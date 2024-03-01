Что такое USDT (Tether)

USDT - это криптовлаюта, выпускаемая компанией Tether Limited, курс которой привязан к доллару. Фактически, она является цифровой версией USD, которая обменивается с ним 1:1. Крипта создавалась для стабильной замены доллару и является одной из разновидностей стейблкоинов. Это особый вид крипты, которая привязана к определенной валюте.

На данный момент USDT является самым популярным стейблкоином. Равно как и другая крипта, он использует блокчейн. Но в отличие от других валют, его капитализация на 100% сформирована из долларов США, которые хранятся в резервном хранилище.

Поскольку фактически эта крипта является цифровым долларом, многие банки и биржи работают с ней для упрощения совершения финансовых операций. Благодаря ним, все сделки могут проходить в электронном формате, без использования наличных денег.

Стоит отметить, что USDT - это не единственная крипта, выпускаемая Tether. У нее существуют аналоги, привязанные к евро и юаню: EURT и CNHT. Деятельность компании Tether Limited регулируется законами Британских островов, поэтому она является полностью легальной.

Большую популярность USDT обеспечивает простота использования. На многих биржах с ее помощью можно быстро приобрести нужную криптовалюту. Также средства можно переводить между счетами разных бирж с помощью функционала Omni Layer. Причем все операции осуществляются без комиссии, только некоторые площадки могут взимать дополнительную плату.

История Tether

Компания Tether Limited была основана в 2012-ом году. Тогда программист Дж. Р. Виллет изобрел способ создания криптовалюты на основе биткоина. Первой криптой, сгенерированной по этому методу стала Mastercoin, выпущенная в 2013-ом. А еще через год Виллет вместе с командой разработчиков выпустили крипту Realcoin, использующую для работы Omni Layer. Крипта обладала стабильным курсом, высокой безопасностью, а все совершаемые финансовые операции были полностью прозрачными.

В 2014-ом Realcoin переименовали в Tether (USDT), а в начале следующего года она начала продаваться на нескольких крупных биржах. С тех пор спрос на крипту только увеличивается, и большинство сервисов охотно позволяют клиентам совершать переводы с ней.

До 2018-го года капитализация USDT обеспечивалась наличными долларами, которые хранились в резерве. Однако впоследствии Tether Limited начала увеличивать объем средств с помощью кредитов, полученных от партнеров и инвесторов. На данный момент капитализация USDT оценивается в 88,8 млрд долларов.

Особенности USDT

Несмотря на то, что USDT был создан на основе Bitcoin, он обладает рядом особенностей. В качестве главных отличий можно выделить то, что у Tether нет блоков транзакций, а резерв основан на фиатной валюте. Для совершения финансовых операций используются готовые системы со своими алгоритмами. Основным источником USDT служат официальные счета Tether Limited, с которых получить крипту в обмен на денежный перевод.

Работа крипты обеспечивается с помощью протокола Omni Layer. Благодаря нему устанавливается связь с блокчейном Bitcoin. Также он применяется для выпуска и погашения валюты от Tether.

Сеть TRC20 и ее принцип работы

Крипта USDT работает во многих сетях, но основной считается TRC20, которая, в свою очередь, относится к блокчейну Tron. Большую востребованность ей обеспечивает высокий уровень безопасности и надежность. Также все операции внутри нее происходят мгновенно, поскольку переводы осуществляются на мощностях вычислительных схем с высокой производительностью.

Изначально Tron создавался как подвид Ethereum, но в 2018-ом вырос в самостоятельную сеть. Такая трансформация произошла во многом из-за того, что коины, созданные на основе ETH, перестали использоваться. Так TRC20 превратился в стандарт, используемый для смарт-контрактов.

Сейчас TRC20 является одним из основных стандартов. В качестве кошельков, проводящих платежи платежи USDT с использованием блокчейна Tron, можно выделить:

imToken. Кошелек для мобильных платформ, работающий с 11-ю цепочками. Программа имеет открытый исходный код и высокий уровень безопасности. MathWallet. Приложение работает с 80-ю цепочками, имеются версии для ПК и смартфона. TronLink. Отлично подходит для хранения и переводов TR-коинов, поскольку система построена на основе основного блокчейна Tron.

