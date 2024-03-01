Платежная система Qiwi уже долгие годы остается одной из основных для жителей России и стран СНГ. Простота использования привлекает большое количество клиентов, более того, с данными интернет-кошельками работают почти все современные магазины и площадки. Доступность сервиса и тот факт, что для регистрации нужен только номер телефона, обеспечивает популярность платежки. В данной статье разберем все особенности Киви, поговорим о преимуществах и недостатках.

Что такое Qiwi

Qiwi - платежная система с интернет-кошельками, позволяющая клиентам хранить средства и совершать разные финансовые операции, такие как: оплата счетов, платежи, переводы и т.д. Киви по количеству пользователей является одним из самых популярных сервисов.

Сервис Qiwi был основан в 2007-ом году тремя предпринимателями: Сергеем Солониным, Андреем Романенко и Борисом Кимом. На тот момент бизнесмены владели платежными системами “Объединенная система моментальных платежей” и “e-port”. Они осуществили их слияние под один бренд, который получил название Qiwi. После этого на улицах многих городов России начали появляться терминалы оранжевого цвета, в которых люди пополняли баланс телефона, оплачивали ЖКХ и осуществляли другие платежи.

В 2010-ом году бренд Qiwi присоединил к себе банк “1-й Процессинговый”, который впоследствии был переименован в “Киви Банк”. Это позволило запустить внутри сервиса персональные интернет-кошельки, на которых пользователи могли хранить деньги.

С каждым годом количество пользователей системы стремительно росло. В 2013-ом компания Qiwi вышла на IPO, началась продажа акций на бирже NASDAQ. А еще через три года, в 2016-ом, платежная система начала использовать блокчейн, выпускать собственные карты. Также бренд активно работал с разными банками России и СНГ, скупая программное обеспечение, продавая проекты и заключая партнерские соглашения. Например, в 2020-ом Совкомбанк за 6,5 млрд рублей приобрел у Qiwi систему карт “Совесть” и продолжил развивать ее под своим крылом.

В 2023-ем году компания начала постепенное разделение бизнеса на российскую деятельность и зарубежную. Данный процесс сопровождается определенными трудностями, а также ситуацию ухудшают санкции и отказ работы с сервисом некоторых иностранных компаний. Тем не менее, для жителей России интернет-кошельки Qiwi до сих пор остаются надежным способом для совершения платежей и хранения средств. Также сервис продолжает работу на территории 22 стран.

Регистрация в Qiwi

Существует три способа зарегистрировать интернет-кошелек в системе Qiwi, и будущий пользователь может выбрать любой из них:

официальный сайт; мобильное приложение; терминал.

Чаще всего пользователи регистрируют аккаунт на официальном сайте, поэтому пошагово рассмотрим этот способ.

Перейти на официальный сайт Qiwi.

Кликнуть на кнопку “Создать кошелек”, расположенную в правом верхнем углу.

В открывшейся форме ввести номер телефона (впоследствии он будет логином и кошельком), пройти капчу и кликнуть на кнопку “Продолжить”.

Дождаться, когда на указанный номер придет код подтверждения и ввести его на сайте.

Продумать и ввести пароль. Важно, чтобы он соответствовал указанным требованиям.

Нажать на кнопку “Зарегистрироваться”.

Нажать на кнопку “Зарегистрироваться”. После этого учетная запись будет создана, пользователь сможет залогиниться, используя номер телефона в качестве логина.

Идентификация аккаунта и статусы кошельков

В системе Киви действует несколько статусов кошельков, от которых зависят лимиты и ограничения, применяемые к аккаунту. После регистрации учетной записи автоматически присваивается статус кошелька “Минимальный”, и накладываются начальные лимиты.

В системе действует три статуса:

минимальный;

основной;

профессиональный.

Чтобы повысить статус с минимального до основного, требуется пройти процедуру идентификации. Для этого необходимо предоставить системе свои паспортные данные, ФИО, дату рождения и подтвердить личность.

Чтобы открыть страницу с заявкой на идентификацию, требуется на сайте кликнуть по своему номеру в правом верхнем углу. В выпадающем меню необходимо нажать на “подробнее про статусы”. На открывшейся странице пользователь найдет всю информацию о существующих уровнях аккаунта и их особенностях, а также сможет подать заявку и заполнить форму.

