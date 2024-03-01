Монополия от провайдера Evolution Gaming — это режим live-казино с 3D-графикой и дополненной реальностью (AR). Игра вышла в 2019 году и повторила успех колеса Dream Catcher. На трансляции круглосуточно играет 2000+ пользователей.

Теоретический возврат игроку (RTP) в Монополии составляет 96,23%, что выше среднего по отрасли. Максимально возможный выигрыш — x10 000 по ставке €5 000. Начать можно с €0,10.

Графика и звуковое сопровождение Monopoly Live

Шоу Monopoly Live сочетает элементы живой игры с дополненной реальностью.

Вот некоторые особенности трансляции:

Графика HD+ . В игре представлено большое колесо Монополии, которое крутит реальный дилер. При выпадении бонуса трансляция переключается на 3D-сцену. Игроки наблюдают, как Мистер Монополия передвигается по доске и собирает множители.

. В игре представлено большое колесо Монополии, которое крутит реальный дилер. При выпадении бонуса трансляция переключается на 3D-сцену. Игроки наблюдают, как Мистер Монополия передвигается по доске и собирает множители. Тематический дизайн . Monopoly Live использует те же цвета, шрифты и логотипы, что и оригинальная игра. Также в шоу участвуют карточки шанса, броски костей и прохождение через старт.

. Monopoly Live использует те же цвета, шрифты и логотипы, что и оригинальная игра. Также в шоу участвуют карточки шанса, броски костей и прохождение через старт. Звук и музыка. На трансляции звучит мелодия с элементами джаза. Также присутствуют звуковые эффекты вращения колеса, бросок костей и звонок кассового аппарата. Мистер Монополия комментирует игру и взаимодействует с игроками.

Игра работает без задержек и перерывов. Колесо крутится по-настоящему, останавливается в случайных позициях. 3D-доска также анимирована: Мистер Монополия ходит, прыгает и празднует на ней.

Правила игрового шоу Monopoly Live

Для участия нужно выбрать один из сегментов на колесе и сделать на него ставку:

x1 — RTP 92,88%;

— RTP 92,88%; x2 — RTP 96,23%;

— RTP 96,23%; x5 — RTP 91,3%;

— RTP 91,3%; x10 — RTP 96,02%;

— RTP 96,02%; 2 ROLLS — RTP 93,9%;

— RTP 93,9%; 4 ROLLS— RTP 93,67%.

На ставки отводится 10 секунд, после чего ведущий приводит колесо в движение. Когда оно останавливается, определяется выигрышный сегмент (указывается стрелкой в верхней части барабана).

Выплаты зависят от вероятности выпадения того или иного сектора. Например, если игрок поставил на x5 и этот сегмент выпал, то выигрыш составит 5 к 1. Аналогично, если поставить на x10 и он выпадет, то выплата будет 10 к 1. На счёт игрока возвращается и его первоначальная ставка.

Сектор «CHANCE»

Когда колесо фортуны останавливается на ячейке «CHANCE», игрок получает карту, которая либо даёт денежный приз, либо бонусный множитель.

Если игрок выигрывает денежный приз, его первоначальная ставка возвращается вместе с выигрышем.

Если же игрок получает бонусный множитель, его ставки остаются в силе. Ведущий снова крутит колесо, а выигрыш игрока умножается на полученный множитель. Если игрок получает ещё один множитель, существующие множители увеличиваются.

Например: если игрок поставил €200 на сегмент с коэффициентом 5 и получил карту «CHANCE» с множителем 3, его общий выигрыш составит 200 x 5 x 3 = €3 000. Если в следующем раунде запускается бонусная игра, выиграть смогут только те, кто сделал ставку на сегменты «2 Броска» или «4 Броска».

Бонусные игры

Чтобы принять участие в бонусной игре Monopoly, игрок должен сделать ставку на поля «2 ROLLS» или «4 ROLLS». Если колесо фортуны остановится на одном из этих полей, запускается виртуальная сцена с полем настольной игры.

В бонуске используются 2 игральных кубика. При выпадении поля «2 ROLLS» кубики бросаются дважды, а при «4 ROLLS» — четыре раза. Виртуальный Мистер Монополия перемещается по трёхмерному полю, собирая множители.

Игровое поле воспроизводит классическую доску Монополии, включая секции «Недвижимость», «Коммунальные предприятия», «Бесплатная стоянка», «Железные дороги», «Налоги», «Тюрьма», «Общественная казна» и «Вперёд».

