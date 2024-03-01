Удача против системы: как выиграть в рулетку

Игра привлекает новичков своей простотой. В отличие от покера или блэкджека, для освоения рулетки не требуется много времени. Исход события определяет удача: влияние опыта или навыков минимально.

Сложно назвать автора азартного колеса. Есть версии о происхождении рулетки из древнего Китая и Древнего Рима. В Европе похожие азартные игры появились в Средние века. Сам термин «рулетка» в значении «маленькое колесо» впервые упоминается в Париже 18 века.

Игра неоднократно подвергалась запретам со стороны властей и церкви, но колесо продолжало вращаться в подпольных казино. Среди знаменитых любителей ставок можно назвать Ф. М. Достоевского, королеву Елизавету II, У. Черчилля.

Общие правила рулетки

Рулетка — одна из самых популярных азартных игр. Есть несколько правил, которые важно знать, прежде чем садиться за стол.

Рассмотрим игровое поле. В центре внимания большое колесо, разделённое на 37 ячеек (в европейской рулетке) или 38 ячеек (в американской). Сектора окрашены с чередованием чёрного и красного. Одна ячейка отличается от остальных: сектор 0 (зеро) окрашен в зелёный цвет. В американской рулетке с противоположной стороны добавляется вторая такая ячейка под номером 00.

Каждый раунд начинается со ставок. Задача игроков — угадать тип сектора, на который выпадет шарик.

Правила рулетки разрешают ставить:

На число . Это ставки на значение сектора от 0 до 36. Если шарик остановится на выбранном числе, выигрыш составит 35 к 1.

. Это ставки на значение сектора от 0 до 36. Если шарик остановится на выбранном числе, выигрыш составит 35 к 1. На соседние числа . Ставки сразу на 2 смежных числа (сплит). Например, на 8 и 9. Выигрыш 17 к 1.

. Ставки сразу на 2 смежных числа (сплит). Например, на 8 и 9. Выигрыш 17 к 1. На дюжину . Поле разделено на 3 части — 1–12, 13–24, 25–36. Ставка на дюжину означает, что выпадет число из этого диапазона. Выигрыш 5 к 1.

. Поле разделено на 3 части — 1–12, 13–24, 25–36. Ставка на дюжину означает, что выпадет число из этого диапазона. Выигрыш 5 к 1. На колонку . Ставка на одну из трёх вертикальных колонок под зеро, каждая из которых включает по 12 чисел. Выигрыш также 5 к 1.

. Ставка на одну из трёх вертикальных колонок под зеро, каждая из которых включает по 12 чисел. Выигрыш также 5 к 1. На улицу . Ставка на 3 числа в ряд (стрит). Например, 13, 14 и 15. Выигрыш 11 к 1.

. Ставка на 3 числа в ряд (стрит). Например, 13, 14 и 15. Выигрыш 11 к 1. На цвет . Ставка на все красные или чёрные числа. При угадывании цвета выигрыш 1 к 1.

. Ставка на все красные или чёрные числа. При угадывании цвета выигрыш 1 к 1. На пересечение. Игроки выбирают 4 числа, расположенных в виде квадрата на поле. Выигрыш 8 к 1.

Игроки выбирают 4 числа, расположенных в виде квадрата на поле. Выигрыш 8 к 1. На чёт/нечёт . Ставка на то, что выпадет чётное или нечётное число. Выигрыш 1 к 1.

. Ставка на то, что выпадет чётное или нечётное число. Выигрыш 1 к 1. На диапазон. Например: 1–18 или 19–36. Выигрыш 1 к 1.

Время ставок ограничено. Как только крупье объявит о розыгрыше шарика, фишки на поле двигать нельзя. Раунд длится 1–2 минуты. Его исход зависит от сектора, на который выпал шарик.

Выигрыш выплачивается сразу после остановки шарика в определённой ячейке. Размер выплат зависит от типа ставки.

Внутренние ставки

Игроки выбирают отдельные числа или группы чисел на игровом поле. Чтобы сделать внутреннюю ставку, игрок кладёт фишки на число или место на поле, обозначающее группу из 2–6 чисел. Можно выбрать несколько секторов, но общая сумма должна быть равна или превышать установленный минимум стола.

Многие заведения ограничивают максимальную внутреннюю ставку (около $25). Это защищает от критически больших выплат за счёт крупных внутренних ставок.

Интересно! Такие ограничения ставят под сомнение непредсказуемость рулетки, ведь за другими азартными столами, например баккара, максимальные ставки часто достигают тысяч долларов.

Внешние ставки

Внешние ставки размещаются на специальном поле стола, отмеченном надписью «2 к 1». Это означает, что в случае выигрыша игрок получает выплату в двойном размере.

Размер внешних ставок выше, чем внутренних. На них также распространяются требования по минимальной сумме стола.

