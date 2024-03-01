За последние десять лет криптовалюта привлекает внимание большого количества людей. Кто-то видит в ней возможность заработать на изменениях курса, другие люди считают ее надежным способом хранения денежных средств. В обеих ситуациях требуются интернет-кошельки. Одной из самых надежных систем для работы с криптовалютой является Trust Wallet. В данной статье поговорим об особенностях сервиса и о том, как с ним работать. Также обсудим доступный функционал.

Что такое кошелек Trust Wallet

Trust Wallet - это программный кошелек для работы с криптовалютами. С его помощью клиенты способны пополнять счет, отправлять средства и хранить их на собственном кошельке. Причем держать на аккаунте можно как крипту, так и NFT. Сервис создан владельцами криптобиржи Binance, поэтому владельцы учетных записей на этой платформе могут совершать операции в упрощенной форме.

Пользоваться Trust Wallet можно с помощью браузеров Chrome, Brave, Operа и Edge, предварительно установив на них расширение, а также через мобильное приложение для iOS и Android. С помощью сервиса клиенты способны совершать операции с самыми разными активами. Они могут покупать различную крипту, а также размещать собственные токены. У сервиса имеется поддержка приложений на BSC и Ethereum.

Пользователи также могут использовать кошелек для стейкинга, позволяющего получать доход за счет хранения различных криптовалют на платформе. На данный момент Trust Wallet позволяет делать стейкинг с BNB, TRX, ATOM, KAVA, TOMO и другими. У сервиса также имеется встроенный калькулятор, позволяющий рассчитать доход.

Не менее важным функционалом, чем стейкинг, является встроенный браузер приложений DApps. Он позволяет совершать операции с использованием децентрализованных протоколов, таких как Compound Aave, Uniswap и т.д. Также DApps используется для работы с NFT-площадками, где можно покупать их и обменивать.

Trust Wallet работает с десятками блокчейнов, за счет чего клиенты способны покупать и продавать практически все существующие криптовалюты. А с помощью аккаунта на Binance можно совершать операции гораздо быстрее и дешевле.

Для чего требуется крипто-кошелек

Люди, которые еще только начинают работать с криптовалютой, могут подумать, что крипто-кошелек им не нужен, ведь все средства можно хранить на аккаунте биржи. Однако учетную запись могут взломать и украсть их. Также история помнит случаи, когда биржа просто переставала существовать, а вся крипта на аккаунтах пропадала вместе с ней. Ярким тому примером является площадка FTX.

Чтобы застраховать себя от подобных случаев, как раз и следует использовать крипто-кошелек. А на биржу закидывать лишь часть средств, которые планируется использовать для ближайших финансовых операций. Тогда даже в случае неудачных действий основная часть средств останется в сохранности.

Расширение Trust Wallet

Работа с браузерной версией Trust Wallet начинается с установки расширения. Важно отметить, что мобильное приложение содержит в себе полный функционал, а расширение позволяет осуществлять с кошельком лишь ряд операций. Поэтому для получения доступа ко всем возможностям сервиса потребуется также поставить приложение на смартфон.

А с помощью расширения пользователь сможет лишь получать и отправлять следующие криптовалюты:

TWT; MATIC; SOL; BNB; AVAX; ETH.

Для того, чтобы установить расширение Trust Wallet в браузер, следует выполнить следующие шаги:

Перейти на официальный сайт Trust Wallet.

На главной странице кнопку “Скачать Расширение” и кликнуть по ней.

В выпадающем списке кликнуть по используемому браузеру.

На открывшейся странице установить расширение в браузер.

После этого расширение появится браузере. Открыть его можно будет кликом по иконке. После нажатия на расширение откроется окно Trust Wallet.

При первом запуске пользователь сможет выбрать одно из двух действий: создать кошелек или импортировать данные уже имеющегося.

Чтобы создать новый крипто-кошелек, требуется осуществить следующие шаги:

Кликнуть на опцию “Create a new wallet”.

Откроется окно Improve Trust Wallet, где разработчики запрашивают разрешение на отправку данных. Можно выбрать любую подходящую опцию или кликнуть на “No Thanks”, если отправлять данные не хочется.

В следующем окне нужно придумать и подтвердить пароль.

