Яндекс - крупнейшая IT-компания России, которая развивает под своим крылом большое количество разных проектов. Одним из наиболее популярных и востребованных был “Яндекс.Деньги”, который впоследствии сменил название на ЮMoney и отошел под управление Сбербанка. Сейчас это одна из крупнейших и популярных платежных систем в России. Площадка активно развивается и дарит пользователям новые выгодные предложения. О том, что такое YooMoney, как им пользоваться, и какими особенностями обладает эта платежная система, поговорим в данной статье.

Что такое ЮMoney

В 2002-ом году компания Яндекс совместно с платежной системой PayCash запустила в работу сервис Яндекс.Деньги. Он представлял собой отдельное приложение, которое требовалось устанавливать на мобильный телефон. PayCash взяли на себя разработку программного обеспечения, а Яндекс занялись привлечением пользователей.

В 2005-ом Яндекс.Деньги обзавелись собственным сайтом, что существенно упростило пользователям взаимодействие с кошельком, а также способствовало росту популярности сервиса. Спустя два года количество клиентов превысило полтора миллиона человек, после этого Яндекс выкупил долю у PayCash и стал полноценным владельцем площадки.

В 2012-ом на территории РФ в силу вступил закон, обязывающий операторов платежных систем получить лицензию небанковской кредитной организации. Яндекс выполнил данную процедуру, после чего продал 75% прав на сервис Сбербанку. тем не менее, оставшиеся 25% позволяли компании принимать решения о дальнейшем развитии площадки.

В 2018-ом году Яндекс.Деньги стали самым крупным сервисом электронных денег в РФ, обладая наибольшим количеством зарегистрированных пользователей. Также площадка занимала третье место в списке популярных инструментов электронных платежей, уступая только Сбербанк Онлайн и банковским картам. В том же году Яндекс одним из первых запустил функцию электронного помощника, который анализировал расходы пользователей, помогал им оптимизировать расходы и устанавливать ограничения на траты.

Начиная с 2020-го года Яндекс.Деньги начали работу с Системой быстрых платежей, благодаря чему клиенты смогли мгновенно пополнять и выводить средства с кошельков. Примерно в то же время система интегрировала платежи в мессенджер Telegram, благодаря чему пользователи смогли совершать финансовые операции прямо во время отправки сообщений. В июле 2020-го Сбербанк выкупил долю Яндекса и стал полноценным владельцем сервиса. В декабре было принято решение изменить название на ЮMoney.

В 2021-ом году разработчики сервиса запустили в работу игру ЮVillage В ней пользователи могут зарабатывать баллы за совершение платежей и строить на них разные постройки в своем виртуальном городе. За успешное выполнение заданий они получают баллы, которые можно потратить на покупки в разных сервисах и магазинах. В 2022-ом YooMoney начал выпуск карт МИР.

Сейчас платежная система ЮMoney является одной из популярнейших в РФ. С ее помощью клиенты способны совершать разные финансовые операции, хранить средства на интернет-кошельки, пользоваться картами, оплачивать счета и услуги.

Регистрация кошелька ЮMoney

Чтобы зарегистрировать интернет-кошелек в системе YooMoney, требуется выполнить следующие шаги:

Перейти на официальный системы по адресу https://yoomoney.ru/. Кликнуть на кнопку “Регистрация” в правом верхнем углу. В открывшемся окне указать номер мобильного телефона и нажать “Далее”. Дождаться, когда на телефон придет код подтверждения и ввести его на сайте. Придумать пароль и ввести его. Важно соблюсти все требования, выдвигаемые системой к паролю, иначе она его не примет. Завершить регистрацию.

После этого пользователь сможет зайти в учетную запись YooMoney. Ему будут доступны базовые функции, не требующие идентификации личности. Также желательно сразу после регистрации залогиниться в аккаунт и привязать к ней почтовый адрес. Тогда появится возможность получать уведомления и новости в формате писем.

Процедура идентификации в ЮMoney

Как и любая другая платежная система, YooMoney позволяет пользователям получать разные типы аккаунтов, от которых зависят список доступных возможностей и лимиты на операции.

На данный момент в сервисе действует три вида учетных записей:

Анонимная . Присваивается пользователю сразу после регистрации и предоставляет доступ к базовому функционалу.

. Присваивается пользователю сразу после регистрации и предоставляет доступ к базовому функционалу. Именной . Данный тип аккаунта можно получить после заполнения специальной онлайн-анкеты, в которой пользователь указывает свои ФИО, паспортные данные, ИНН, номер полиса ОМС и СНИЛС. Именной аккаунт является следующим уровнем после анонимного.

