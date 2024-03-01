Меню
icon

Словарь азартного игрока

Поделиться
Словарь азартного игрока
Видеообзор

Словарь азартного игрока

Что: словарь игрока
Кому: азартному игроку
Цель: понимать игровой жаргон
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
Автор
admin
Администратор
Рекомендуемые статьи
Описание кошелька Webmoney
Webmoney - крупнейшая электронная система, которой пользуются люди по всему миру. Являясь одним из первопроходцев в сфере интернет-кошельков на территории Российской Федерации и стран СНГ, сервис до сих пор активно развивается и радует клиентов новым...
10
279
Описание кошелька Piastrix
Примерно два года назад в интернете начала работу новая платежная система Piastrix. Она пока не способна соперничать с такими гигантами ниши, как Webmoney, Qiwi и Yoomoney. Но уже понятно, что у Пиастрикс есть все шансы, чтобы через несколько лет вст...
10
57
Описание кошелька ЮMoney
Яндекс - крупнейшая IT-компания России, которая развивает под своим крылом большое количество разных проектов. Одним из наиболее популярных и востребованных был “Яндекс.Деньги”, который впоследствии сменил название на ЮMoney и отошел под управление С...
10
23
Описание крипто-кошелька TRUST WALLET
За последние десять лет криптовалюта привлекает внимание большого количества людей. Кто-то видит в ней возможность заработать на изменениях курса, другие люди считают ее надежным способом хранения денежных средств. В обеих ситуациях требуются интерне...
10
10
Описание кошелька Qiwi
Платежная система Qiwi уже долгие годы остается одной из основных для жителей России и стран СНГ. Простота использования привлекает большое количество клиентов, более того, с данными интернет-кошельками работают почти все современные магазины и площа...
10
7
Информация о платежах переводах P2P
За последние годы все больше людей перестают пользоваться наличными деньгами и полностью переходят на банковские карты. Из-за этого у них возникает необходимость регулярно совершать денежные переводы другим людям. Пересылать средства можно не только...
10
17
Описание электронного кошелька Neteller
Neteller (Нетеллер) - платежная система, которая пользуется большим спросом у жителей РФ. С ее помощью они могут осуществлять ввод и вывод денежных средств. Также сервис работает на территории почти 200 стран, что предоставляет большой спектр возможн...
10
6
Описание кошелька Sepa
Люди, проживающие в Европе, часто совершают переводы в другие страны ЕС. Чтобы упростить им задачу, была создана система платежей Sepa. Благодаря ней клиентам не требуется совершать сложных манипуляций, а лишь достаточно отправить деньги в евро на ка...
10
9
Правила форума
Добро пожаловать! На этой странице размещены правила форума, с которыми рекомендуем обязательно ознакомиться перед тем, как начать пользоваться сайтом. Ниже можно найти подробный гайд по каждому разделу, который есть на форуме (где какая информация...
10
211
Казино Play Fortuna
Игорное заведение Play Fortuna, начала свою деятельность в 2012 году. Сайт работает в интернете вполне официально и имеет лицензию Curacao. Каждый новый игрок, который прошел регистрацию, может получить 50 бездепозитных фриспинов, для этого необходим...
10
106

Всем привет! Среди азартных игроков существует свой сленговый язык, о котором сегодня я и хочу поговорить. Представляю Вам гайд в котором будет описано то или иное значение слов, жаргонные выражения, которые Вы можете встретить в сфере онлайн казино и ставок на спорт.

Абуз, абузить, заабузить – как правило имеется ввиду злоупотребление чем-либо при игре в онлайн казино. Чаще всего злоупотребление идет бонусами (бездепозитным или приветственными). Пример: игрок создал в игровом клубе десятки аккаунтов, чтобы получить такие бонусы, на выигрывал с помощью этих бонусов денег, вот это и называется заабузил казино. Абуз нещадно пресекается службой безопасности игорных заведений.

Аффилейт – партнер онлайн казино и букмекерских контор. Человек работающий с партнерскими программами гемблинга и беттинга.

Бездеп – это подарок казино, который игровая площадка дает игроку без депозита, то есть без пополнения счета реальными деньгами. Бездепозитный бонус может быть как в виде фриспинов, так и реальными деньгами. Такой бонус доступен как правило по уникальной партнерской ссылке, либо по специальному промокоду. Пример: в онлайн казино ROX есть бездеп 50FS, по промокоду: TOP50 – это обозначает, что игрок может после регистрации в Rox Casino получить 50 бесплатных вращений, для их получения после регистрации нужно использовать специальный промокод.

