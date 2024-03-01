Litecoin является одной из самых популярных криптовалют, которой пользуются миллионы людей по всему миру. С ее помощью можно безопасно хранить денежные средства, оплачивать покупки на территории некоторых стран, а также пытаться заработать с помощью инвестирования и игры на изменении курса. Несмотря на то, что Лайткоин существует на протяжении многих лет, до сих пор существуют люди, которые были бы не против приобрести его, но понятия не имеют, как это сделать. В данной статье расскажем, что такое LTC, в чем его особенности, а также как правильно хранить и совершать операции с криптой.

Что такое Лайткоин

Лайткоин был создан на основе Биткоина. В качестве основы был взят исходный код BTC и скопирован принцип майнинга. Однако блокчейн разделили на несколько ответвлений, что помогло увеличить скорость майнинга, масштабированность и память. Это позволило сделать данный вид крипты гораздо более дешевым, чем Bitcoin. На данный момент Лайткоин примерно в 530 раз дешевле, чем Биткоин.

Впервые LTC появился в октябре 2011-го года, за его создание отвечает программист Чарли Ли, работавший в Google. Как только появился Bitcoin, он тут же начал майнить его и интересоваться разработкой криптовалют. Через несколько лет он создал собственную валюту - LTC, однако практически никак не развивал ее. Лишь в 2017-ом году Чарли Ли создал собственную компанию Litecoin Foundation, и с того момента он приступил к активному продвижению своего творения.

Что интересно, из-за простого принципа майнинга и генерации уже в первый день создатели смогли зарезервировать блок памяти, в рамках которого создали 500 тысяч монет. Также важно отметить, что из-за политики компании Litecoin Foundation Чарли Ли и совет директоров не получают доход с майнинга LTC, в отличие от обычных пользователей.

Особенности Litecoin и принцип работы

Поскольку Лайткоин является усовершенствованной версией Биткоина, разработчики ускорили осуществление транзакций. В среднем, перевод криптовалюты происходит за две с половиной минуты. Для сравнения, Bitcoin отправляется в течение 10-ти минут.

В основе LTC лежат алгоритмы хэширования и майнинга, называемые Scrypt. Он является более простым, чем те принципы, которые используются при создании Биткоина. Поэтому для майнинга Litecoin не требуется наличие мощного оборудования. Как правило, имея внутри компьютера видеокарту средней мощности, можно генерировать крипту со вполне неплохой скоростью.

К Лайткоину раз в 4 года применяется халвинг. Это процесс, в ходе которого происходит снижение вознаграждения за генерацию блока памяти. Таким образом, после очередного халвинга количество сгенерированных LTC уменьшается в два раза по сравнению с предыдущим значением. Это необходимо для того, чтобы искусственно регулировать курс с помощью своеобразной инфляции. Например, если в самом начале существования Лайткоина за генерацию полного блока памяти человек получал 50 LTC, то сейчас за тот же самый объем на его счет упадет 12,5 LTC.

Максимальное количество Litecoin, которые можно сгенерировать, составляет 84 миллиона. На данный момент произведено около 70 млн LTC. Однако хоть людям и осталось сгенерировать лишь 14 млн коинов, из-за регулярного халвинга данный процесс растянется на сотню лет.

Также устройство LTC позволяет сторонним пользователям разрабатывать программное обеспечение для майнинга и хранения крипты. Они способны менять исходный код и добавлять необходимые для себя функции. Это обеспечивает владельцам LTC большой выбор ПО для хранения и передачи данных.

Хранение Лайткоин

Хранение LTC осуществляется с помощью специальных кошельков. Наиболее популярным и простым методом является регистрация и создание счета на официальном сайте Litecoin. После регистрации аккаунта клиент сможет перейти в раздел LTC Wallets, и там выбрать подходящий тип и платформу. Например, есть возможность загрузить кошелек на ПК, планшет или мобильное устройство. Чтобы новичкам было проще освоиться, администрация и владельцы сайта настроили сервис таким образом, что пользователь практически всегда видит подсказки, помогающие разобраться в особенностях работы сайта.

