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Казино Sprut

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Казино Sprut
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Обзор казино Sprut

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Лицензия № 8048/JAZ
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 85
Платежных систем
Платежных систем: 11
Скорость выплат
Скорость выплат: 30 минут
Лимит
Лимит: от 3000€ до 10000€ в день
Оборот депозита
Оборот депозита: X1
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 50 руб
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
3.5

Бонусы казино

Приветственный
250% + 200 FS
Бездепозитный
50 FS (Battle Tanks)
Бонусы и Промокоды
Что есть?
Игровые автоматы
Рулетка
Live-дилер
Покер
Блэкджек
Баккара
Кости
Кено
Лотереи
Скретч-карты
Видеопокер
Настольные игры
TV-игры
Запрещенные страны
США, Великобритания, Нидерланды, Франция, Испания, Италия, Польша, Чехия, Нидерландские Антильские острова, Кюрасао, Мальта, Кипр, Австралия, Бельгия, Словакия, Португалия, Швеция, Дания, Германия, Австрия, Швейцария

Об онлайн казино

Sprut Casino начало свою деятельность в 2021 году. Официальный сайт этого игорного заведения работает по официальной лицензии Curacao. Для всех вновь зарегистрированных игроков тут доступен бездепозитный бонус, размер которого 50FS. Данный бездеп дается за подтверждение почты и телефона в слоте Battle Tanks. Игровой автомат от провайдера Evoplay, размер вейджера на фриспины Х20.

Приветственный бонусный пакет в казино Sprut 250% +200FS, размер вейджера на этот бонус Х35. Также игроки могут помимо приветственного, могут получить дополнительно денежный бонус на Ваш депозит в 1000 рублей. Для его получения нужно использовать уникальный промокод CASINOS500. Размер бонуса 500 рублей, вейджера на него нет. Обратите внимание на один нюанс, промокод необходимо скинуть в чат поддержки.

В целом бонусная политика и система лояльности в казино на уровне крепкого середнячка. Бонусов много и некоторые из них без вейджера, что, несомненно, является плюсом. Система лояльности тоже на уровне.

Минимальный депозит в данном онлайн казино 100 рублей. Минимальная сумма вывода зависит от платежной системы, для примера на кошелек Piastrix – 500руб., а на пластиковые карты – 1000 руб. Вывод денег довольно быстрый и составляет 30 минут. Что касается лимитов, то для новичков ограничением будет 3000€ в день, для Vip статуса его размер увеличивается до 10000€ в сутки.

Количество провайдеров в казино Спрут выше среднего и игр довольно-таки много. Игрокам доступны не только традиционные слоты и Live игры, но есть и другие азартные игры. С полным списком можно ознакомиться в этом обзоре (в соответствующей рубрике).

Sprut довольно молодой сайт, по меркам гемблинг индустрии, не смотря на это он уже неоднократно попадал в рейтинги лучших в разных номинациях и был довольно тепло принят игроками.

Что касается реальных отзывов игроков, то их Вы можете почитать под данным обзором. В целом рекомендуем пользоваться информацией именно с нашего форума не только для казино Sprut, но и для других сайтов с азартными играми.

В случае если Вы столкнулись с проблемами в Sprut Casino, то можно написать на них жалобу, и она будет рассмотрена в краткие сроки. Для этого мы пригласим представителя казино на наш форум и постараемся помочь решить возникшую ситуацию.

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