В зависимости от статуса аккаунт Киви обладает следующими ограничениями и лимитами:

Тип Минимальный Основной Профессиональный Максимальный Баланс 15000 60000 600000 - Сумма платежей за месяц 40000 200000 4000000 - Максимальный разовый платеж 15000 60000 500000 - Снятие наличных Нельзя До 5000 в день До 40000 в месяц До 100000 в день Пополнение наличными Нельзя До 5000 в день До 40000 в месяц До 100000 в день



Важно отметить, что получение основного статуса кошелька осуществляется довольно быстро, достаточно лишь заполнить заявку со своими данными, после чего в течение трех рабочих дней аккаунт перейдет на следующий уровень. А поскольку в этом случае лимиты существенно увеличатся, по сравнению с аккаунтами “минимального” статуса, лучше процедуру идентификации пройти всем пользователям, даже если они не планируют часто пользоваться Киви.

С недавнего времени пользователи Qiwi могут подавать заявку на прохождение идентификации на сайте Госуслуг. Если там у клиента имеется подтвержденный аккаунт, то получение основного статуса будет моментальным.

Защита аккаунта Qiwi

Система Qiwi регулярно подвергается атакам хакеров, а злоумышленники стараются получить доступ к учетным записям. Стоит отметить, что поскольку логином является номер телефона, и его можно легко узнать благодаря различным базам, то когда мошенник пытается попасть в аккаунт, он как минимум знает логин, что существенно упрощает ему задачу.

Чтобы пользователи платежной системы чувствовали себя в безопасности, и никто не мог завладеть их средствами, сервис использует современные методы защиты. Например, все пароли клиентов хранятся на выделенных серверах в зашифрованном виде, и получить к ним доступ невозможно. Также сайт использует протокол HTTPS, что предотвращает утечку данных.

Пользователи могут воспользоваться дополнительными мерами защиты. Например, подключить функцию SMS-сообщений. После этого, чтобы залогиниться, потребуется ввести не только пароль, но и код, который приедет на телефон. Чтобы подключить эту опцию, требуется перейти в раздел “Безопасность” в меню и кликнуть на соответствующую кнопку.

Пополнение кошелька

Сервис предоставляет массу возможностей для пополнения интернет-кошелька.

Клиенты могут внести средства следующими способами:

с мобильного счета; банковской картой; с помощью интернет-банкинга; через систему быстрых платежей со счета другого банка; используя терминал Киви; с помощью банковских реквизитов; через интернет-банкинг.

На сайте Qiwi присутствует специальный раздел “Пополнение кошелька“. В нем содержится вся необходимая информация, а также вкладки с доступными способами. Чтобы внести средства с помощью любого из них, требуется нажать на него. После этого на сайте откроется специальная форма для заполнения. Клиенту потребуется ввести нужные данные, указать сумму и подтвердить операцию. После этого средства спишутся с указанного счета и зачислятся на Qiwi-кошелек.

Если человек собирается пополнять кошелек через терминал, то ему может помочь специальная карта, расположенная в этом разделе. На ней отмечены все работающие терминалы, благодаря чему можно легко найти ближайший. Практически всегда пополнение счета происходит сразу после списания средств, но в редких случаях могут возникать задержки.

Вывод средств

Пользователи Qiwi могут снимать средства с кошелька четырьмя способами:

на карту другого банка;

на банковский счет;

с помощью системы денежных переводов;

на счет индивидуального предпринимателя или организации.

Чтобы воспользоваться любым из способов, требуется открыть раздел “Вывод денег” и выбрать наиболее удобный. От пользователя потребуется ввести сумму и указать счет, куда будут отправляться средства. Также в некоторых случаях потребуется выбрать и другие параметры, например, при переводе на счет банка потребуется выбрать его из списка доступных. На данный момент с Киви работают 194 банка РФ и других стран.

В большинстве случаев отправленные средства поступают на указанный счет моментально, но могут возникать задержки, связанные с особенностями выбранных способов перевода.

Переводы Qiwi

Пользователи могут совершать переводы на другие интернет-кошельки в системе Киви, а также на банковские карты Visa, MasterCard и МИР. Также клиентам доступны и другие типы переводов, которые перечислены на соответствующей странице сервиса. Чтобы отправить деньги, требуется перейти в раздел “Переводы” и выбрать подходящий способ.

