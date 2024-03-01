Люди, проживающие в Европе, часто совершают переводы в другие страны ЕС. Чтобы упростить им задачу, была создана система платежей Sepa. Благодаря ней клиентам не требуется совершать сложных манипуляций, а лишь достаточно отправить деньги в евро на карту или счет, которые также поддерживаются данным сервисом. В данной статье подробно рассмотрим Sape, как ей пользоваться, какие бывают особенности.

Что такое Sepa

Sepa (Single Euro Payments Area) - это единая зона платежей в евро, которая позволяет проводить международные переводы в другие страны Европы по тем же условиям, по которым осуществляются операции между счетами, зарегистрированными в одном государстве ЕС.

Свою работу Sepa начала 28 января 2008-го года, и с тех пор успешно используется миллионами граждан, проживающих на территории Евросоюза. Система создавалась для того, чтобы упростить международные переводы, а также объединить рынки европейских государств. Таким образом, любой человек может отправить средства другому, используя стандартный набор банковских инструментов.

Стоит отметить, что список европейских стран, работающих с Sepa, постепенно увеличивается. Изначально он состоял лишь из десяти государств, но сейчас их количество увеличилось до 36-ти. Среди них можно выделить Германию, Испанию, Нидерланды, Францию, Бельгию и Венгрию.

Поскольку с помощью Sepa платежи происходят по единым стандартам, на совершение процедуры не требуется много времени, даже несмотря на то, что средства отправляются в другую страну.

Переводы существенно упрощаются из-за используемых универсальных международных идентификаторов IBAN. Это номер из 34-ех цифр, который присваивается каждому счету, зарегистрированному в европейском банке. IBAN находится в едином реестре, который можно быстро идентифицировать.

Кто может сделать денежный перевод

К 2014-му году поддерживать Sepa стали практически все европейские государства. А с 2016-го ее начали внедрять и другие страны. Среди них можно выделить Великобританию, Ирландию и Швейцарию. Осуществить денежный перевод может любой человек, счет которого зарегистрирован на территории одного из данных государств.

Важно отметить, что все переводы Sepa осуществляются только в евро. Также человеку, чтобы пользоваться данной системой, не требуется быть гражданином страны ЕС. Однако ему необходимо предоставить документы, подтверждающие личность и легальность пребывания на данной территории. После этого ему зарегистрируют идентификатор IBAN.

Виды денежных переводов Sepa

С помощью Sepa можно сделать два вида денежных переводов: дебетовый (Sepa Direct Debit) и кредитный (Sepa Credit Transfer). Рассмотрим каждый отдельно.

Sepa Direct Debit

Дебетовыми переводами пользуются в основном продавцы. Для них Sepa стала настоящей находкой, поскольку теперь можно без проблем получать оплату в евро от покупателей за свои товары и услуги, и имея интернет-магазин, можно работать с клиентами со всей Европы, не переживая за вывод средств. Причем средства могут отправляться в другой валюте, однако банк обязательно конвертирует их в евро по актуальному курсу. Но в этом случае получателю придется покрыть комиссию за обмен.

Также у Sepa имеется рабочая схема B2B (Business to Business). Она позволяет быстро совершать платежи между предприятиями, находящимися в разных странах. Это существенно упрощает получение средств и развитие производства.

Sepa Credit Transfer

Кредитные платежи используются обычными пользователями, совершающими международные переводы. После того, как человек отправляет средства на счет гражданина другой страны, в большинстве случаев они поступают в банк в тот же день, если еще не закончилось расчетное время.

Несмотря на то, что Sepa осуществляет переводы только в евро, клиент может совершить финансовую операцию в другой валюте. Это особенно актуально, если деньги отправляются из банка государства, где евро не считается национальной валютой, например, Великобритания, Польша или Норвегия. В этом случае банк-получатель автоматически произведет конвертацию средств.

Если же перевод осуществляется из страны, которая не работает с Sepa, то он будет обрабатываться по правилам обычного международного перевода.

Совершая финансовую операцию с помощью Sepa, клиенту не требуется осуществлять каких-либо специальных действий, достаточно просто отправить средства. Банки самостоятельно определят, является перевод дебетовым или кредитным, и выполнят процедуру.

Как сделать перевод

Если человек проживает на территории страны, где действует Sepa, он может отправить с ее помощью средства с любого из своих банковских счетов. Важно отметить, что на территории ЕС работают банки, которые не работают с Sepa, но таких очень мало. Однако не лишним будет перед осуществлением финансовой операции уточнить, поддерживает ли банк эту систему.