Основные призы в бонусной игре выпадают на секциях «Недвижимость», «Коммунальные предприятия», «Железные дороги» и «Бесплатная стоянка». По ходу игры на некоторых участках строятся дома, увеличивая размер выигрыша.

После броска кубиков Мистер Монополия продвигается на выпавшее число клеток. Общий выигрыш игрока в бонусной игре отображается и добавляется к его бонусному счёту.

При попадании на клетку «В тюрьму» требуется выбросить дубль на кубиках, чтобы выйти. Предыдущие бонусные выигрыши при этом не теряются. Выпадение дубля даёт дополнительный бросок кубиков, кроме случая использования для выхода из тюрьмы.

Попадание на клетки «Шанс» или «Общественная казна» может принести случайный денежный приз или сбор комиссии. Налог уменьшает выигрыш на 10%, а суперналог — на 20%.

Важно! Сборы вычитаются, только если позволяет размер бонусного выигрыша.

При прохождении клетки «GO» последующие призы на поле удваиваются.

Когда заканчиваются счётчик бросков равен нулю, бонусная игра завершается. Сумма выигрышей вместе с начальной ставкой выплачивается игроку, и он возвращается в основную сцену с большим колесом.

Как делать ставки в Monopoly Live

Пользователь может выбрать номинал фишки из доступных в соответствии с балансом. Затем, щёлкнув или коснувшись точки для ставок на игровом поле перед колесом, игрок делает ставку. Каждое последующее нажатие увеличивает размер ставки на стоимость выбранной фишки. Есть ограничения по максимальным ставкам для каждого типа — при попытке превысить лимит появляется сообщение.

Внимание! Не рекомендуется сворачивать окно браузера и переключать вкладки во время ставок, так как это может считаться выходом из игры и приведёт к аннулированию раунда.

Для одновременной ставки на все доступные позиции предусмотрена кнопка «BET ON ALL». При этом выбранный номинал фишки будет поставлен в каждый бокс.

Кнопка «REPEAT» позволяет разместить те же ставки, что и в предыдущем раунде, но только до того, как сделана первая ставка в текущем раунде.

После размещения любой ставки можно удвоить всё с помощью кнопки «DOUBLE». При этом все ставки будут увеличены вдвое вплоть до максимальных лимитов.

Для отмены последней ставки используется кнопка «UNDO». Её можно нажимать последовательно, чтобы пошагово удалять ставки. Удержание кнопки отменяет сразу все ставки в раунде.

В любой момент игрок может увидеть общую сумму сделанных ставок в индикаторе «TOTAL BET» рядом с текущим балансом.

Активация автоставок в Monopoly Live

Функция автоигры полностью автоматизирует процесс. Достаточно сделать ставку и нажать кнопку со стрелочками, как система начнёт самостоятельно размещать фишки за игрока неограниченное количество раз. Автоигра продолжается до тех пор, пока на счету игрока есть деньги для ставок.

Если требуется, количество автоматических раундов можно ограничить. Для этого предусмотрена отдельная кнопка, где можно задать нужное число. После её нажатия над значком автоигры появляется счётчик, показывающий оставшееся количество автораундов. В любой момент можно нажать кнопку «STOP» и остановить автоставки.

Как общаться с игроками

Не только бонусный режим формирует интерес к Monopoly Live. Здесь есть чат в режиме реального времени, где игроки делятся эмоциями, обсуждают стратегии и просто общаются на разные темы.

Чтобы начать писать в чате, нужно сделать ставку. Без этого система не позволит отправлять сообщения и выдаст ошибку. Как только игрок поставил на раунд, он может нажать на иконку диалога в правом верхнем углу. После этого откроется окно, куда можно вводить текст и отправлять его по нажатию «Enter».

Чат Monopoly Live поддерживает русский язык, но можно писать и на других языках. Переключать локализацию не требуется. Иногда модераторы блокируют доступ к чату. Это происходит, если кто-то из игроков ведёт себя агрессивно или оскорбляет других.

При необходимости окно чата можно переместить в любое место на экране. Также там есть кнопка со службой поддержки, обозначенная значком гарнитуры. Она находится под шапкой рядом с именем дилера.

Настройки в Monopoly Live

Кастомизация игрового процесса ограничена, но игроки могут изменить некоторые параметры. Для этого нужно нажать на иконку настроек в виде шестерёнки и выбрать необходимую вкладку.