Комиссия за операции на всех кошельках оплачивается в валюте TRX. Это специальная крипта, находящаяся в блокчейне Tron.

Отличия между TRC-20 и ERC-20

ERC-20 - это специальный стандарт, по которому в 2018-ом произошел выпуск токенов USDT в блокчейне Ethereum. Это было необходимо для того, чтобы использовать Tether в различных смарт-контрактах и приложениях, работающих с данной сетью. Это позволило существенно увеличить скорость осуществления платежей, поскольку в сети биткоина все операции происходили медленно.

В 2019-ом состоялся выпуск токенов USDT с использованием стандарта TRC-20 внутри блокчейна Tron. Таким образом, сеть стала работать гораздо быстрее и позволила пользователям совершать мгновенные переводы. При этом, комиссия за платежи здесь ниже, чем у аналогов. Пожалуй, это и есть основное отличие между TRC-20 и ERC-20. Первый осуществляет финансовые операции с меньшей комиссией.

Когда пользователь собирается отправлять перевод, то следует выбрать правильную сеть получателя. Как правило, адрес USDT в Tron начинается с символов “Tx”, а в сети Ethereum - “0x”. В противном случае, средства будут утрачены.

Как происходит эмиссия Tether

Любой человек или компания может приобрести USDT. Для этого достаточно лишь перевести доллары на счет Tether Limited. После поступления платежа создается новая крипта на сумму платежа. Например, при переводе 300$ клиент получит около 300 USDT и сможет их всячески использовать. Также клиент способен обменять крипту обратно на фиатную валюту. Для этого нужно погасить стоимость USDT. Тогда токены будут уничтожены, а средства отправятся на указанный кошелек.

Купить крипту Tether также можно на криптобиржах. Такие платформы предоставляют несколько способов оплаты, что упрощает процесс. Все операции осуществляются моментально.

Покупка у Tether Limited

Чтобы приобрести USDT напрямую у Tether Limited, требуется создать учетную запись на официальном сайте.

Для этого потребуется указать следующие данные:

ФИО;

e-mail;

адрес проживания.

После завершения регистрации требуется подключить двухфакторную аутентификацию, загрузив документы, подтверждающие личность. После этого, в функционале личного кабинета появится возможность пополнить счет.

Для этого требуется:

Открыть раздел Add Funds на сайте. Получить счет для перевода, куда необходимо отправить доллары. Осуществить перевод.

После того, как клиент отправит фиатную валюту на счет Tether Limited, USDT поступят ему на криптокошелек.

Отправить коины USDT на другой кошелек можно в разделе Send Fund. Также можно отправить крипту на банковскую карту, параллельно конвертировав их в доллары. Для этого нужно перейти в раздел Withdraw.

Где хранить Tether

Особенности хранения USDT зависят от той сети, в которой они находятся. Но в большинстве случаев, общепринятые правила применимы к большинству блокчейнов. У последних уже существует ряд проверенных криптокошельков, с которыми вряд ли возникнут проблемы.

Например, если Tether хранятся в сети Ethereum, то можно использовать следующие кошельки:

MyCrypto;

MyEtherWallet;

мультивалютные платформы Trust Wallet, Jaxx, Exodus и т.д.;

аппаратные кошельки Trezor и Ledger;

плагины для браузера, например, MetaMask.

При хранении USDT в блокчейне Tron можно использовать любой из кошельков, действующих в этой сети. На официальном сайте даже приведен список наиболее популярных и надежных сервисов.

Разработчики из Tether предоставляют собственные кошельки, позволяющие хранить следующие токены в разных системах:

EURT, USDT, CNHT и XAUT (ERC-20);

USDT (TRC-20);

USDT (Omni).

Но стоит отметить, что для создания и использования таких кошельков потребуется пройти процедуру верификации на официальном сайте Tether. Данная операция является платной и может длиться до 5-ти недель. За верификацию клиент должен будет заплатить 150 долларов, однако после завершения процедуры эти деньги поступят ему на счет в виде токенов.

