Всем привет! Среди азартных игроков существует свой сленговый язык, о котором сегодня я и хочу поговорить. Представляю Вам гайд в котором будет описано то или иное значение слов, жаргонные выражения, которые Вы можете встретить в сфере онлайн казино и ставок на спорт.

Абуз, абузить, заабузить – как правило имеется ввиду злоупотребление чем-либо при игре в онлайн казино. Чаще всего злоупотребление идет бонусами (бездепозитным или приветственными). Пример: игрок создал в игровом клубе десятки аккаунтов, чтобы получить такие бонусы, на выигрывал с помощью этих бонусов денег, вот это и называется заабузил казино. Абуз нещадно пресекается службой безопасности игорных заведений.

Аффилейт – партнер онлайн казино и букмекерских контор. Человек работающий с партнерскими программами гемблинга и беттинга.

Бездеп – это подарок казино, который игровая площадка дает игроку без депозита, то есть без пополнения счета реальными деньгами. Бездепозитный бонус может быть как в виде фриспинов, так и реальными деньгами. Такой бонус доступен как правило по уникальной партнерской ссылке, либо по специальному промокоду. Пример: в онлайн казино ROX есть бездеп 50FS, по промокоду: TOP50 – это обозначает, что игрок может после регистрации в Rox Casino получить 50 бесплатных вращений, для их получения после регистрации нужно использовать специальный промокод.

Беттинг – в переводе с английского - заключение пари. Привязка обычно идет к ставкам на спортивные события. Название идет от слова Bet – ставка.

Беттер – игрок, который делает ставки на спортивные события (в букмекерских конторах или онлайн казино).

Бонус казино – можно охарактеризовать как подарок игроку от онлайн казино. Такие бонусы могут быть бездепозитными или на депозит. Бывает их 2 вида – это бесплатные вращения, или деньги. Пример: у казино есть приветственный бонус 100% на первый депозит, при пополнении своего счета Вы получаете 100% к сумме пополнения. Для получения нужно активировать сам бонус.

Бонуска – бонусная игра в игровом автомате, именно в ней есть шанс выиграть крупную сумму денег. Часто используется, как поймал бонуску (при игре в игровом автомате выпала бонусная игра), ли занес в бонуске (выиграл крупную сумму денег в бонусной игре).

Бонусхантер – в переводе с английского – это охотник за бонусами. Тот, кто проводит манипуляции с бонусами ради финансовой выгоды. Чаще всего именно эти люди абузят казино с помощью бонусов.

Вагер, вейджер – определенное количество ставок, которые должен сделать игрок для того, чтобы вывести деньги. Чаще всего применяется к бонусам, которые берут игроки в казино. Пример: бонус размером 1000 рублей с вейджером Х20 – это значит, что для того чтобы игрок смог вывести свои деньги ему нужно будет сделать ставок 1000*20= 20000 рублей. Часто используют словосочетание мыть, или крутить вейджер – это обозначает процесс отыгрыша ставок для того чтобы появилась возможность поставить деньги на вывод. Ну и отмыть, или открутить бонус – обозначает закончить отыгрыш бонуса, то есть выполнить все условия для вывода денег.

Вилд – в переводе с английского – это дикий (wild). Специальный символ которые заменяет собой другие символы. В зависимости от игрового автомата вилд может как заменять собой все символы, так иногда и некоторые, более подробно нужно смотреть в таблице выплат слота в который играете.

Волантильность – она же дисперсия - показатель риска при игре в игровом слоте. Есть слоты с низкой, средней и высокой волантильностью. В игровом автомате с высокой волантильностью высокий риск проиграть свои деньги, но и сами выигрыши очень крупные. Игровой автомат с низкой волантильностью наоборот несет меньшую вероятность проигрыша, но и выигрыши в таких играх не большие.

Гемблинг – с английского языка переводится как азартная игра.

Гемблинг рынок – игорный бизнес, связанный с азартными играми, чаще всего речь касается онлайн казино.

Гемблинг комьюнити – сообщество главным интересом которого являются азартные игры. К гемблинг комьюнити можно отнести как любителя играть в игровые автоматы, так и того, кто любит рулетку или другие игры, связанные с азартом.

Гемблер – игрок в азартные игры (чаще всего под словом Гемблер подразумевается игрок в онлайн казино).

Замазка – проигрыш. Часто можно встретить такое слово как замазался в казино, то есть проигрался.

Занос – это крупный выигрыш. Заносом среди игроков считается выигрыш от Х100. Применяться может в сочетании с названием игрового автомата или названия казино. Пример: вчера занес в обезьянах Х200, или вчера играл в Ваваде и поймал 2 заноса на Х500 и Х1200.