После регистрации пользователь сможет загрузить кошелек на нужную платформу. Там же будет возможность приобрести LTC с помощью имеющегося функционала. В этом случае сделка осуществляется с участием партнеров платформы, которые имеют в своем распоряжении большое количество Лайткоинов и продают их по актуальному курсу.

Также клиент способен приобрести Litecoin с помощью различных бирж и обменников. Для осуществления операции достаточно указать номер своего счета и оплатить транзакцию. После этого, в течение нескольких минут LTC поступит на кошелек. Однако перед осуществлением финансовой операции требуется убедиться в том, что используемый сервис не является мошенническим.

Как купить Litecoin

Теперь подробнее рассмотрим процедуру покупки LTC. Ведь если зарегистрироваться на официальном сайте сможет даже человек, не разбирающийся в крипте, то для осуществления финансовых операций придется разобраться в их разновидностях. Чтобы купить Лайткоин на официальном сайте, достаточно лишь следовать инструкциям. Однако не всегда операции на этой площадке осуществляются по выгодному курсу. Поэтому ниже опишем сторонние способы покупки крипты.

Online-обменники. В интернете существует немало сервисов, предоставляющих услуги обмена одного типа валюты на другой. Большинство из них работают с криптой, поэтому пользователь способен получить LTC, оплатив их наиболее удобным способом: картой, с электронного счета и т.д. Все обменники обладают одинаковым принципом работы и просты в обращении. Поэтому даже неопытный пользователь без труда сможет купить крипту. Главное, выбрать подходящий обменник, обладающий хорошей репутацией. Криптобиржи. По принципу работы напоминают обменники, но здесь люди покупают криптовалюту у других пользователей, которые выставляют запросы на продажу. Особенность работы сервиса заключается в том, что продавцы сами выставляют курс, поэтому клиент способен купить LTC как ниже официального курса, так и выше. Поэтому совершая сделки на криптобирже, важно дождаться наиболее выгодного предложения. Также можно создать запрос на покупку, указав желаемый курс. Тогда придется ждать, когда один из продавцов сам откликнется на заявку. Сделки с людьми. Существуют форумы и сайты, где можно найти человек, желающего продать LTC. Можно связаться с ним и обсудить детали сделки. Если ценник устроит человека, то он сможет получить крипту, переведя деньги на указанный счет. В этом случае желательно воспользоваться сервисами-гарантами, через которые осуществляются подобные процедуры. Криптобанкоматы. В некоторых странах установлены терминалы, позволяющие через внесение наличных купить криптовалюту. LTC краны. В интернете встречаются криптокраны, которые позволяют пользователям выполнять простые задания в обмен на небольшое количество валюты. Например, просматривая рекламу или посещая сайты заказчиков пользователи будут получать LTC на свой счет. При накоплении определенного количества крипы можно будет отправить ее на кошелек.

Для покупки LTC человеку требуется выбрать наиболее удобный вариант и совершить финансовую операцию.

Майнинг LTC

Некоторые владельцы криптокошельков предпочитают не покупать LTC, а майнить его. Добыча крипты таким образом осуществляется с помощью специального ПО, использующего циклическое хеширование. Во время этого процесса формируется новый блок памяти в общей цепочке блокчейна, ему присваивается специальный заголовок, сгенерированный системой. Блок интегрируется в общую память, и за это майнер получает вознаграждение в виде определенного количества LTC.

Для майнинга требуется компьютер, а сам процесс может осуществляться с помощью трех способов:

с участием центрального процессора (CPU);

при использовании графического процессора (GPU);

применяя интегральные схемы (ASIC).

Как говорилось выше, для майнинга LTC не требуется иметь очень мощный компьютер. Однако, чем выше объем памяти процессора и видеокарты, тем быстрее будет скорость добычи крипты. Наиболее эффективным считается использование ASIC, поскольку интегральные схемы позволяют решать алгоритмы гораздо быстрее. Они способны формировать большее количество хеша, чем даже мощный ПК.

Майнинг LTC делится не только по способу использования ресурсов, но и по методу реализации:

Индивидуальный майнинг. Человек добывает Лайткоины в одиночку, используя свое оборудование. Коллективный майнинг. Нередко люди объединяются в группы и вместе добывают крипту, используя свое оборудование. Совмещение ПК и девайсов в единую ферму позволяет существенно увеличить мощность и скорость майнинга LTC. Обращение в компанию клауд-майнинга. В интернете есть сервисы, которые позволяют дистанционно арендовать оборудование для майнинга. Например, клиент способен оплатить тариф с определенной скоростью на месяц. В течение этого периода на кошелек будут поступать LTC.

