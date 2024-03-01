Об онлайн казино

Онлайн казино Unlim открылось 6 октября 2023 года. Отличительная особенность данного игорного заведения – это отсутствие лимитов на вывод денег. Если Вам повезет, и Вы выиграете крупную сумму, ее выведут сразу.

Приветственный бонус дает возможность получить дополнительные проценты и фриспины на 3 первых пополнения счета: +300% +325FS. Причем на первый депозит игрок может получить +150%, а если он использует при регистрации уникальный промокод UNCASINO, то бонус на первое пополнение будет увеличен до 200%.

Для постоянных игроков в Unlim Casino есть релоад бонусы, которые можно получать каждую неделю. Первый бонус “Секрет среды” позволяет на выбор получить +50% к депозиту, максимальная сумма бонуса 20000 рублей (вейджер Х45) или +150FS (вейджер Х40). Второй бонус “Субботний взлет”, дает +75% к депозиту (вейджер Х50) или +250FS.

Для получения бонуса в среду нужно пополнить счет минимум на 2500 рублей, а для субботнего бонуса минимальное пополнение 4000 рублей.

Для тех игроков кому по итогам недели не повезло, и он проиграл существует еженедельный кешбэк до 15%, начисление его проходит автоматически в понедельник.

Для того чтобы получать быстро выигрыши из казино Unlim игрок должен верифицировать свой аккаунт. Потребуется подтвердить личность, платежный метод, почту email, номер мобильного телефона.

Для пополнения счета и вывода выигрышей в Unlim Casino доступны крипто-кошельки и банковские карты. Скорость вывода выигрышей – быстрый, крайне редко превышает 30 минут, обычно выплата проходит быстрее. Что касаемо лимитов ограничивающих сумму вывода денег со стороны казино, то их нет.

Для тех игроков, кого интересуют реальные отзывы о казино Unlim, то пока в интернете их довольно мало, так как игорное заведение новое. В комментариях к этому посту можно почитать, что думают реальные игроки про Unlim Casino.

Для тех любителей азартных развлечений у кого возникли проблемы с данным онлайн казино, на нашем форуме есть “Жалобная книга”, Вы можете написать в нее о возникшей у Вас проблеме. Представитель игорного заведения (он есть на нашем сайте) ознакомится с жалобой и постарается решить возникшее недоразумение. Мы со своей стороны постараемся посодействовать и если Вы не нарушили правил казино, решить возникшую проблему.