Финальным этапом регистрации будет придумывание секретной фразы. Она необходима для ситуаций, когда пользователь забыл пароль и не может получить доступ к кошельку. Лучше сохранить фразу в надежном месте, чтобы можно было найти ее при необходимости, и никому ее никогда не сообщать. Секретную фразу нужно ввести в соответствующее поля, а затем подтвердить ее.

После всех перечисленных действий нужно нажать “Next”.

После выполнения этих действий кошелек будет зарегистрирован. Если пользователь установит его как “кошелек по-умолчанию”, то все запускаемые DApp-приложения сразу будут пытаться подключиться к нему.

Приложение Trust Wallet

Чтобы пользоваться Trust Wallet с помощью мобильного приложения, нужно сделать следующие шаги:

Открыть официальный сайт сервиса. Кликнуть на кнопку “Скачать мобильное приложение” на главной странице. В выпадающем списке выбрать нужную платформу: iOS, Google Play. Также есть вариант Android APK, позволяющий загрузить файл для Android с сервера площадки. Загружаем приложение на смартфон и устанавливаем его.

После этого можно запускать его и использовать. При первом заходе сервис предложит создать кошелек или импортировать. Поскольку регистрация в приложении ничем не отличается от процедуры в расширении, рассмотрим, как происходит импортирование кошелька.

Запустить приложение и на экране логина нажать “У меня уже есть кошелек”.

Придумать и набрать секретный код, который потребуется вводить каждый раз при запуске и осуществлении финансовых операций.

Выбрать сеть кошелька, чтобы определить тип крипты и площадки, к которым относится импортируемый кошелек.

Указываем имя кошелька и вводим секретную фразу.

После этого кошелек появится в приложении. Пользователь увидит актуальный баланс, доступные токены и NFT.

Обменник Trust Wallet

В приложении Trust Wallet доступен обменник, с помощью которого клиенты могут обменивать крипту по выгодному курсу. Это возможно за счет работы с DEX-агрегаторами, среди которых THORChain Swap и 1inch.

Пользоваться обменником довольно просто. Открыть его можно в меню приложения, кликнув на иконку “Обмен”. После этого откроется окно с двумя окошками. В первом требуется выбрать крипту, которая будет списываться со счета, во втором - крипту, которую нужно начислить. Важно отметить, что обмен возможен только между криптовалютами из одной сети. Курс обновляется в реальном времени.

Совершение обмена происходит по следующим шагам:

Открывается обменник. В первом окне выбирается криптовалюта для списания. Во втором окне выбирается криптовалюта для начисления.

Затем нажимается кнопка “Подтвердить (название крипты, выбранной для списание)”. Данная опция служит мерой безопасности, поскольку с ее помощью клиент разрешает DEX-обменнику использовать только указанное количество токенов и не дает списать остаток на счете. Также через процедуру подтверждения обменники могут убедиться, что на балансе имеется необходимое количество крипты для осуществления операции.

После подтверждения следует нажать на кнопку “Обмен”.

После этого произойдет обмен. С указанного счета спишется выбранная крипта, и система начислит токены в виде другой.

Стейкинг Trust Wallet

Клиенты Trust Wallet могут хранить NFT-токены, которые подключены к сети Ethereum. Чтобы перевести NFT на счет, требуется открыть раздел с кошельком, перейти в секцию коллекций, а затем кликнуть на кнопку “Получить”. После потребуется проследовать по простейшим шагам и начислить NFT.

Как уже говорилось выше, клиентам системы доступен стейкинг. Чтобы застейкать определенную криптовалюту, требуется выбрать ее из общего списка и нажать в ее разделе на кнопку “Стейк”.

В открывшемся меню пользователь сможет посмотреть следующую информацию:

общее количество крипты; доля уже застейканных токенов; APR - годовые проценты; время блокировки, в течение которого крипта должна находиться в стейке.

Под данными параметрами располагается кнопка “Стейк”. После ввода параметров нужно нажать на нее, и валюта застейкается. Начисление процентов будет начисляться на аккаунт пользователя по мере истечение срока блокировки средств.

Каждый тип крипты блокируется на определенный период времени. Во время этого пользователь не сможет совершать с ними какие-либо операции. После окончания срока стейкинга средства автоматически разблокируются. Также есть токены, у которых нет данного периода, и их можно вывести из стейкинга в любой момент.

NFT

Клиенты Trust Wallet могут хранить NFT-токены следующих платформ:

Arbitrum;

Avalanche C-Chain;

Optimism Ethereum;

BSC;

Ronin;

Gnosis Chain;

Polygon;

Solana;

Ethereum.