Чтобы сделать перевод Sepa, требуется выполнить следующие шаги:

Открыть мобильное приложение банка на смартфоне. Перейти в раздел переводов. Заполнить форму для отправки, указав данные получателя. Указать IBAN получателя. Подтвердить введенные данные и отправить средства.

После этого деньги практически сразу поступят на счет получателя. Из вышеперечисленных шагов нетрудно догадаться, что для отправки средств с помощью Sepa достаточно выполнить стандартные шаги, как и для обычного перевода.

Сколько стоит перевод Sepa

При использовании Sepa не взимается дополнительной платы. При осуществлении перевода отправитель платит лишь комиссию, которая берется банком за осуществление финансовой операции. Например, если человек отправляет деньги из Испании во Францию, то сверху он заплатит лишь ту сумму, которую с него возьмут за отправку средств на другой счет, зарегистрированный в Испании.

Поскольку большинство европейских банков не берут дополнительную комиссию за отправку денег внутри страны, скорее всего перевод Sepa будет и вовсе бесплатным.

Сколько идет перевод

В большинстве случаев перевод Sepa доходит до получателя в течение 24-х часов. Также время осуществления финансовой операции может растянуться до 4-х рабочих дней. Однако это будет связано исключительно с особенностями работы банка.

Лимиты переводов Sepa

У системы Sepa есть лимиты и ограничения, однако они незаметны для большинства клиентов.

Пожалуй, столкнуться с ними могут лишь те пользователи, которые отправляют очень большие суммы:

максимальная сумма, которую можно отправить в рамках кредитного перевода Sepa, составляет миллиард евро, поэтому можно сказать, что лимит отсутствует;

если человек хочет отправить мгновенный кредитный перевод (через Sepa Instant), то в этом случае ограничение будет до 100 тысяч евро;

при отправке дебетовых переводов лимиты и вовсе отсутствуют, что позволяет магазинам и предприятиям отправлять переводы на любые суммы.

Если отправитель захочет отправить сумму, превышающую лимит, то банковская система автоматически сообщит об этом.

Где могут пригодиться переводы Sepa

Система Sepa идеально подойдет для тех людей, которые пользуются европейскими сервисами. Например, совершают покупки в местных интернет-магазинах, бронируют номера в гостиницах или покупают какие-либо услуги у граждан ЕС.

Сервисом также активно пользуются фрилансеры, предоставляющие различные услуги по всему миру. Sepa позволяет им быстро получать средства от клиентов из разных стран, без каких-либо задержек и комиссий.

В последние годы все больше людей увлекаются криптовалютой, а также инвестициями в европейские компании. Sepa помогает быстро совершать финансовые операции. Например, можно в кратчайшие сроки пополнить счет на биржевом аккаунте криптобиржи и приобрести токены.

Ну и самое очевидное, Sepa необходима жителям европейских стран, которые хотя бы раз в жизни отправляли денежные средства за рубеж.

Отличия Sepa от Swift

При отправке средств в другую страну человеку могут предложить два способа перевода: Sepa и Swift.

Системы обладают рядом отличий, которые нужно учитывать при осуществлении финансовой операции:

через Swift средства идут дольше: осуществление операции обычно занимает до трех рабочих дней, в то время как через Sepa деньги придут в течение суток;

переводы Swift сопровождаются дополнительной пометкой, что используется именно эта система, а при отправке с помощью Sepa уведомления отсутствуют, поскольку именно этот способ используется по-умолчанию;

Swift требует выполнения большего количества данных при переводе.

Более подробно отличия между Sepa и Swift рассмотрим в таблице:

Sepa Swift Где работает Действует на территории 36-ти стран Используется банками во всем мире Используемые валюты Осуществляет переводы только в евро Осуществляет переводы в любой валюте Комиссия Комиссия отсутствует, либо определяется банком отправителя Взимаются дополнительные комиссии за осуществление перевода и конвертацию валют, обычно они составляют от 10 до 50 евро в зависимости от суммы Время перевода 1-2 дня 1-5 дней Предоставляемые данные Для отправки требуется предоставление минимального количества информации Требуется предоставить подробную информацию о получателе и банке, куда будут отправляться средства

Преимущества Sepa

Система Sepa обладает рядом преимуществ, благодаря которым многие люди предпочитают именно ее другим способам совершения платежей:

Sepa позволяет осуществлять переводы между европейскими странами по единым стандартам, что существенно упрощает процедуру;

отсутствует комиссия или взимается минимальная сумма;

средства отправляются с использованием единого идентификатора IBAN, поэтому человеку не требуется создавать счета в разных банках для получения средств, достаточно просто указывать данный номер;

во всех странах к Sepa переводам предъявляются одинаковые требования;

для отправки перевода не требуется идти в банк, достаточно воспользоваться его мобильным приложением.

