусов довольно большое. Причем игроки получают не только бонусы для игры в слоты, но и для того, чтобы делать ставки на спорт. С правилами каждого бонуса можно ознакомиться на сайте.

Онлайн казино работает на платформе B2B, со всеми плюсами, которые она предлагает игрокам: большое количество слотов, раздельный бонусный и депозитный счет, более 60 мировых языков и все национальные мировые валюты, а также большое количество платежных систем. Быстрый вывод денег – отличительная особенность этой платформы.

Скорость выплаты выигранных денег в Spinbetter быстрая и редко превышает 15 минут. Что касается лимитов, то на данный момент суточное ограничение по выводу от 10000$ для начального уровня, для Vip статуса лимиты устанавливаются индивидуально.

Система лояльности многоуровневая, чем больше активность в Вашем игровом профиле, тут имеется ввиду количество ставок, которые Вы делаете в слотах и на спортивные события, тем выше будет Ваш статус и как следствие Вы получите больше привилегий.

Для вывода выигранных денег Вам обязательно потребуется верифицировать свой игровой аккаунт. При регистрации, сразу нужно подтвердить номер телефона и почту. Также потребуется загрузить документ, удостоверяющий личность (паспорт) и верифицировать платежную систему (зависит от платежной системы которой Вы пользуетесь). За более подробной информацией как это сделать обратитесь в чат поддержки казино.

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