Финансовые операции с NFT совершаются по тому же принципу, что и с криптовалютами.

Чтобы начислить на аккаунт токены, следует выполнить следующие шаги:

Открыть приложение. На главной странице кликнуть по разделу “NFT”. Нажать на кнопку “Получить”. Выбрать площадку, в которой будет переводиться токен. Сгенерировать адрес зачисления. Вставить адрес в форму зачисления NFT. После этого токены появятся на аккаунте.

DApp-браузер

В приложение Trust Wallet встроен DApp-браузер, работающий на версии Web 3.0. Пользоваться им можно только в версии для Android. Чтобы открыть браузер на iOS, то необходимо перейти на обычную web-версию.

С помощью браузера пользователи могут подключать свой кошелек к DApp-приложениям и работать с протоколом. Чтобы найти подходящие приложения, можно воспользоваться встроенным поиском. Если перейти в раздел “Обзор”, то можно будет просмотреть весь список доступных приложений и DeFi-токенов. Причем весь софт сопровождается описанием. За счет него можно быстро подобрать подходящие DApp-приложения. В них, прямо не выходя из Trust Wallet, клиент может совершать финансовые операции, покупать и продавать токены и т.д.

Комиссии в Trust Wallet

В Trust Wallet отсутствуют комиссии, что является еще одним преимуществом платформы. При покупке и продаже крипты с пользователей не берется дополнительная плата. Однако нужно отметить, что комиссию берут сторонние сервисы, с которыми работает площадка. Например, покупая крипту в блокчейне через приложение, потребуется заплатить сервисный сбор, установленный непосредственно в блокчейне.

Также Trust Wallet не берет комиссию, если клиент приобретает крипту с помощью банковской карты. Однако комиссия может взиматься банком за совершение операции.

Добавление токенов в Trust Wallet

Добавить токен в кошелек можно по следующим шагам:

Открыть приложение.

Кликнуть на иконку меню в правом верхнем углу на главной странице.

После этого откроется список со всеми доступными криптовалютами. Напротив каждой будет располагаться переключатель, который включает и отключает отображение в кошельке.

Следует выбрать необходимые криптовалюты и кликнуть на переключатель, переведя его в зеленое положение.

После этого криптовалюта будет отображаться на аккаунте. Также может возникнуть ситуация, когда нужной крипты нет в меню. Тогда ее можно добавить вручную. Для этого необходимо перейти в раздел “Токены” и нажать на “+” в левом верхнем углу. Откроется меню, в котором следует нажать кнопку “Добавить токен”. У пользователя откроется меню, в котором нужно выбрать сеть, где размещен токен, а также указать адрес контракта. Последний можно посмотреть в любом обозревателе сетей блокчейн. После того, как клиент укажет название сети и контракт, остальная информация по токену автоматически заполнится, и пользователь сможет добавить токен в кошелек Trust Wallet.

Токены Trust Wallet

Если клиенты будут пользоваться токенами Trust Wallet (TWT), то они получат ряд определенных преимуществ. Изначально эта валюта запускалась как отдельный актив по стандарту BEP-2, доступный на Binance Chain. Но впоследствии ее перевели на BEP-20 и переместили на площадку BSC.

Обладатели TWT могут рассчитывать на скидки и выгодные предложения по покупке крипты. Также они могут совершать операции с биржей DEX и с помощью DAO участвовать в голосовании по дальнейшему развитию, обновлению кошелька и площадки в целом.

Пополнение кошелька Trust Wallet с помощью криптовалютного перевода

Пользователи могут пополнять кошелек Trust Wallet с помощью криптовалютного перевода.

Сделать его можно двумя способами:

Упрощенный перевод. Он доступен для клиентов Binance и Coinbase. Осуществляется за несколько кликов. Перевод с ручным вводом данных. Им могут пользоваться все клиенты, но процедура является более сложной.

Сначала рассмотрим пополнение кошелька Trust Wallet криптовалютным переводом с ручным вводом данных.

Чтобы выполнить операцию, требуется осуществить следующие шаги:

Сначала нужно сгенерировать адрес получения в криптокошельке, куда будут зачислены средства. Для этого нужно открыть приложение, перейти в главное меню и кликнуть на кнопку “Получить”. В открывшемся меню нужно выбрать валюту, которую нужно зачислить на счет. После клика по ней система автоматически генерирует адрес для пополнения. Нужно скопировать сгенерированный адрес.