Лучшие кошельки для хранения

Выше в статье уже затрагивались кошельки, которые подходят для хранения USDT. В данном пункте рассмотрим подробнее наиболее популярные и подходящие. Больше всего для держания Tether подходят цифровые кошельки. Они делятся на кастодиальные (когда доступ к счету находится у третьих лиц, например, у авторов биржи) и некастодиальные (доступ есть только у владельца).

Также кошельки делятся на холодные и горячие:

холодные являются самыми надежными, поскольку кошелек представляет собой физический носитель без постоянного подключения к сети;

горячие все время подключены к сети, из-за чего являются более уязвимыми к хакерским атакам.

Наиболее часто для хранения USDT используются следующие некастодиальыне кошельки:

Atomic Wallet. Позволяет выполнять все необходимые финансовые операции с помощью мобильного устройства. Клиенты способны покупать, продавать и хранить более 60-ти валют. Также есть возможность осуществлять стейкинг разных коинов. Freewallet. Платформа способна похвастаться высокой безопасностью. Клиенты способны выставить несколько уровней защиты, что сделает вероятность кражи крипты со счета равной нулю. Freewallet позволяет осуществлять операции более, чем с сотней разных типов крипты. Trust Wallet. Считается одним из самых популярных сервисов. Клиенты способны держать все типы USDT-токенов, обменивать крипту, делать стейкинг и другие операции.

Как получить Tether

Получить криптовалюту Tether можно следующими способами:

приобретение коинов в специальном обменнике или на бирже;

покупка на официальном сайте Tether Limited;

добыча коинов с помощью криптокранов, когда вознаграждаются определенные действия пользователя;

обмен в P2P-обменнике - такие сервисы позволяют покупать крипту напрямую у других пользователей, а сервис в этот момент выступает гарантом сделки.

Перед приобретением USDT человек должен решить, какой способ является для него самым оптимальным. Некоторые из них не имеют комиссии, а где-то она ниже, чем у аналогов. Также нужно посмотреть на доступные варианты оплаты и надежность.

Как можно использовать USDT

Владельцы крипты от Tether могут использовать ее следующими способами:

Обмен на другие активы. Большинство бирж позволяют конвертировать доллары в USDT, после чего клиент способен совершать мгновенные сделки, приобретая желаемую криптовалюту. Привязка коинов к курсу доллара позволяет быстро и без комиссии перемещать ее между разными системами и пополнять счета на нужной площадке. Оплата товаров и услуг. Немалое количество магазинов принимают USDT в качестве оплаты своей продукции. Сохранение средств во время сильной волатильности на площадках. В отличие от других криптовалют, Tether обладает стабильным курсом. Поэтому если крипта начинает сильно меняться в цене, можно перевести все средства в USDT и переждать до тех пор, пока рынок не стабилизируется. Это существенно снизит риск потерять накопления.

Такие возможности для использования обеспечивают USDT высокую популярность со стороны пользователей криптобирж.

Пассивный доход

Зарабатывать на изменениях курса USDT не получится, т.к. он меняется незначительно.

Тем не менее, владелец крипты способен получать пассивный доход следующими способами:

предоставлять крипту в долг под процент;

инвестировать средства на специальных платформах, например, на Binance Earn;

вкладываться в сторонние проекты и получать средства на ликвидности.

Перед тем, как попытаться получить пассивный доход, следует детально изучить способы и на первых порах вкладывать незначительные суммы.

Как не ошибиться при отправке крипты

Даже опытный пользователь может ошибиться при совершении транзакции. Если допустить хотя бы минимальную ошибку при расставлении параметров, крипта будет утеряна.

Чтобы снизить вероятность неправильной отправки, следует воспользоваться следующими шагами:

Выбрать крипту, которая будет отправляться. Открыть и скопировать адрес, куда нужно перевести средства. Вставить адрес кошелька в поле получателя. Выбрать правильную сеть. Указать сумму, которую нужно отправить. Проверить все введенные данные на наличие ошибок. Подтвердить отправку средств.

После этого крипта будет отправлена на указанный адрес.

Также не лишним будет учесть следующие советы:

адрес получателя лучше копировать, а не перепечатывать вручную;

кошельки, между которыми осуществляется перевод, должны совпадать по сети и типу валюты;

при использовании сторонних сервисов следует убедиться в его подлинности, т.к. существует немало поддельных сайтов, которые крадут средства.

