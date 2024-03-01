Neteller (Нетеллер) - платежная система, которая пользуется большим спросом у жителей РФ. С ее помощью они могут осуществлять ввод и вывод денежных средств. Также сервис работает на территории почти 200 стран, что предоставляет большой спектр возможностей для осуществления финансовых операций. В данной статье рассмотрим особенности платежной системы и разберем основной ее функционал.

Что такое Neteller

Платежная система Neteller принадлежит компании Paysafe Holdings UK Limited. Она основана в 1996-ом году, и с тех пор уже успела заслужить доверие интернет-пользователей по всему миру. Нетеллер зарегистрирована на территории Англии, и ее деятельность является абсолютно легальной. За счет этого организация имеет право выпускать собственную электронную валюту и проводить финансовые операции по всему миру.

С 2022-го года для граждан РФ и Беларуси услуги площадки ограничены, однако с помощью сторонних обменников они также могут без проблем пополнять, хранить и выводить средства со своих счетов.

Регистрация кошелька Neteller

Чтобы зарегистрировать электронный кошелек Neteller, не требуется прилагать больших усилий. Нужно лишь выполнить следующие шаги:

Открыть официальный сайт платежной системы. Если по-умолчанию страница открылась не на русском, язык можно поменять в настройках. В главном меню нажать на кнопку “Регистрация” или на кнопку “Начать”, размещенную на одном из виджетов. После перехода на страницу регистрации ввести необходимые данные: имя, фамилия, страна, валюта, e-mail, пароль. Нажать на кнопку “Регистрация”.

После выполнения данных шагов пользователь сможет залогиниться в личный кабинет. Во время первого входа потребуется ввести дополнительные данные, иначе использование кошелька будет заблокировано. Для этого в профиле нужно найти кнопку “Завершить регистрацию”.

После этого откроется форма, в которой нужно заполнить:

город и адрес прописки;

дату рождения;

мобильный телефон, причем там же потребуется подтвердить номер путем отправки SMS;

индекс.

Важно отметить, что на данный момент регистрация нового аккаунта в системе Neteller недоступна для граждан из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

Верификация кошелька Neteller

Пока пользователь площадки не пройдет процедуру верификации, его аккаунт будет обладать лишь базовыми возможностями. В основном, клиент сможет лишь пополнять счет и хранить на нем средства.

Процедура верификации станет доступна после первого пополнения электронного кошелька. После того, как средства придут на счет, пользователь сможет начать подтверждение личности.

Для этого осуществляются следующие шаги:

В личном кабинете открыть раздел с настройками и кликнуть по опции “Проверка”. Далее потребуется выбрать один из видов верификации. Упрощенная осуществляется через аккаунт в Facebook, а вторая представляет собой стандартную процедуру. Поскольку Facebook на территории России недоступен, рассмотрим второй вариант. Следующим шагом потребуется выбрать, на чем будет проходить процедура верификации: в мобильном приложении или на компьютере. К ПК должна быть подключена веб-камера, поскольку клиенту потребуется сделать фотографию. На основе этого и следует решить, где удобнее будет делать верификацию. В приложении или на ПК нужно выбрать, какой документ будет использоваться для подтверждения личности: паспорт, водительские права и т.д. Там же нужно указать страну, где был сделан и выдан документ. После этого требуется сфотографировать необходимые страницы документа. Важно, чтобы вся информация была хорошо видна на изображениях, иначе процедуру верификации могут отклонить. Сделать селфи, на котором одновременно присутствует владелец аккаунта и документ, указанный в качестве подтверждения личности. Загрузить все сделанные фотографии и подтвердить процедуру. После выполнения вышеперечисленных действий в личном кабинете появится надпись “Проверка личности на рассмотрении”. Требуется дождаться того момента, когда администрация сервиса рассмотрит заявку и допустит к следующему, финальному этапу верификации. Когда клиент подтвердит свою личность, ему потребуется также верифицировать адрес. Для этого нужно загрузить документ, подтверждающий адрес проживания или воспользоваться виджетом геолокации, через который опредилится текущее местоположение.

После подтверждения адреса аккаунт станет верифицированным. Пользователю будут доступны все возможные финансовые операции.