Беттинг – в переводе с английского - заключение пари. Привязка обычно идет к ставкам на спортивные события. Название идет от слова Bet – ставка.

Беттер – игрок, который делает ставки на спортивные события (в букмекерских конторах или онлайн казино).

Бонус казино – можно охарактеризовать как подарок игроку от онлайн казино. Такие бонусы могут быть бездепозитными или на депозит. Бывает их 2 вида – это бесплатные вращения, или деньги. Пример: у казино есть приветственный бонус 100% на первый депозит, при пополнении своего счета Вы получаете 100% к сумме пополнения. Для получения нужно активировать сам бонус.

Бонуска – бонусная игра в игровом автомате, именно в ней есть шанс выиграть крупную сумму денег. Часто используется, как поймал бонуску (при игре в игровом автомате выпала бонусная игра), ли занес в бонуске (выиграл крупную сумму денег в бонусной игре).

Бонусхантер – в переводе с английского – это охотник за бонусами. Тот, кто проводит манипуляции с бонусами ради финансовой выгоды. Чаще всего именно эти люди абузят казино с помощью бонусов.

Вагер, вейджер – определенное количество ставок, которые должен сделать игрок для того, чтобы вывести деньги. Чаще всего применяется к бонусам, которые берут игроки в казино. Пример: бонус размером 1000 рублей с вейджером Х20 – это значит, что для того чтобы игрок смог вывести свои деньги ему нужно будет сделать ставок 1000*20= 20000 рублей. Часто используют словосочетание мыть, или крутить вейджер – это обозначает процесс отыгрыша ставок для того чтобы появилась возможность поставить деньги на вывод. Ну и отмыть, или открутить бонус – обозначает закончить отыгрыш бонуса, то есть выполнить все условия для вывода денег.

Вилд – в переводе с английского – это дикий (wild). Специальный символ которые заменяет собой другие символы. В зависимости от игрового автомата вилд может как заменять собой все символы, так иногда и некоторые, более подробно нужно смотреть в таблице выплат слота в который играете.

Волантильность – она же дисперсия - показатель риска при игре в игровом слоте. Есть слоты с низкой, средней и высокой волантильностью. В игровом автомате с высокой волантильностью высокий риск проиграть свои деньги, но и сами выигрыши очень крупные. Игровой автомат с низкой волантильностью наоборот несет меньшую вероятность проигрыша, но и выигрыши в таких играх не большие.

Гемблинг – с английского языка переводится как азартная игра.

Гемблинг рынок – игорный бизнес, связанный с азартными играми, чаще всего речь касается онлайн казино.

Гемблинг комьюнити – сообщество главным интересом которого являются азартные игры. К гемблинг комьюнити можно отнести как любителя играть в игровые автоматы, так и того, кто любит рулетку или другие игры, связанные с азартом.

Гемблер – игрок в азартные игры (чаще всего под словом Гемблер подразумевается игрок в онлайн казино).

Замазка – проигрыш. Часто можно встретить такое слово как замазался в казино, то есть проигрался.

Занос – это крупный выигрыш. Заносом среди игроков считается выигрыш от Х100. Применяться может в сочетании с названием игрового автомата или названия казино. Пример: вчера занес в обезьянах Х200, или вчера играл в Ваваде и поймал 2 заноса на Х500 и Х1200.

Заносить, заноси – следовательно выигрывать, выигрывай. Часто используется зрителями стримов онлайн казино. Пример: давай заноси – обозначает давай выигрывай.

Кэшбек (cash back) – в переводе с английского возврат наличных. То есть возврат части проигранных игроков денег. В зависимости от игорного заведения, его могут предоставлять раз в неделю или раз в месяц. Во всех заведениях кэшбек разный и часто зависит от статуса самого игрока. Средний размер кэшбека – это 10%.

Лудка, лудить – на игровом сленге в гемблинге значит игра, играть.

Лудоман, лудик. Игрок, который приобрел зависимость от азартной игры, другое название – игроман.

Манагер. Менеджер онлайн казино, под этим словом чаще всего имеют ввиду менеджера партнерской программы.

Отмазка, отмазаться. Отыграться, выиграть обратно проигранные деньги.