Также система Sepa совместно с европейскими банками гарантирует безопасность переводов и то, что до получателя дойдут деньги в кратчайшие сроки.

Что такое Sepa Instant

Отдельно следует рассмотреть переводы Sepa Instant (Sepa Instant Credit Transfers bei SCT Inst). Это тип переводов, которые совершаются моментально и работают круглосуточно. Таким образом, если человеку требуется отправить деньги в другую страну в ночное время, с помощью Instant можно доставить их до получателя в кратчайшие сроки, даже несмотря на то, что расчетный день у банков закончился. Однако чтобы это было возможно, банки отправителя и получателя должны работать с Sepa Instant.

На данный момент с данной системой работает почти три тысячи банков, отделения которых располагаются в 23-ех странах. В будущем владельцы сервиса планируют подключить Sepa Instant и к остальным, расширив ее действие на всех 36-ти государствах.

Наглядные отличия между Sepa и Sepa Instant приведены в таблице:

Sepa Sepa Instant Время перевода Средства поступают в течение суток Средства поступают мгновенно Комиссия Комиссия отсутствует или взимается по стандартному тарифу банком получателя Комиссия отсутствует или взимается по стандартному тарифу банком получателя Время работы В рабочие дни, по графику, установленному банками Круглосуточно Лимит перевода Отсутствует 100 000 евро Где работают переводы Между банками на территории 36-ти стран, поддерживаемыми Sepa В 23-ех странах, банки которых подключены к Sepa Instant

Sepa Instant является отличным вариантом для тех, кому требуется отправить денежные средства в другую страну, причем сделать это моментально, без задержек.

Можно ли осуществлять переводы Sepa из России

Отправить денежные средства с помощью Sepa из банка России нельзя, т.к. страна не работает с данной системой. Однако россияне могут пользоваться ею, если у них имеется счет, созданный в одном из государств, входящих в еврозону.

В современном мире гражданину РФ не составляет труда зарегистрировать счет в Европе, достаточно лишь воспользоваться любым из местных интернет-банков. После этого он сможет внести средства и отправить их с помощью Sepa. Однако чтобы получать деньги, потребуется зарегистрировать IBAN. Для этого необходимо предоставить свои личные данные. Сделать это можно двумя способами: лично приехать в отделение используемого европейского банка или воспользоваться онлайн-банкингом. Нетрудно догадаться, что последний вариант для граждан РФ является более подходящим. Для этого нужно скачать приложение банка на смартфон и зарегистрироваться в нем.

Также потребуется предоставить следующие данные:

скан паспорта гражданина Российской Федерации;

иностранцам необходимо предъявить документ удостоверяющий личность;

при осуществлении перевода также нужно будет указать данные получателя: ФИО для физических лиц, IBAN и BIC для юридических.

Получается, граждане РФ также могут пользоваться переводами Sepa, находясь при этом на территории своей страны. Просто для этого потребуется использовать онлайн-банкинг или сторонние сервисы. Например, существует большое количество обменников, которые помогут отправить деньги с карты российского банка за рубеж с использованием Sepa, благодаря чему они дойдут до получателя в течение суток.

Что делать, если перевод не приходит?

Переводы, осуществляемые с помощью Sepa, могут похвастаться высокой надежностью. Также есть гарантия, что 99,99% финансовых операций дойдут до получателя в установленные сроки. Однако следует рассмотреть ситуацию, когда отправленный перевод так и не дошел.

Как показывает статистика, если человек отправил деньги, но они не доходят, то в большинстве случаев он просто ввел неправильный номер счета получателя и отправил их другому человеку. В этом случае, к сожалению, вернуть средства будет нельзя. Важно понимать: доказать тот факт, что неправильный счет получателя был введен по ошибке, очень трудно. Поэтому банки не будут в принудительном порядке забирать отправленные деньги со счета и возвращать их отправителю.

Но если счет получателя был введен правильно, а средства до сих пор не поступают, то это всегда связано с работой банка. Скорее всего, произошел сбой (это бывает очень редко) или проводятся технические работы, и средства сразу же дойдут до получателя, когда они прекратятся. Если с момента отправки прошло больше четырех рабочих дней, то следует написать в техническую поддержку банка, чтобы специалисты посмотрели статус финансовой операции. Во время этого они устранят проблему, и деньги наконец-то поступят на счет.

Система Sepa за время своего существования существенно упростила отправку переводов пользователям из европейских стран. С ее помощью человек, имеющий банковский счет, может быстро оплатить товары и отправить средства другому человеку и не сомневаться в том, что они быстро поступят на кошелек получателя.