Важно отметить, что пользоваться переводами могут только клиенты, прошедшие процедуру идентификации. Кошелькам со статусом “Минимальный” переводы недоступны.

Мобильное приложение

Чтобы пользователи могли в любом месте зайти в систему и воспользоваться интернет-кошельком, Киви имеет весьма удобное мобильное приложение для iOS и Android. Загрузить его можно как из мобильного магазина, так и на официальном сайте.

Приложение обладает такими же функциями, как и официальный сайт. Однако дизайнерам удалось максимально оптимизировать мобильный дизайн и сделать его простым и понятным. Из-за этого многие клиенты пользуются интернет-кошельком именно через приложение. Чтобы начать работать с ним, требуется установить и после запуска залогиниться, используя номер телефона и пароль. У пользователя откроется личный кабинет, в котором будет отображаться баланс и разделы меню.

Приложение регулярно обновляется и пополняется новым функционалом. Поэтому пользователям рекомендуется регулярно проверять наличие обновлений и устанавливать их.

Банковские карты

Чтобы иметь возможность расплачиваться интернет-кошельком Киви не только в сети, но и в реальной жизни, пользователь может заказать банковскую карту.

Сервис представляет на выбор несколько карт, обладающих уникальными особенностями:

Qiwi МИР Плюс. Стандартная дебетовая банковская карта, срок действия у которой составляет 5 лет. Один год обслуживания карты стоит 349 р. Кукурузная карта Qiwi МИР. Действует 3 года, за обслуживание тоже потребуется платить 349 р в год. Является стандартной дебетовой картой, однако ее главная особенность заключается в том, что и ее изготавливают из переработанной кукурузы. Платежный стикер Qiwi. Это NFT-стикер, который можно интегрировать в телефон, после чего расплачиваться с его помощью в магазинах и других заведениях. Действует он в течение 3-х лет, а за годовое обслуживание потребуется платить 199 р. Виртуальная карта Qiwi. Подходит для оплаты покупок и совершения платежей в интернете. Действует в течение года, годичное обслуживание стоит 199р. Если клиент имеет статус аккаунта “Профессиональный”, то оплата за обслуживание не взимается. Виртуальная карта Qiwi МИР. Обладает всеми функциями, что и стандартная виртуальная карта, однако действует она на протяжении 3-х лет. Также ее можно привязать к Mir Pay и сервису Samsung. Это сделает осуществление платежей еще более простым и комфортным. Карта Qiwi Приоритет. Карта для обладателей пакета “Приоритет”. Действует 3 года, обслуживание является бесплатным. В карту встроена бесконтактная оплата payWave.

Перед заказом карты клиенту следует детально ознакомиться с имеющимися предложениями и выбрать самое оптимальное. Чтобы перейти в нужный раздел, требуется кликнуть в меню на категорию “Карты Qiwi”. На открывшейся странице клиент может ознакомиться с доступными предложениями. После этого требуется кликнуть “Заказать карту” рядом с наиболее оптимальным вариантом.

При заполнении заявки клиенту необходимо указать личные данные и другую информацию, необходимую для создания карты. Также потребуется выбрать адрес почтового отделения, куда следует отправить посылку. После того, как карта будет доставлена, можно будет забрать ее. Время доставки зависит от работы Почты России или другого почтового сервиса, который будет использоваться.

Когда срок действия карты будет заканчиваться, клиент сможет перевыпустить ее. Для этого потребуется связаться со службой поддержки и попросить у нее инструкцию. Также зачастую сервис автоматически отправляет на почту информацию о том, как можно перевыпустить карту самостоятельно.

Кэшбек Киви

Сервис Qiwi предлагает клиентам довольно обширную программу лояльности, в которой участвует большое количество известных магазинов и компаний. Каждая организация предлагает определенный процент кэшбека, который человек получает себе на счет, если совершает покупки с помощью Киви-кошелька.

Чтобы воспользоваться программой лояльности, требуется открыть раздел “Кэшбек” на сайте Qiwi и ознакомиться со списком доступных компаний. Выбрав нужную, необходимо кликнуть по иконке с ней. После этого откроется страница официального сайта организации, на котором можно совершать покупки. Зачисление кэшбека на интернет-кошелек произойдет автоматически после оплаты.

Валюты

Основной валютой в системе является рубль. Все операции по-умолчанию осуществляются именно в рублях. Также наряду с ним пользователи могут использовать долларовый счет, привязанный к кошельку и переводить средства с него на рублевый и обратно. Данные операции будут осуществляться по текущему курсу.