Доступно 3 раздела:

Общие настройки — здесь можно включить/выключить чат и изменить имя игрока.

— здесь можно включить/выключить чат и изменить имя игрока. Настройки видео — позволяют выбрать качество трансляции.

— позволяют выбрать качество трансляции. Настройки звука — регулировка громкости.

После установки нужных параметров окно настроек закрывается. Выбранные опции сохраняются автоматически, перезагрузка игры не требуется.

Разработчики также предусмотрели использование горячих клавиш для ускорения игры на ПК:

Клавиша «Пробел» повторяет предыдущую ставку.

Цифрами выбираются фишки разного номинала.

«Esc» закрывает полноэкранный режим и окна настроек.

«Delete», «Backspace» или «Ctrl + Z» отменяют последнюю ставку.

Клавиш для запуска автоставок не предусмотрено.

Стратегии Monopoly Live

У режимов в казино есть «дисперсия» — показатель частоты выпадения выигрышных комбинаций. Слоты с высокой дисперсией реже выдают призы, зато размер каждого выигрыша намного больше. Игроки, предпочитающие частые, пусть и небольшие выплаты, выбирают слоты с низкой дисперсией.

В Monopoly Live можно выбрать режим ставок в соответствии со своими предпочтениями: либо частые небольшие выигрыши, либо редкие, но крупные. Ниже приведены стратегии, которые помогут оптимизировать подход к ставкам и максимизировать отдачу.

Первая стратегия — ставить только на бонусные сектора. При 4 бонусных секторах функция Monopoly активируется примерно раз в 14 спинов. В среднем до бонуса можно потерять 28 ставок, а два спина вряд ли принесут больше чем x28. Зато при 4 ROLLS возможен очень крупный выигрыш.

Вторая стратегия — делать ставки только на x1. На игровом колесе 22 таких сектора, это наиболее часто выпадающий исход. Хотя вероятность составляет около 41%, выплаты довольно скромные. Риски невелики, что позволяет дольше сохранять банкролл.

Третья стратегия — комбинированная: одна фишка на любой бонусный сектор и две фишки на x1.

Три возможных исхода:

Ни один нужный сектор не выпал — проигрыш в 3 фишки. Выпал x1 — безубыточность. Выпал бонус — потеря 2 фишек, но переход к бонусной игре.

Такой подход совмещает небольшой риск с шансом сорвать крупный куш.

Игроки могут разработать и собственные стратегии. Например, можно покрывать сразу все позиции. Такая тактика проигрывает в долгосрочной перспективе, зато способна принести прибыль до прихода следующего дилера.

Плюсы и минусы шоу Monopoly Live

Преимущества Недостатки RTP от 91,3 до 96,23 % Нет демо-режима Выигрыш до x10000 по ставке €50 Геймплей может показаться скучным при долгом отсутствии 2-4 ROLLS Комбинация AR-технологий с живым ведущими и колесом фортуны Минимальная ставка €0,1 Многоуровневый бонус Автоматические ставки Общение с игроками и ведущим в онлайн-чате

Судя по обзорам и отзывам других игроков, у Monopoly Live нет серьёзных минусов. Пользователи сходятся во мнении, что шоу с отсылкой к настольной игре заслуженно занимает топ-5 игр в live-казино.

Как выиграть в Монополии от Evolution Gaming

Советы, которые направлены на получение удовольствия от сессии в live-казино:

Внимательно изучите правила игры. Уделите время тому, чтобы разобраться с бонусным режимом, секторами «Шанс» и множителями.

Не менее важно устанавливать лимиты на ставки. Большинство игроков предпочитает ставить 2-3% банка на сегменты с наиболее выгодными коэффициентами — «2 ROLLS» и «4 ROLLS». Именно они запускают бонусные раунды, которые могут принести солидный выигрыш.

Выбирайте лицензированные казино с хорошей репутацией. Это важно для безопасности средств и выплаты выигрышей.

Не гонитесь за проигрышами. Лучше остановиться, когда проиграли, чем рисковать ещё больше в надежде вернуть утраченное.

Не играйте, если вы расстроены, злитесь или находитесь под влиянием алкоголя.

Играйте только на деньги, которые готовы потерять. Не рискуйте сбережениями на повседневные нужды.

Монополия от EG — игра на удачу. Как бы вы ни старались, невозможно выработать идеальную стратегию победы. Просто получайте удовольствие от процесса и радуйтесь, если фортуна вам улыбнётся!