Партнерка. На сленге гемблеров – это партнерская программа, которая платит деньги своим аффилейтим, за привлечение игроков в казино или букмекерки.

Плюсануть в казино. Выиграть сумму больше, чем сделанный депозит.

Плюшки казино. Они же ништяки или халява. Различные бонусы которые игрок может получить в казино.

Поинты. Внутренняя валюта в онлайн казино. Начисляется за активность игрока. Такую валюту в зависимости от казино можно поменять как на реальные деньги, так и поучаствовать за счет нее в различных турнирах.

Провайдер – производитель программного обеспечения для казино. Все игровые автоматы и другие азартные игры создаются именно провайдерами.

Промик, промокод. Специальный код, при активации которого игрок может получить деньги или фриспины для игры в онлайн казино или для ставок в букмекерках. Чаще всего такие промо без депозита с возможностью вывести деньги.

Саппор – служба поддержки, написать в саппорт – это связаться со службой поддержки казино.

Сессия – как правило имеется ввиду игровая сессия, а именно время, которое игрок провел в слоте.

Скаттер (Scatter) – специальный символ в игровом автомате, в переводе с английского – разброс (символ играет в независимости от места расположения на поле слота). В зависимости от механики игрового автомата, символ скаттер может как дать просто денежный выигрыш, так и запустить бонусную игру, а иногда и то и другое. Стандартное количество скаттеров для запуска призовой игры – 3шт., но как уже сказано выше – все зависит от самой механики автомата.

Скрипты – не лицензионные игровые автоматы, в которых можно контролировать ход всего игрового процесса.

Скриптовое казино – игорное заведение, в котором находится поддельный игровой софт.

Слот – обозначает игровой автомат, сокращенное от английского Slot Mashine, что переводится как игровой автомат.

Спин – в переводе с английского – вращение. Имеется ввиду вращение барабана игрового автомата, либо удар по кнопке вращения в аппарате, тоже является спином.

Стример – игрок проводящий прямые трансляции своей игры, как правило стример является аффилейтом казино и занимается привлечением игроков по своей партнерской ссылке.

Стримерская гонка – турнир, который устраивает партнерская программа онлайн казино среди стримеров.

Респин – это повторное вращение. Есть игровые автоматы с такой механикой, при которой, когда выпадает определенный символ или комбинации в игровом слоте, делается респин, то есть посторное вращение.

Ретригер – это комбинация символов, которая дает в бонусной игре дополнительные бесплатные вращения. Чаще всего это те же самые скаттеры с помощью которых ловится бонус в игровом автомате.

РТП (return to player), в переводе с английского – это возврат денег в игру. В свое время RTP называли не иначе как отдача игрового автомата. Размер РТП может варьироваться от 84% до 99,8%, в зависимости от игрового автомата и онлайн казино.

Траффик. В игорном бизнесе – это живые люди, привлекаемые для игры в азартные игры.

Фантики. Деньги онлайн казино, которые зачисляются на игровой счет стримера. Данные деньги даются для раскачивания партнерской программы, сам стример с таких денег не может вывести выигрыш.

Фантокрут. Стример, играющий на деньги казино, которые он не может в случае выигрыша вывести.

Фриспины. В переводе с английского – это бесплатные вращения. Имеются ввиду бесплатные вращения в каком-то определенном игровом автомате, при вращении фриспинов с игрового счета не снимаются деньги. Чаще все обозначаются в онлайн казино как FS (free spins).

Фулскрин – в переводе с английского (full screen) – полный экран. То есть ситуация, когда в игровом автомате на всех барабанах выпадает одинаковый символ.

Хайроллер – в переводе с английского крупный игрок. В игровом жаргоне имеется ввиду игрок, который играет по очень большим ставкам.

Оставьте комментарий

Вы должны выполнить Вход, чтобы оставить отзыв.

hello
Добро пожаловать!

Casino Forum - это местечко, специально созданное для комфортного общения.

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять сообщения.

Вход
Регистрация
plus
Новые темы
img
Что вы думаете о Стримере Арчи Знал
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Арчи Знал
img
Знал ты о таком стримере Poslednyi Ludik ? А он есть )
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Posledniy LUDIK
img
Аматик
Раздел Курилка
Автор Арчи Знал
img
Знаете ли вы такого стримера Alekseevich_Casino?
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Alekseevich_Casino
img
Стример Danger Live
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Danger Live