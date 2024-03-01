Об онлайн казино

Sprut Casino начало свою деятельность в 2021 году. Официальный сайт этого игорного заведения работает по официальной лицензии Curacao. Для всех вновь зарегистрированных игроков тут доступен бездепозитный бонус, размер которого 50FS. Данный бездеп дается за подтверждение почты и телефона в слоте Battle Tanks. Игровой автомат от провайдера Evoplay, размер вейджера на фриспины Х20.

Приветственный бонусный пакет в казино Sprut 250% +200FS, размер вейджера на этот бонус Х35. Также игроки могут помимо приветственного, могут получить дополнительно денежный бонус на Ваш депозит в 1000 рублей. Для его получения нужно использовать уникальный промокод CASINOS500. Размер бонуса 500 рублей, вейджера на него нет. Обратите внимание на один нюанс, промокод необходимо скинуть в чат поддержки.

В целом бонусная политика и система лояльности в казино на уровне крепкого середнячка. Бонусов много и некоторые из них без вейджера, что, несомненно, является плюсом. Система лояльности тоже на уровне.

Минимальный депозит в данном онлайн казино 100 рублей. Минимальная сумма вывода зависит от платежной системы, для примера на кошелек Piastrix – 500руб., а на пластиковые карты – 1000 руб. Вывод денег довольно быстрый и составляет 30 минут. Что касается лимитов, то для новичков ограничением будет 3000€ в день, для Vip статуса его размер увеличивается до 10000€ в сутки.

Количество провайдеров в казино Спрут выше среднего и игр довольно-таки много. Игрокам доступны не только традиционные слоты и Live игры, но есть и другие азартные игры. С полным списком можно ознакомиться в этом обзоре (в соответствующей рубрике).

Sprut довольно молодой сайт, по меркам гемблинг индустрии, не смотря на это он уже неоднократно попадал в рейтинги лучших в разных номинациях и был довольно тепло принят игроками.

Что касается реальных отзывов игроков, то их Вы можете почитать под данным обзором. В целом рекомендуем пользоваться информацией именно с нашего форума не только для казино Sprut, но и для других сайтов с азартными играми.

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