Если у человека нет достаточно мощного компьютера, он может воспользоваться коллективным майнингом или обратить в компанию по клауд-майнингу.

Как можно использовать Litecoin

Многие люди используют Litecoin в качестве способа хранения денежных средств. Как правило, они не совершают регулярных операций с кошельком, а просто держат крипту на счете.

Однако помимо хранения, LTC можно использовать следующими способами:

Приобретение товаров. За последние годы появляется все больше сервисов, которые принимают Лайткоины в качестве одного из способов оплаты. Например, данной криптой можно оплатить программное обеспечение в магазинах Microsoft и AppStore. Также некоторые международные магазины и площадки позволяют приобретать товары за LTC. В последнее время авиакомпании некоторых стран предоставляют возможность покупки авиабилетов за Litecoin. Приобретение крипты и других валют. С помощью обменников можно продать LTC за необходимую крипту или валюту. Передача средств в благотворительные фонды. Многие международные благотворительные организации принимают крипту в качестве пожертвований. Покупка услуг. Некоторые фрилансеры предоставляют свои услуги за LTC и другую крипту. Например, программиста можно нанять для написания кода или создания сайта за определенное количество Лайткоинов.

С каждым годом появляется все больше способов использования Litecoin. Это связано с тем, что криптовалюта развивается, и люди видят в ней надежный метод хранения средств. Благодаря этому появляется больше компаний и физических лиц, которые охотно предоставляют свои услуги в обмен на LTC.

Как создать кошелек

Прежде, чем создавать кошелек для хранения Лайткоинов, следует разобраться в их разновидностях и особенностях.

Кошельки бывают следующих видов:

Десктопный. В качестве платформы используется компьютер, на который устанавливается соответствующее ПО. На нем же хранится ключ. Для достижения безопасности используются холодные методы, которые подключают кошелек к сети только во время совершения транзакций. Зарегистрировать такой кошелек довольно просто, достаточно лишь создать аккаунт и скачать программу. Для совершения финансовых операций требуется подтверждать их через СМС или уведомлений. Мобильный. Данный вид кошелька устанавливается на смартфон. В отличие от десктопного обладает меньшим размером, поскольку не загружает на девайс информацию обо всех существующих цепочках блокчейна. Бумажный. Такой тип кошелька создается с помощью специальной программы. Она генерирует адрес, который обычно представлен в виде QR-кода. Его следует распечатать, после чего удалить софт с ПК. Для пополнения счета потребуется лишь предоставить фотографию кода. Если потребуется отправить Лайткоины со счета, потребуется снова установить программу на компьютер. Аппаратный. Представляет собой физический носитель, подключаемый к ПК. Приобретается он в специальных магазинах техники. Для активации требуется ввести пароль, после чего на адрес можно будет отправлять LTC.

Перед тем, как создавать или покупать кошелек, следует точно определиться, какой тип является наиболее подходящим. Например, если человек не планирует совершать большое количество операций, то можно создать бумажный. А если хочется обеспечить высокий уровень безопасности, то лучше рассмотреть вариант с аппаратным.

Какой кошелек выбрать

По статистике, большинство пользователей хранят Лайткоины в мобильных и десктопных кошельках. Реже используются аппаратные, поскольку они больше подходят для хранения больших объемов крипты.

Рассмотрим несколько кошельков разных типов, которые являются наиболее популярными:

Ledger Nano S. Аппаратный кошелек, представляющий из себя флешку с экраном. На последнем отображаются баланс и прочие параметры. Благодаря имеющимся кнопкам можно выбирать различные настройки и просматривать историю операций. Кошелек обладает предельным объемом вместимости, равным 1500 токенам или 27-ми монетам. Trezor. Аппаратный кошелек, выполненный в форме обычного брелка. Прост в использовании, а также предлагает два уровня аутентификации для логина и осуществления транзакций. Electrum LTC. Электронный кошелек, использующий современные технологии защиты. На этапе регистрации владелец должен придумать фразу из 12-ти слов, которая будет выступать в роли кода подтверждения. Litecoin Core. Десктопный кошелек, позволяющий хранить до 10 Гб информации. Он поддерживает русский язык и предоставляет внушительный список функционала. Пользователь может хранить LTC, покупать, продавать и т.д. Exodus. Кошелек поддерживает две платформы: мобильную и десктопную. Помимо LTC также позволяет хранить более 100 видов другой крипты. Благодаря этому, клиенты могут обменивать валюту между своими счетами.