. Данный тип аккаунта можно получить после заполнения специальной онлайн-анкеты, в которой пользователь указывает свои ФИО, паспортные данные, ИНН, номер полиса ОМС и СНИЛС. Именной аккаунт является следующим уровнем после анонимного. Идентифицированный. Максимальный уровень учетной записи, который пользователь получает после предоставления данных о себе, а также подтверждения личности. Получить идентифицированный аккаунт можно в офисе компании или через онлайн-заявку.

Чтобы перейти на следующий уровень идентификации аккаунта, требуется открыть официальный сайт системы. На главной странице найти фиолетовый виджет, на котором указан баланс кошелька, его номер и количество баллов. Под номером кошелька будет написан тип учетной записи. Требуется нажать на него, и тогда откроется страница с существующими видами аккаунта. Следует выбрать нужный, заполнить необходимые данные и отправить заявку. После того, как специалисты рассмотрят ее, они примут решение о повышении уровня или укажут на ошибки.

Лимиты и ограничения для каждого типа аккаунта указаны в таблице:

Тип Лимит на баланс (в рублях) Лимит на платеж кошельком или картой YooMoney (в рублях) Лимит на платеж привязанными картами (в рублях) Лимит на снятие наличных с карты ЮMoney (в рублях) Анонимный 15 000 15 000 15 000 Нет Именной 60 000 60 000 60 000 5 000 (взимается комиссия в 3%, не менее 100 р) Идентифицированный 500 000 250 000 100 000 100 000 (взимается комиссия в 3%, не менее 100 р)

Тип Платежи На территории России В России и других странах, где работает ЮMoney В России и других странах, где работает ЮMoney В России и других странах, где работает ЮMoney Пополнение баланса Только со своей банковской карты Внесение наличных, банковские карты, СПБ, интернет-банки Внесение наличных, банковские карты, СПБ, интернет-банки Переводы Нет Возможность перевода на другие кошельки и карты Возможность перевода на другие кошельки и карты Донатная кнопка для сбора средств Нет Доступ к валютным счетам в долларах, евро и др. Нет Мультивалютные карты Нет

Чтобы перейти с анонимного аккаунта на именной, не требуется совершать сложных действий. Поэтому рекомендуется выполнить эту процедуру сразу после регистрации, чтобы повысить лимиты учетной записи с 15 до 60 тысяч рублей.

Пополнение кошелька ЮMoney

Сервис старается предоставлять пользователям как можно больше способов пополнения кошелька.

На данный момент доступны следующие:

через систему быстрых платежей; с помощью банковской карты MasterCard, МИР, Visa и Maestro; через SberPay, в приложении Сбербанк Онлайн; с баланса мобильного телефона; с помощью кошелька Qiwi; наличными через банкомат Сбербанка или терминал МТС; банковским переводом; через системы переводов Юнистрим и CONTACT; с помощью быстрых займов.

Чтобы пополнить кошелек, требуется выполнить следующие шаги:

Открыть официальный сайт платежной системы.

Кликнуть на фиолетовую кнопку “Пополнить” в правом верхнем углу экрана.

На открывшейся странице выбрать подходящий способ пополнения и кликнуть на него.

После нажатия на способ пополнения откроется инструкция, как пополнить счет.

Пользователю требуется осуществить необходимые действия, и средства поступят на его счет. В большинстве случаев зачисление происходит моментально.

Вывод средств с кошелька ЮMoney

Вывести деньги с кошелька можно в разделе “Переводы”.

Система предоставляет следующие способы:

другой кошелек YooMoney; банковская карта; Qiwi-кошелек; перевод за границу; счет ИП или Юрлицу; банковский счет.

После нажатия на подходящий способ откроется форма для заполнения, где требуется ввести сумму, номер счета или карты, и другие данные. После завершения процедуры денежные средства спишутся с кошелька ЮMoney и будут зачислены на указанный счет.

Оплата услуг

Платежная система позволяет клиентам не только совершать банковские переводы и хранить средства, но и оплачивать различные услуги.

На данный момент доступны следующие операции:

Пополнение счета различных сервисов, например, Steam, Ru-Center, Вконтакте и т.д. Погашение штрафов ГИБДД. Пополнение баланса мобильного телефона. Оплата кабельного телевидения. Внесение платежей за парковку и транспорт. Оплата ЖКХ. Погашение различных квитанций. Совершение платежей по кредитам и займам. Оплата интернета. Пожертвования в фонды помощи.

