Обзор Tigre de Cristal
Сюжет Tigre de Cristal
Приморский край это не только дальневосточная экзотика, близость к Китаю или Тихому океану, но также и особая игорная зона, в которой на законодательном уровне разрешена деятельность таких азартных учреждений как казино. Всего в России насчитывается четыре подобных субъекта, в Краснодарском, Алтайском и Приморском крае, а так же в Калининградской области. В данном случае речь идет об игорной зоне Приморье, в которой и располагается легендарное на весь Дальний Восток России казино Tigre de Cristal.
О казино
В переводе с французского языка название казино Tigre de Cristal означает «Хрустальный Тигр», где хрусталь символизирует прозрачность и честность азартного бизнеса, а тигр намекает на дальневосточную природу. Заведение стало первым в своем роде, открывшимся в регионе в 2015 году, тем самым ознаменовав собой начало проекта игорной зоны Приморье. Игрокам тут доступно более 300 игровых автоматов и 30 карточных столов для игры в покер, блекджек, баккару и рулетку. Для желающих сыграть по крупному в приватной обстановке работает специальный премиум зал VVS. Каждый вечер в казино проводятся различные шоу программы и периодически выступают известные звезды шоу-бизнеса, помимо этого здесь часто проходят множество турниров и розыгрышей.
Отель
Tigre de Cristal это не только казино премиум класса, но так же и роскошный пятизвездочный отель, поражающий своим фешенебельным внутренним убранством и непревзойденным уровнем сервиса. Фонд отеля насчитывает 121 номер семи различных категорий, от Standart King до Presidential Suite. Удобное расположение, всего в 20 минутах пути от аэропорта во Владивостоке, позволяет не переживать о долгой дороге, тем более, что для гостей возможен трансфер туда и обратно.
Бары и рестораны
Азартные игры с отелем это конечно здорово, но без полноценного питания и качественных горячительных напитков тоже не обойтись. Именно поэтому в казино Tigre de Cristal для гостей предусмотрено сразу 4 соответствующих заведения.
Это:
- ресторан Каскад, представленный многочисленными изысканными блюдами со всего света и тщательно подобранной винной картой;
- ресторан Хот Пот, где талантливые шеф повара готовят блюда китайской кухни в стиле хого;
- ресторан паназиатской кухни «88» со своими экзотическими и непредсказуемыми рецептами;
- и, конечно же, бар Вискерс, находящийся в самом центре казино и открытый для игроков на все 360 градусов.
Профессионалы кулинарного и барного дела сделают все возможное, чтобы каждый посетитель получил незабываемые впечатления от своих гастрономических путешествий.
Cristal Hall
Казино Tigre de Cristal это не только место где можно поиграть в азартные игры, остановиться в отеле, или вкусно отобедать в ресторане, но также и площадка для множества ивентов.
В здании комплекса находится вместительный конференц зал Cristal Hall, который отлично подходит для проведения:
- банкетов на 150 человек,
- фуршетов на 200 персон,
- театральных постановок на 160 зрителей,
- или мастер классов на 70 участников.
Арендовать зал можно как на весь день (8 часов за 60000 рублей), так и на полдня (4 часа за 30000). Если же необходимо продление, то каждый дополнительный час обойдется всего в 10 тысяч рублей. В цену аренды входит дополнительное оборудование в виде музыкальных колонок, лазерных указок, магнитных досок, флипчарта, микрофона, ноутбука и двух проекторов с дублирующим экраном.
Cristal Privilege Club
В казино Tigre de Cristal существует специальная система лояльности под названием Cristal Privilege Club, участникам которой доступны множество бонусов в зависимости от уровня, которого достиг игрок.
Всего есть 4 статуса:
- Рубин,
- Опал,
- Сапфир,
- Бриллиант.
Накапливая специальные поинты, гости могут затем обменять их на услуги казино, отеля, ресторанов и баров, а также на приобретение сувенирной продукции.
Как добраться
Отель-казино Tigre de Cristal располагается по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Бухта Муравьиная, строение 73. От международного аэропорта во Владивостоке можно заказать такси, которое довезет до места всего за 20 минут.