Создавать долларовый счет самостоятельно не требуется: после регистрации он будет доступен наряду с рублевым. Чтобы посмотреть баланс, требуется кликнуть по номеру профиля, чтобы открылось выпадающее меню. В нем будут отображаться два баланса: в рублях и долларах.

Помимо этих двух валют система Qiwi также работает и с другими: евро, тенге, а также валюты Китая, Узбекистана и Турции. Пользователи могут пополнять баланс, обменивать валюты и совершать платежи. Сейчас такая возможность очень помогает многим людям из РФ и стран СНГ пополнять счета на различных сервисах, где невозможно внести средства в рублях. Например, на данный момент интернет-магазин игр Steam не поддерживает рублевые платежи, и геймерам приходится вносить средства в тенге.

Блокчейн

Выше упоминалось, что система Qiwi работает с блокчейном. Благодаря этому клиенты могут приобретать криптовалюту в обменниках, оплачивая ее средствами с баланса. После совершения операции крипта будет зачислена на указанный криптокошелек.

Служба поддержки

При работе с сервисом у некоторых пользователей могут возникнуть определенные вопросы и проблемы. Чтобы решить их, они могут посетить раздел “Актуальные вопросы”, где подробно разобраны разные ситуации, которые могут сопровождаться трудностями.

Если же в данном разделе клиент не нашел решения своей проблемы, то он способен написать в техническую поддержку. Для этого требуется кликнуть на иконку чата в правом нижнем углу. В открывшейся форме требуется написать сообщение. В нем нужно подробно изложить проблему или свой вопрос, после чего отправить его. Как только специалист ознакомится с содержимым заявки, он ответит и поможет разрешить ситуацию. Ответ техподдержки может занимать разное количество времени. Это также зависит от дня недели и времени, когда пользователь писал письмо.

Преимущества интернет-кошелька Qiwi

Система Киви обладает рядом преимуществ, которые помогли ей стать одной из основных платежных систем в России.

К ним можно отнести:

Для регистрации человеку потребуется лишь номер телефона.

С кошельками Qiwi работает большое количество сервисов и магазинов по всему миру, поэтому пользователи без труда смогут пополнять счет и совершать финансовые операции.

Большинство денежных операций можно осуществить без дополнительной комиссии.

Наличие трех статусов кошелька, обладающих индивидуальными лимитами. Причем несмотря на наличие последних, клиенты все равно смогут в большинстве случаев совершать необходимые финансовые операции, не упираясь в установленный потолок. А при необходимости, можно довольно быстро повысить уровень аккаунта, подтвердив свою личность.

Для перехода на следующий статус достаточно лишь указать паспортные данные или подать заявку на Госуслугах.

Сервис предоставляет большое количество способов пополнения интернет-кошелька.

Перевод на другой Qiwi-кошелек происходит без комиссии.

Возможность выпустить банковскую карту Qiwi, которой можно оплачивать покупки в любом месте.

Большой список услуг, которые можно оплатить с помощью интернет-кошелька: мобильная связь, телевидение, ЖКХ, кредиты и т.д.

Дополнительные сервисы: Qiwi Blockchain, FINTEEN, Donate и т.д.

Наличие кэшбека за финансовые операции.

Удобное мобильное приложение.

Поскольку владельцы стараются активно развивать сервис, список преимуществ регулярно пополняется. Это способствует привлечению новых клиентов и сотрудничеству с разными площадками.

Недостатки Киви

Как и другая платежная система, Qiwi обладает некоторыми недостатками.

К ним можно отнести:

Баланс клиентов не застрахован Агентством по страхованию вкладов.

Если у пользователя подключены смс-сообщения, то они могут быть платными.

Наличие лимитов и ограничений.

При выводе средств взимается комиссия.

Если человек не заходил в аккаунт в течение года, то за первые операции после перерыва может взиматься дополнительная комиссия.

Данные недостатки не сильно мешают клиентам пользоваться сервисом и в большинстве случаев являются незаметными.

Qiwi не просто так является одним из самых популярных платежных сервисов в РФ и активно используется во многих странах. Сервис постоянно улучшается и совершенствуется, поэтому с каждым годом пользователи получают все больше возможностей, помимо стандартных процедур, таких как переводы и совершение платежей.