Открыть биржу, с которой будут переводиться средства на кошелек Trust Wallet и перейти на страницу вывода. В форме заполнения указать сгенерированный адрес и ввести другие данные. Скорее всего, большая часть из них автоматически заполнится при вводе адреса. Совершить перевод. После этого средства поступят на кошелек Trust Wallet. Во время совершения операции сети ввода и вывода должны обязательно совпадать. В противном случае, средства спишутся с криптобиржи, но никуда не придут. Восстановить их будет невозможно. Быстрое пополнение, доступное клиентам Binance и Conibase, осуществляется гораздо быстрее:

Открыть мобильное приложение Trust Wallet. Перейти в раздел “Получить” и кликнуть на кнопку “Пополнить с биржи”. Приложение через виджет откроет биржу и перейдет на форму заявки для перевода. В нем нужно указать сумму и заполнить другие параметры. Кликнуть на “Подтвердить”. Подтвердить операцию с помощью PIN-кода, который привязан к аккаунту на бирже.

После этого перевод пройдет процедуру обработки, и средства поступят на кошелек Trust Wallet.

Пополнение кошелька Trust Wallet с помощью банковской карты

Пользователи могут пополнить крипто-кошелек с помощью банковской карты.

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Открыть мобильное приложение.

Перейти в раздел “Купить” на главной странице.

В открывшемся списке выбрать криптовалюту, которую нужно приобрести.

Ввести сумму покупки.

Выбрать платежный сервис.

В открывшейся странице заполнить поля транзакции и подтвердить ее.

После этого средства спишутся с банковской карты, а на кошелек Trust Wallet поступит криптовалюта. Все курсы рассчитываются в реальном времени.

Вывод средств с кошелька Trust Wallet

Снять средства с кошелька можно с помощью криптовалютного перевода на аккаунт биржи, которая поддерживается сервисом.

Осуществить его можно благодаря следующей инструкции:

Открыть биржу, на которую требуется отправить средства. Перейти в раздел с кошельком, выбрать нужную валюту и сгенерировать адрес получения.

Скопировать адрес.

Открыть приложение Trust Wallet.

В главном меню кликнуть на кнопку “Отправить”.

Выбрать нужную крипту, для которой создавался адрес получения на бирже.

Указать адрес, скопированный с биржи, и сумму. Также потребуется вставить Мемо - его также можно взять из формы, заполняемой на бирже. Без него средства не поступят на счет.

Нажать “Далее”. Откроется окно с подтверждением операции. Находясь на нем следует проверить всю указанную информацию.

Если все указано верно, нажать на “Подтвердить”.

После этого операция начнет обрабатываться. После завершения процедуры средства спишутся с кошелька и поступят на аккаунт биржи. Обычно время обработки не занимает больше минуты.

Вывод средств на банковскую карту

Отправить средства с кошелька Trust Wallet на банковскую карту нельзя. Однако если это очень необходимо, можно сначала вывести крипту на аккаунт биржи по инструкции из предыдущего пункта, а оттуда отправить ее на банковскую карту. Большинство криптобирж позволяют выводить средства на карту, поэтмоу проблем с этим у пользователя возникнуть не должно.

Безопасность

Сервис непрерывно работает над улучшением безопасности крипто-кошельков. На данный момент можно с уверенностью сказать, что мошенники не смогут получить доступ к аккаунту клиента, если только он сам не допустит ряд ошибок и не позволит им получить данные для входа.

В качестве средств защиты клиенты могут использовать PIN-код и Face ID. Первый по-умолчанию требуется вводить каждый раз при логине в приложение или запуске расширения браузера. В настройках можно активировать опцию, при которой пин нужно будет вводить и при совершении финансовых операций в качестве подтверждения. Face ID может не поддерживаться на конкретном смартфоне или версии приложения. Посмотреть его доступность можно также в настройках. При таком уровне безопасности клиент может не сомневаться, что его средства будут надежно защищены.

Trust Wallet - удобный и простой в использовании крипто-кошелек, позволяющий хранить средства и совершать с ними различные финансовые операции. Сервис работает с большим количеством бирж и валют, поэтому клиенты без труда смогут пополнять и выводить средства на любую площадку. А высокая степень защиты гарантирует, что у мошенников не получится получить доступ к учетной записи и украсть крипту.