Пополнение кошелька Neteller

Сразу стоит отметить, что сервис не работает с картами MasterCard, поэтому их владельца для работы с системой потребуется дополнительно оформить ту, что работает с платежной системой Visa.

Существует несколько способов пополнить кошелек Нетеллер:

Через электронный кошелек Bitcoin. Денежные средства поступят на счет примерно через 15 минут после отправки крипты. Во время операции придется заплатить комиссию в 2,5% от суммы. Отправить средства с дебетовой или кредитной карты Visa. За это потребуется заплатить комиссию 2,5%. Также на осуществления операции накладываются определенные лимиты и ограничения, с которыми следует предварительно ознакомиться. Во время осуществления операции потребуется указать, что отправляемые средства не будут использоваться в казино и азартных играх. Переслать средства со счета Skrill. За одну процедуру можно отправить не более 10833,33 рублей. Комиссия составит 2,5% от суммы. Клиенты Neteller могут пополнить счет с мобильного телефона МТС, МегаФон, Теле2 и Билайн. За один раз можно отправить до 5000 рублей. За месяц можно отправить не более 40625 рублей. Комиссия составляет 2,5%. С аккаунта YooMoney можно отправить за один раз до 15000 рублей. Средства поступают на счет моментально, взимается комиссия 2,5%. Можно использовать банковский перевод. Комиссия также составит 2,5%, однако средства будут зачисляться в течение 10-ти дней.

Перед пополнением счета Нетеллер следует выбрать наиболее подходящий вариант. Во всех случаях взимается комиссия в 2,5%, однако у каждого метода имеются собственные лимиты и ограничения, а также время поступления средств на счет.

Вывод с кошелька Neteller

Клиенты Нетеллера могут не только вносить средства на счет и хранить их, но и выводить.

Сервис поддерживает несколько способов:

Можно отправить средства на счет другого пользователя Neteller. При этом, не взимается комиссия, а деньги приходят на кошелек моментально. Переслать финансы можно баланс мобильного номера. Но для граждан Российской Федерации этот способ недоступен. Перевести деньги можно на счет Skrill. Средства обычно приходят мгновенно, прием площадки не берут комиссию за совершение финансовой операции. Заплатить комиссию в размере 3,99% потребуется лишь в том случае, если пользователь будет совершать обмен средств между кошельками, работающими с разными валютами. Например, если перекидывать деньги с долларового кошелька на рублевый. Клиент способен отправить средства на банковский счет или карту. На осуществление операции потребуется от 3 до 5 рабочих дней. Что касается комиссии, то она составит 10,5 долларов вне зависимости от отправляемой суммы. Также если потребуется конвертация валют, будет взята дополнительная комиссия. Средства на счете Neteller можно потратить на оплату интернет-заказа. Для этого потребуется заполнить платежную форму на странице магазина, указав номер кошелька и ввести код подтверждения. Если валюты кошелька и товара отличаются, придется заплатить 3,99% комиссии.

Вывод средств любым способом осуществляется в отдельном разделе на сайте. Клиенту достаточно лишь выбрать способ, заполнить форму и отправить деньги.

Перевод денег на другой кошелек Neteller

Подробнее рассмотрим процедуру отправки денежных средств другому пользователю Нетеллер. Вывод средств другими способами осуществляется по похожей схеме.

Открыть официальный сайт платежной системы. Перейти в раздел “Денежные переводы” в личном кабинете. В открывшейся форме указать необходимые данные: сумму, счет, с которого будут списаны денежные средства, а также счет получателя. Подтвердить операцию вводом кода подтверждения.

Как уже говорилось выше, переводы на другой кошелек Neteller осуществляется без комиссии и происходит моментально.

Операции с криптовалютами в Neteller

В сервисе Нетеллер имеется собственный аналог криптовалютной биржи. На ней клиенты способны покупать и продавать крипту, используя деньги на своем кошельке. Чтобы перейти на нее, достаточно открыть раздел “Криптовалюта” в личном кабинете и выбрать опцию “Торговля”.

Сервис позволяет работать с большим количеством криптовалют. Все курсы обновляются в реальном времени, причем имеется подробный график изменения цены. Пользователь может покупать и продавать крипту в пару кликов. Причем справа от графика имеются виджеты, в которых можно быстро совершать операции, вводя сумму и выбирая тип платежа.