Заносить, заноси – следовательно выигрывать, выигрывай. Часто используется зрителями стримов онлайн казино. Пример: давай заноси – обозначает давай выигрывай.

Кэшбек (cash back) – в переводе с английского возврат наличных. То есть возврат части проигранных игроков денег. В зависимости от игорного заведения, его могут предоставлять раз в неделю или раз в месяц. Во всех заведениях кэшбек разный и часто зависит от статуса самого игрока. Средний размер кэшбека – это 10%.

Лудка, лудить – на игровом сленге в гемблинге значит игра, играть.

Лудоман, лудик. Игрок, который приобрел зависимость от азартной игры, другое название – игроман.

Манагер. Менеджер онлайн казино, под этим словом чаще всего имеют ввиду менеджера партнерской программы.

Отмазка, отмазаться. Отыграться, выиграть обратно проигранные деньги.

Партнерка. На сленге гемблеров – это партнерская программа, которая платит деньги своим аффилейтим, за привлечение игроков в казино или букмекерки.

Плюсануть в казино. Выиграть сумму больше, чем сделанный депозит.

Плюшки казино. Они же ништяки или халява. Различные бонусы которые игрок может получить в казино.

Поинты. Внутренняя валюта в онлайн казино. Начисляется за активность игрока. Такую валюту в зависимости от казино можно поменять как на реальные деньги, так и поучаствовать за счет нее в различных турнирах.

Провайдер – производитель программного обеспечения для казино. Все игровые автоматы и другие азартные игры создаются именно провайдерами.

Промик, промокод. Специальный код, при активации которого игрок может получить деньги или фриспины для игры в онлайн казино или для ставок в букмекерках. Чаще всего такие промо без депозита с возможностью вывести деньги.

Саппор – служба поддержки, написать в саппорт – это связаться со службой поддержки казино.

Сессия – как правило имеется ввиду игровая сессия, а именно время, которое игрок провел в слоте.

Скаттер (Scatter) – специальный символ в игровом автомате, в переводе с английского – разброс (символ играет в независимости от места расположения на поле слота). В зависимости от механики игрового автомата, символ скаттер может как дать просто денежный выигрыш, так и запустить бонусную игру, а иногда и то и другое. Стандартное количество скаттеров для запуска призовой игры – 3шт., но как уже сказано выше – все зависит от самой механики автомата.

Скрипты – не лицензионные игровые автоматы, в которых можно контролировать ход всего игрового процесса.

Скриптовое казино – игорное заведение, в котором находится поддельный игровой софт.

Слот – обозначает игровой автомат, сокращенное от английского Slot Mashine, что переводится как игровой автомат.

Спин – в переводе с английского – вращение. Имеется ввиду вращение барабана игрового автомата, либо удар по кнопке вращения в аппарате, тоже является спином.

Стример – игрок проводящий прямые трансляции своей игры, как правило стример является аффилейтом казино и занимается привлечением игроков по своей партнерской ссылке.

Стримерская гонка – турнир, который устраивает партнерская программа онлайн казино среди стримеров.

Респин – это повторное вращение. Есть игровые автоматы с такой механикой, при которой, когда выпадает определенный символ или комбинации в игровом слоте, делается респин, то есть посторное вращение.

Ретригер – это комбинация символов, которая дает в бонусной игре дополнительные бесплатные вращения. Чаще всего это те же самые скаттеры с помощью которых ловится бонус в игровом автомате.

РТП (return to player), в переводе с английского – это возврат денег в игру. В свое время RTP называли не иначе как отдача игрового автомата. Размер РТП может варьироваться от 84% до 99,8%, в зависимости от игрового автомата и онлайн казино.

Траффик. В игорном бизнесе – это живые люди, привлекаемые для игры в азартные игры.

Фантики. Деньги онлайн казино, которые зачисляются на игровой счет стримера. Данные деньги даются для раскачивания партнерской программы, сам стример с таких денег не может вывести выигрыш.

Фантокрут. Стример, играющий на деньги казино, которые он не может в случае выигрыша вывести.

Фриспины. В переводе с английского – это бесплатные вращения. Имеются ввиду бесплатные вращения в каком-то определенном игровом автомате, при вращении фриспинов с игрового счета не снимаются деньги. Чаще все обозначаются в онлайн казино как FS (free spins).

Фулскрин – в переводе с английского (full screen) – полный экран. То есть ситуация, когда в игровом автомате на всех барабанах выпадает одинаковый символ.

Хайроллер – в переводе с английского крупный игрок. В игровом жаргоне имеется ввиду игрок, который играет по очень большим ставкам.