Данные советы помогут избежать ошибок и правильно отправить крипту на нужный кошелек.

Преимущества Tether

USDT обладает рядом преимуществ по сравнению с другими криптовалютами:

Все расчеты являются прозрачными. Любой желающий может узнать количество средств в резерве и сравнить их с общим балансом стейблкоина на счетах клиентов. Данная информация обновляется в реальном времени, поэтому всегда предоставляются актуальные данные. Переводы USDT осуществляются практически моментально. Скорость совершения операции выше, чем при отправке реальных долларов. Это существенно упрощает передачу средств, особенно если перевод осуществляется в другую страну. Tether обладает стабильным курсом, который практически не имеет резких скачков. Это достигается за счет привязки стейблкоина к доллару. При совершении переводов клиенты не платят комиссию. Даже если дополнительная сумма все-таки взимается, то она очень незначительная. USDT поддерживает большинство бирж, сервисов и кошельков, поэтому у держателя не возникнет проблем с тем, чтобы совершить необходимую финансовую операцию. Поскольку Tether привязан к доллару, он считается одной из самых стабильных криптовалют в современном мире. Для обеспечения безопасности используются современные блокчейн-технологии, благодаря которым мошенники не способны получить доступ к средствам пользователей. Делать переводы и хранить USDT можно не имея счета в банке. Достаточно зарегистрировать аккаунт на любой из бирж.

Еще Tether упрощает процесс заработка на криптовалютах. Например, выиграв на изменении курса, пользователю вовсе не требуется сразу переводить крипту в реальные деньги и отправлять перевод в банк или на карту. Можно просто конвертировать их в USDT и хранить на счете, не переживая, что деньги “сгорят” из-за колебаний курса. И при необходимости можно моментально ввести их в оборот, без пополнения счета на бирже. Также это позволяет сэкономить на комиссии: за операции с USDT на биржах комиссия обычно не взимается, а вот за пополнение или вывод средств с использованием фиатных денег потребуется заплатить 1-5% от суммы.

Недостатки Tether

Крипта Tether имеет ряд недостатков, которые нужно учитывать при работе с ней:

Считается, что количество долларов, которое хранит компания Tether Limited в своем резервном хранилище, составляет лишь 70% от общей капитализации USDT. В официальной политике компании прописано, что USDT не является реальными деньгами и официальным платежным инструментом. Таким образом, создатели не обязаны обменивать крипту на реальные доллары. Несмотря на общепринятое правило, что курс USDT равен доллару, иногда бывают колебания. Например, в апреле 2017-го крипта подешевела до 0,91$, но потом курс выправился. Получить USDT можно только с помощью покупки, майнить его нельзя.

Данные недостатки порождают определенные риски для тех, кто хранит средства в данном стейблкоине. Однако пока USDT остается одной из самых популярных криптовалют, навряд ли минусы будут серьезно ощутимы.

Как подключить платежи Tether к сайту

Владельцы сайтов (например, маркетплейсов) могут настроить прием платежей в крипте Tether.

Данный стейблкоин доступен во многих сетях, таких как:

Solana;

Terra;

Moonbeam;

Harmony;

Fantom и др.

Чтобы подключить возможность приема Tether на сайте, следует воспользоваться сервисом криптопроцессинга CryptoCloud. Преимущество площадки заключается в простоте использования и низких комиссиях. Вывод средств с CryptoCloud осуществляется моментально. Пользователю достаточно лишь создать учетную запись и добавить виджет на сайт.

Риски USDT

При использовании USDT следует учитывать следующие риски:

в ближайшие годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США может признать USDT незарегистрированными ценными бумагами, что резко ограничит их использование;

система может содержать в коде ошибки, которые на данный момент еще не обнаружены, и тогда хакеры могут использовать их для получения доступа к средствам клиентов;

как и другая крипта, Tether подвержен техническим сбоям, которые происходят очень редко, но риск все равно присутствует.

Тем не менее, для большинства держателей средств в USDT данные риски не играют большой роли, поскольку они с ними не сталкиваются в принципе.