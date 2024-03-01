Об онлайн казино

Онлайн казино Starda открылось в 2022 году. Проект принадлежит популярной линейке Royal Partners, подробности об этом игорном заведении читайте в нашем обзоре. Как выводят деньги, какие есть лимиты и бонусы.

Каждый новый игрок зарегистрированный в Starda Casino, может получить бездепозитные фриспины. Для получения бездепа необходимо во время регистрации указать уникальный бонус-код: TOPS100. Количество бесплатных вращений – 100 шт., игровой автомат All Lucky Clover 5, вейджер на фриспины Х45.

Также для новичков доступен приветственный бонус, который дается на 4 первых пополнения счета. Первый депозит +100% +500FS (количество FS зависит от суммы первого пополнения, для получения 500 фриспинов нужно сделать депозит 15000 рублей), на второй и третий +75%, на четвертый +50%. Размер вейджера на бонусные деньги – Х40, а на фриспины – Х30.

Постоянные игроки раз в неделю могут активировать Reload бонус +50% к своему пополнению счета, а также +100FS. Для активации Reload бонуса, нужно чтобы у игрока было в течении недели сделано депозитов не менее чем на 4000 рублей.

Помимо этого, каждую пятницу в Starda Casino начисляется кешбэк. Его размер достигает до 10%.

Выигрыши из казино Starda выплачиваются со средней скоростью, которая составляет 2 часа. Лимит по выводу денег в сутки от 200$ для начального статуса MID до 8000$ для статуса TOP. Игроки, у которых самый высокий статус PRO, получают индивидуальные лимиты.

Для вывода выигранных денег из казино Starda, игрок должен будет пройти верификацию своего игрового профиля. Для того чтобы его верифицировать потребуется подтвердить личность, платежный метод с которого делался депозит, а также номер мобильного телефона и электронную почту.

В Starda Casino бывает и дополнительная верификация, она делается по запросу менеджера казино. Обычно такой запрос поступает после крупного выигрыша. Вам на мобильный телефон, указанный при регистрации, поступит звонок, необходимо будет ответить на вопросы касаемые Вашей игры на этом сайте.

На нашем форуме Вы можете почитать отзывы реальных игроков в онлайн казино Starda. Для этого нужно перейти в комментарии к этому посту. Вы тоже можете оставить свой отзыв, для этого нужно верифицироваться на нашем сайте и оставить комментарий, помимо этого можно поставить оценку этому клубу.

Для тех игроков кто столкнулся в проблемами в Starda Casino, есть возможность пожаловаться на игорное заведение. Жалобу можно отправить как из этого обзора, так и перейдя в жалобную книгу.