Чтобы воспользоваться любой из этих функций, требуется открыть раздел “Оплата услуг”. В нем нужно выбрать подходящую услугу и кликнуть на него. На странице откроется форма для заполнения, через которую можно будет совершить платеж. Также в этом разделе имеется поиск, благодаря которому можно быстро найти подходящую компанию или услугу.

Комиссии

В сервисе YooMoney действует несколько видов комиссий, которые зависят от типа совершаемого платежа. Сразу следует отметить, что при отправке денежных средств на другой кошелек ЮMoney комиссия не взимается.

При совершении платежей внутри сайта пользователь должен будет оплатить комиссию в размере 0,5% от суммы. При отправке денежных средств на банковскую карту и совершении переводов взимается комиссия 3%. Также в зависимости от типа операции устанавливается индивидуальный размер минимальной комиссии. Например, при отправке денежных средств на банковскую карту она составит не менее 45 рублей, а при снятии наличных - 100 рублей.

Приложение ЮMoney

Платежная система имеет мобильное приложение для Android и iOS, которое позволяет пользоваться интернет-кошельком в любом месте и в любое время. На данный момент его нельзя загрузить с официальных мобильных магазинов, таких как Google Market и AppStore. Однако оно доступно для скачивания на Galaxy Store, AppGallery и RuStore.

Для загрузки приложения на смартфон нужно воспользоваться следующими шагами:

Открыть официальный сайт YooMoney.

Кликнуть на надпись “мобильное приложение”, расположенную в правом нижнем углу.

В открывшейся странице по центру будет располагаться выбор платформы: Android или iOS.

Нужно выбрать подходящую.

После этого на странице появится QR-код, который требуется отсканировать со смартфона.

На телефоне откроется ссылка, по которой можно будет загрузить приложение на телефон.

После скачивания нужно найти файл в проводнике телефона и установить его.

После скачивания нужно найти файл в проводнике телефона и установить его. После установки пользователь сможет запустить приложение. Для логина потребуется указать e-mail, к которому привязан кошелек, ввести пароль, а также придумать пин-код. Последний будет запрашиваться при последующих входах в приложение.

Функционал приложения практически ничем не отличается от того, что представлен на официальном сайте, поэтому клиенты способны совершать любые платежи и оплачивать услуги без ограничений.

Безопасность системы

Чтобы клиенты могли не переживать за сохранность своих денежных средств и за безопасность аккаунта, владельцы платежной системы постоянно улучшают методы защиты. С 2008-го года ЮMoney использует при совершении переводов на другие кошельки многофакторную аутентификацию с кодом подтверждения. Это гарантирует, что злоумышленники не смогут украсть деньги с аккаунта, даже если смогут получить к нему доступ. Код подтверждения можно получить на телефон с помощью СМС или нотификации в приложении, а также письмом на почтовый ящик.

Передача любых данных внутри сервиса осуществляется по протоколу TLS, что обеспечивает высокую степень защиты и позволяет клиентам быстро получить одноразовые коды для подтверждения. Также система автоматически определяет подозрительные операции и блокирует их, оперативно отправляя информацию об этом владельцу аккаунта.

Карты YooMoney оснащены отдельной защитой, называемой 3-D Secure. Это специальный протокол защиты, позволяющий использовать двухфакторную аутентификацию пользователя. Также карты соответствуют стандартам Банка России и PCI DSS.

Благодаря всем уровням используемой защиты злоумышленникам очень тяжело получить доступ к аккаунту пользователя. А если такое и произойдет, то у последнего есть все шансы восстановить учетную запись в кратчайшие сроки.

Карты ЮMoney

Сервис позволяет клиентам оформить на выбор большое количество карт, обладающих уникальными особенностями:

Пластиковая карта МИР. Стоимость карты составляет всего 1 рубль. Она выдается сроком на 5 лет. При оплате покупок клиент получает кэшбэк в виде баллов. Платежный стикер. Специальная наклейка на телефон, которая привязана к счету клиента. Для оплаты требуется лишь приложить его к терминалу, после чего произойдет оплата. Стоимость стикера составляет 699 р. Срок действия стикера составляет 5 лет. Детская карта. Предназначена для использования ребенком. Он сможет оплачивать разные товары, а родители смогут просматривать детальный отчет о тратах в аккаунте. Это гарантирует, что ребенок не сможет оставить свои покупки в тайне. Карта для онлайн-шопинга. Виртуальная карта сроком на 5 лет, которая оформляется моментально и является бесплатной. С ее помощью клиент может оплачивать разные покупки, заказывать такси, продевать подписки и т.д. За финансовые операции можно получать до 5% кэшбэка. Бесконтактная карта. Виртуальная карта, которая будет доступна в приложении на мобильном телефоне. Она является бесплатной и позволяет расплачиваться в магазинах, прикладывая смартфон к терминалу. Важно отметить, что бесконтактная карта поддерживается только на Android. Виртуальная карта МИР. Она выпускается моментально, после чего становится доступна на аккаунте. Карта пригодится для оплаты товаров в онлайне и офлайне, снятия наличных. При ее использовании на аккаунт начисляется кэшбэк до 5% баллами, также партнеры МИР могут получать до 30% рублями. Моментальная карта. Ее можно забрать в любом офисе ЮMoney сразу после заполнения документов. На таких картах нет имени и фамилии пользователя, поскольку они изготовлены заранее и сразу отдаются клиентам на руки. Мультивалютные карты. С помощью данной карты можно принимать и совершать платежи на пяти валютах, помимо рублей. Она автоматически понимает, в какой валюте требуется выполнить финансовую операцию, после чего конвертирует средства по актуальному курсу. Карта отлично подойдет для граждан РФ, которые регулярно выезжают за границу, а также делают покупки на зарубежных магазинах.

Чтобы выпустить карту, требуется перейти в раздел “Карты” и кликнуть на подходящую. После этого нужно выполнить необходимые шаги по инструкции.

Бонусная программа ЮMoney

В 2018-ом году на сервисе YooMoney начала свою работу бонусная программа. Благодаря ней пользователи могут получать баллы, которые в будущем можно использовать для совершения разных финансовых операций. Один балл равен одному рублю. Они начисляются за совершение покупок и платежей.

В начале каждого месяца клиенты могут выбрать определенное количество категорий месяца. При совершении покупок в данных разделах на аккаунт будет начисляться 5% от размераа платежа в виде баллов. За все другие операции пользователь получит 1%.

Также YooMoney сотрудничает с различными сервисами и магазинами, которые предоставляют дополнительные скидки. Чтобы воспользоваться ими, достаточно лишь оплачивать услуги с интернет-кошелька.

Чтобы подробнее ознакомиться со всеми выгодными предложениями, следует открыть раздел меню “Кэшбэк и акции”. В нем указано количество баллов, имеющееся на аккаунте, процент начисления за разные категории и скидки от партнеров.

Бонусная программа имеет ограничение: максимальное количество баллов, которое может получить клиент в течение месяца, составляет 3000. При достижении этой отметки новые баллы начислятся перестанут.

Потратить накопленные баллы можно при совершении большинства платежей. Клиент может погасить ими до 50% от суммы.

Преимущества кошелька ЮMoney

Система обладает внушительным списком достоинств, которые обеспечили ей популярность на территории РФ и стран СНГ.

К ним можно отнести:

Сервис ЮMoney может похвастаться стабильной работой. Оно и не удивительно, ведь площадка принадлежит Сбербанку - одному из самых надежных банков РФ. Возможность совершать финансовые операции в 10 валютах. Пользователи способны привязать собственную банковскую карту к YooMoney и совершать любые платежи. Возможность выпустить виртуальную или реальную карту с кэшбэком.

Клиенты могут пополнять и выводить средства со счета с помощью большого количества способов. Сервис сотрудничает со многими магазинами и организациями, благодаря чему клиенты могут пользоваться выгодными предложениями. В системе действует накопительная система баллов, которые можно использовать для погашения платежей. У сервиса довольно низкие комиссии по сравнению с аналогами, а за некоторые операции они и вовсе не взимаются.

Также платежная система непрерывно развивается и пополняется новыми функциями.

Недостатки кошелька ЮMoney

К сожалению, система ЮMoney не является идеальной.

У нее можно выделить следующие недостатки:

Если пользователь не совершает каких-либо операций с кошельком на протяжении двух лет, со счета начинает списываться комиссия 270 р в месяц. Чтобы получить доступ ко всем возможностям кошелька требуется подтвердить свою личность.

У платформы нет реферальной программы по привлечению новых клиентов.

Можно не сомневаться, что разработчики в последующие годы попытаются исправить данные недостатки и сделать сервис более приятным как для старых, так и для новых пользователей.