Каждый вид кошелька обладает индивидуальными особенностями, которые нужно учитывать при хранении средств.

Как совершить оплату с кошелька LTC

Совершать оплату и передачу крипты с кошелька LTC довольно просто. Вне зависимости от типа счета, процедура выполняется по похожему алгоритму.

Рассмотрим шаги, когда, например, требуется оплатить покупку на сайте:

Запустить кошелек на любой платформе: ПК, планшет, смартфон или USB-устройство (в последнем случае потребуется подключить его к компьютеру и запустить специальное ПО). На сайте поставщика услуг выбрать метод оплаты через Litecoin. После этого откроется страница, на которой будет QR-код или ссылка, ведущая на кошелек продавца. Требуется отсканировать QR-код или скопировать ссылку, после чего указать ее в адресе получателя при заполнении формы платежа. Указать сумму, которую требуется отправить, заполнить остальные данные и совершить платеж.

В течение нескольких минут LTC поступят на счет продавца, и заказ будет считаться оплаченным.

Совершение переводов третьим лицам осуществляется по похожему принципу. Человеку потребуется узнать кошелек получателя, скопировать его и ввести в форме отправки, параллельно заполнив сумму и другие данные.

Преимущества и достоинства Лайткоин

Среди достоинств LTC можно выделить следующие:

высокий уровень безопасности;

анонимность пользователей;

посторонние люди не могут вмешиваться в осуществление переводов;

высокая скорость передачи LTC на другой счет;

простота регистрации и использования.

Данные преимущества обеспечивают Litecoin высокую популярность среди людей, регулярно совершающих операции с криптовалютой. Тем не менее, у Лайткоина также есть и недостатки.

К таковым относятся:

система кошельков данной криптовалюты подвержена хакерским атакам;

низкая стоимость валюты, однако не для всех это является недостатком;

из-за невысокого курса очень тяжело зарабатывать на инвестициях.

Данные недостатки практически незаметны для тех пользователей, которым нужен Лайткоин только для хранения средств и оплаты услуг, особенно если они используют аппаратные кошельки.

Комиссия

За осуществление операций взимается небольшая комиссия. Как правило, она существенно меньше, чем при работе с другими видами крипты. Точное значение комиссии зависит от используемого сервиса, но обычно она находится в диапазоне 0,00012 LTC, что равняется около 85-ти копеек.

Безопасность

Поскольку Litecoint основан на децентрализации, никто не может повлиять на осуществление транзакций. Также мошенники не способны получить доступ к кошельку, если только владелец сам не предоставит им доступ, попавшись на обман. Это обстоятельство следует помнить всегда и никогда не сообщать ключи третьим лицам.

Также почти все сервисы предоставляют возможность включения двухфакторной аутентификации. Это также существенно увеличивает безопасность.

Разница между Лайткоин и Биткоин

Поскольку Лайткоин создан на основе Биткоина, между криптовалютами не так много отличий. LTC использует для работы протокол Proof-of Work, который меняет принцип работы ПК, снижает количество параллельных операций, чтобы повысить скорость генерации.

Примерно до 2011-го года для майнинга LTC использовали процессоры, но потом алгоритмы перенастроили на эксплуатацию видеокарт. Это позволило повысить скорость майнинга. До сих пор использование GPU является одним из основным для добычи Лайткоинов.

Благодаря доступности, простоте майнинга и невысокому курсу LTC является одной одной из популярных криптовалют. Многие люди видят в ней надежный способ хранения денег и возможность для инвестиций. Крипта продолжает развиваться и предоставлять людям все больше возможностей для дополнительного заработка и вложений.