Что касается комиссий, то при покупке и продажи крипты ее размер зависит от размера платежа. При осуществлении операции на сумму больше 100 долларов удерживается 1,5% от суммы. Если она меньше, то комиссия варьируется от 0,99 до 1,99 долларов.

VIP-аккаунты Neteller

Клиенты Neteller могут приобрести себе один из VIP-статусов аккаунта, чтобы получить определенные привилегии. На данный момент доступны следующие ВИПы: Bronze, Silver, Gold, Diamond, Exclusive.

Все VIP-аккаунты, вне зависимости от своего типа предоставляют следующие преимущества по сравнению с обычными учетками:

круглосуточная техническая поддержка по любым вопросам;

комиссионный сбор за покупку/продажу криптовалют через счета, открытые в других валютах - 3%;

комиссионный сбор за покупку крипты с использованием долларового счета - 1,5%.

Отличия VIP-аккаунтов представлены в следующей таблице:

Bronze Silver Gold Diamond Exclusive Персональный менеджер по работе с VIP-клиентами нет нет да да да Льготный вывод средств нет нет да да да Комиссионный сбор за перевод средств 1,45% (не менее 0,5 USD) нет нет нет нет Комиссионный сбор за обмен валют 3,79% 3,19% 2,79% 2,39% 1,29%

Мобильное приложение Neteller

Чтобы пользователи могли пользоваться электронным кошельком в любое время, вне зависимости от своего местоположения, они могут загрузить мобильное приложение для Android и iOS. Оно доступно в официальных магазинах Google Market и AppStore.

Важно отметить, что приложение содержит в себе весь функционал официального сайта. Им доступно пополнение и вывод средств с кошельков и другие финансовые операции. Клиенты с его помощью даже могут зарегистрировать учетную запись и пройти процедуру верификации.

Лимиты на пополнение и вывод средств

Лимиты зависят от уровня аккаунта пользователя. Клиенты с базовыми учетными записями за один раз могут пополнить счет на 2500 долларов. При получении статуса Gold лимит увеличивается до 15000 долларов. Ограничения на общую сумму пополнения в течение месяца у привилегированных пользователей отсутствуют.

При выводе средств с кошелька Нетеллер клиенты тоже могут столкнуться с ограничениями. У начальных учетных записей действует лимит в 192 100 долларов в неделю. Чтобы вывести большую сумму, придется подождать 7 дней. Также на вывод средств действует и месячный лимит. Он составляет 768 500 долларов. Для обладателей Gold-аккаунта недельный лимит увеличивается до 288 200 долларов, а месячный - до 1 152 700 долларов.

Бонусная программа от Нетеллер

На площадке Neteller клиенты могут воспользоваться бонусной программой под названием Vipdeposits, чтобы получить следующие преимущества:

за осуществление переводов между счетами не взимается комиссия, они являются бесплатными;

клиенты из РФ могут заказать банковскую карту с подключенной платежной системой MasterCard;

возможность сразу получить VIP-статус Silver после прохождения процедуры верификации;

прохождение процедуры верификации аккаунта по упрощенной процедуре;

возможность бесплатно создать второй счет в другой валюте;

все внутренние переводы осуществляются без комиссии, а лимит увеличивается до 100 000 долларов за разовую операцию.

Новые пользователи могут активировать бонусную программу совершенно бесплатно. Если у человека уже имеется учетная запись, то для подключения Vipdeposits требуется заполнить заявку и предоставить необходимую информацию, параллельно выбрав опцию, что у него уже имеется зарегистрированный счет.

Банковская карта Net+ Plastic Prepaid

Любой клиент Neteller может выпустить пластиковую карту, которая будет привязана к его электронному кошельку. Чтобы сделать заказ, потребуется разово заплатить 13 долларов за производство и доставку. А в будущем за любой вывод средств с карты нужно будет платить 1,75% комиссии.

Оплата товаров и прочих услуг осуществляется без комиссии, если валюты карты и счета совпадают.

Также у карты имеются следующие ограничения:

ежедневно можно снимать до тысячи долларов;

снимать денежные средства можно до 10 раз в сутки;

в течение 24 часов владелец карты может совершать до 50 финансовых операций с ее участием;

в магазинах можно оплачивать покупки, чек на которые не превышает 3 000 долларов.

