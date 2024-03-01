Сюжет Tigre de Cristal

Приморский край это не только дальневосточная экзотика, близость к Китаю или Тихому океану, но также и особая игорная зона, в которой на законодательном уровне разрешена деятельность таких азартных учреждений как казино. Всего в России насчитывается четыре подобных субъекта, в Краснодарском, Алтайском и Приморском крае, а так же в Калининградской области. В данном случае речь идет об игорной зоне Приморье, в которой и располагается легендарное на весь Дальний Восток России казино Tigre de Cristal.

О казино

В переводе с французского языка название казино Tigre de Cristal означает «Хрустальный Тигр», где хрусталь символизирует прозрачность и честность азартного бизнеса, а тигр намекает на дальневосточную природу. Заведение стало первым в своем роде, открывшимся в регионе в 2015 году, тем самым ознаменовав собой начало проекта игорной зоны Приморье. Игрокам тут доступно более 300 игровых автоматов и 30 карточных столов для игры в покер, блекджек, баккару и рулетку. Для желающих сыграть по крупному в приватной обстановке работает специальный премиум зал VVS. Каждый вечер в казино проводятся различные шоу программы и периодически выступают известные звезды шоу-бизнеса, помимо этого здесь часто проходят множество турниров и розыгрышей.

Отель

Tigre de Cristal это не только казино премиум класса, но так же и роскошный пятизвездочный отель, поражающий своим фешенебельным внутренним убранством и непревзойденным уровнем сервиса. Фонд отеля насчитывает 121 номер семи различных категорий, от Standart King до Presidential Suite. Удобное расположение, всего в 20 минутах пути от аэропорта во Владивостоке, позволяет не переживать о долгой дороге, тем более, что для гостей возможен трансфер туда и обратно.

Бары и рестораны

Азартные игры с отелем это конечно здорово, но без полноценного питания и качественных горячительных напитков тоже не обойтись. Именно поэтому в казино Tigre de Cristal для гостей предусмотрено сразу 4 соответствующих заведения.

Это:

ресторан Каскад, представленный многочисленными изысканными блюдами со всего света и тщательно подобранной винной картой;

ресторан Хот Пот, где талантливые шеф повара готовят блюда китайской кухни в стиле хого;

ресторан паназиатской кухни «88» со своими экзотическими и непредсказуемыми рецептами;

и, конечно же, бар Вискерс, находящийся в самом центре казино и открытый для игроков на все 360 градусов.

Профессионалы кулинарного и барного дела сделают все возможное, чтобы каждый посетитель получил незабываемые впечатления от своих гастрономических путешествий.

Cristal Hall

Казино Tigre de Cristal это не только место где можно поиграть в азартные игры, остановиться в отеле, или вкусно отобедать в ресторане, но также и площадка для множества ивентов.

В здании комплекса находится вместительный конференц зал Cristal Hall, который отлично подходит для проведения:

банкетов на 150 человек,

фуршетов на 200 персон,

театральных постановок на 160 зрителей,

или мастер классов на 70 участников.

Арендовать зал можно как на весь день (8 часов за 60000 рублей), так и на полдня (4 часа за 30000). Если же необходимо продление, то каждый дополнительный час обойдется всего в 10 тысяч рублей. В цену аренды входит дополнительное оборудование в виде музыкальных колонок, лазерных указок, магнитных досок, флипчарта, микрофона, ноутбука и двух проекторов с дублирующим экраном.

Cristal Privilege Club

В казино Tigre de Cristal существует специальная система лояльности под названием Cristal Privilege Club, участникам которой доступны множество бонусов в зависимости от уровня, которого достиг игрок.

Всего есть 4 статуса:

Рубин,

Опал,

Сапфир,

Бриллиант.

Накапливая специальные поинты, гости могут затем обменять их на услуги казино, отеля, ресторанов и баров, а также на приобретение сувенирной продукции.

Как добраться

Отель-казино Tigre de Cristal располагается по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Бухта Муравьиная, строение 73. От международного аэропорта во Владивостоке можно заказать такси, которое довезет до места всего за 20 минут.