Если владелец карты не собирается снимать наличные и совершать покупки на крупные суммы, то он в принципе не заметит каких-либо лимитов.

Виртуальная карта Net+ Plastic Virtual

Если владельцу счета Нетеллер требуется карта для оплаты счетов и совершения покупок в интернет-магазинах, ему больше подойдет не физическая, а виртуальная карта. Ее выпуск является бесплатным. Однако если в будущем пользователю потребуется ее перевыпустить, придется заплатить комиссию в 2,5 доллара.

Карта создается в личном кабинете, в разделе карт. Она активируется моментально, и ее сразу можно использовать. Поскольку виртуальная карта выпускается для совершения мелких покупок, то лимит на разовый платеж составляет 200 долларов. А всего с ее помощью пользователь за все время сможет потратить только 800 долларов. После этого потребуется перевыпускать карту и платить комиссию.

Виртуальная карта Neteller поддерживается многими интернет-сервисами, поэтому многие клиенты выпускают именно ее.

Служба поддержки Neteller

На площадке Нетеллер действует круглосуточная служба поддержки, готовая прийти на помощь в любой момент.

Связаться со специалистами при возникновении трудностей можно следующими способами:

позвонить по контактному номеру +44 20 3308 9525, который является бесплатным;

связаться через виджет на сайте, кликнув на кнопку “Feedback”, которая находится на любой странице.

При обращении в техподдержку требуется подробно изложить свой вопрос или свою проблему и отправить запрос. Как только его получат специалисты, они тут же обработают информацию и свяжутся с клиентом, предоставив оптимальное решение проблемы. Если связываться с ними через телефон, то оператор предоставит необходимые данные в течение нескольких минут.

Преимущества системы Neteller

У платежного сервиса Нетеллер можно выделить следующие достоинства:

Возможность выпустить собственную банковскую карту по более низкой цене, чем у аналогов. Neteller пользуется большой популярностью во всем мире. Из-за этого с системой работает большое количество сервисов: интернет-магазины, криптобиржи, брокеры форекс, опционы и т.д. Клиенты без труда могут пополнять счета на этих платформах и выводить средства на кошелек Нетеллер. Большое количество способов для пополнения счета. Пользователи на территории РФ даже могут внести средства с кошельков YooMoney и Qiwi. Также можно пополнять кошелек криптой. Возможность оплачивать покупки и совершать платежи без комиссий с помощью банковской карты Neteller. Площадка доступна на территории большинства стран СНГ, и на граждан этих стран практически не накладываются какие-либо ограничения. Любой клиент может заказать и выпустить банковскую карту, после чего пользоваться ею на территории большинства стран мира. Сервис Neteller использует современные методы безопасности. Из-за этого мошенники не могут получить доступ к чужому аккаунту и украсть с него денежные средства. Вся деятельность Neteller является полностью законной и официальной. Также работа сервиса регулируется британской компанией FCA.

Данные достоинства обеспечивают сервису высокую надежность и популярность среди людей со всего мира. Из-за этого популярность Нетеллер продолжает расти.

Недостатки системы Neteller

Несмотря на внушительный список преимуществ, у площадки также имеются недостатки.

Среди них можно выделить:

У платежной системы есть большое количество способов пополнения, но количество методов вывода существенно меньше. Чтобы отправить средства с кошелька Нетеллер в другую систему может потребоваться использование стороннего обменника, поскольку напрямую этот метод может быть недоступен. Нет возможности отправить деньги со счета на пластиковую карту. Для осуществления переводов внутри системы Neteller требуется платить комиссию в 1,45%. Пока счет аккаунта будет неактивным, за его администрирование будет взиматься комиссия. Пользователи не могут открыть кошелек, поддерживающий несколько валют одновременно. Доступ к полному функционалу появляется только прохождения процедуры верификации.

Важно отметить, что владельцы сервиса непрерывно работают над улучшением площадки и постепенно исправляют недочеты.

Система Neteller проста в использовании, и даже пользователи, не сталкивающиеся ранее с платежными системами, без труда разберутся в ее функционале. Клиенты смогут хранить средства на электронном кошельке и совершать необходимые финансовые операции, оплачивая покупки и прочие услуги. Также площадка регулярно обновляется и пополняется новым функционалом.