После того, как шарик остановился в одном из секторов, крупье собирает все проигравшие фишки. Затем происходит выплата по выигравшим внешним ставкам. Фишки остаются на месте, рядом кладутся выигранные фишки. Далее выплачиваются внутренние ставки — фишки победителей сдвигают ближе к ним. Если игрок не хочет, чтобы его ставка участвовала в следующем раунде, он забирает фишки себе.

Устные ставки

Для устных ставок используется дополнительное игровое поле (трек), которое может отсутствовать на некоторых столах.

Игрок заявляет дилеру о своём намерении сделать ставку на определённую комбинацию чисел. В отличие от обычных ставок, где фишки просто размещаются на соответствующих номерах, при устных ставках дилер сам располагает фишки на поле по специальным правилам.

Разновидности устных ставок:

На соседей нуля (Voisins du Zero). Охватывает числа от 22 до 25, занимающие сектор на игровом поле рядом с нулём. Игрок даёт дилеру число фишек, кратное 9. Дилер располагает их: по 1 фишке на 4 сплита (ставки на 2 числа), по 2 фишки на одну улицу из 3 чисел и ещё 1 сплит из 4 чисел.

(Voisins du Zero). Охватывает числа от 22 до 25, занимающие сектор на игровом поле рядом с нулём. Игрок даёт дилеру число фишек, кратное 9. Дилер располагает их: по 1 фишке на 4 сплита (ставки на 2 числа), по 2 фишки на одну улицу из 3 чисел и ещё 1 сплит из 4 чисел. На полосу (Tier). Охватывает 12 чисел в центре поля. Даются 6 или более фишек. Дилер раскладывает их по одной на 6 сплитов 12 чисел.

(Tier). Охватывает 12 чисел в центре поля. Даются 6 или более фишек. Дилер раскладывает их по одной на 6 сплитов 12 чисел. На сирот (Orphans). Включает 8 чисел, «забытых» в других секторах. 5 или более фишек раскладываются: одна на простое число 1, остальные — на 4 сплита из этих 8 чисел.

Возможны другие устные ставки:

Зеро шпиль (Zero Spiel). Покрывает нуль и шесть чисел по соседству с ним. Игрок даёт 4 или более фишек. Дилер раскладывает их на смежные номера.

(Zero Spiel). Покрывает нуль и шесть чисел по соседству с ним. Игрок даёт 4 или более фишек. Дилер раскладывает их на смежные номера. Соседи — принимается 5 фишек: на выбранное число и по одной на 4 соседних с ним.

— принимается 5 фишек: на выбранное число и по одной на 4 соседних с ним. Последняя цифра — на все числа с одинаковой последней цифрой.

Устные ставки удобны тем, что позволяют делать сложные комбинации за несколько фишек. В игре участвует более 5 чисел, поэтому вероятность выигрыша остаётся довольно высокой.

Разновидности рулетки

Рассмотрим 3 наиболее распространённых варианта азартного колеса:

Французское. Европейское. Американское.

Познакомимся с особенностями рулеток, сравним их друг с другом и выясним, почему в колесе нет ставок 50/50.

Французская рулетка

Согласно одной из версий, авторство принадлежит великому французскому математику Блезу Паскалю, который использовал колесо рулетки для изучения теории вероятностей. Однако документальных подтверждений этому нет.

Интересно! Игра быстро набирала популярность среди всех слоёв французского общества. Король Людовик XV запретил её, чтобы не допустить разорения подданных. Позже Наполеон I отменил запрет, но в 1837 году король Луи-Филипп вновь ввёл ограничения.

Особенности французской рулетки заключаются в дополнительных правилах «En Prison» и «La Partage», которые позволяют снизить преимущество казино и сделать игру более выгодной для игроков.

Правило «En Prison» исключает полную потерю ставки в случае выпадения нуля. Если игрок выбрал паритет (чёт/нечёт, красное/чёрное, высокие/низкие числа) и выпадает ноль, то ставка не проигрывает, а «заключается в тюрьму». То есть она остаётся на поле до следующего раунда. Если во второй игре выпадает выигрышное число, ставка возвращается игроку без выплаты выигрыша. Если же снова выпадает ноль или проигрышное число, ставка проигрывает.

Правило «La Partage» напоминает «Surrender» в американской рулетке. При его действии, если сделана ставка на паритет и выпадает ноль, игрок теряет лишь половину суммы.

Благодаря этим правилам, во французской рулетке ставки на паритет являются наиболее выгодными. Вероятность выигрыша для игроков повышается до 48,6%, а преимущество казино снижается до 1,35%. Поэтому большинство выигрышных стратегий в рулетке основаны на ставках именно на паритет по правилам французского колеса.

Европейская рулетка

Чтобы начать играть, нужно выбрать подходящий стол с удобным лимитом ставок. За одним столом могут играть до 8 человек. Стол обслуживает один или несколько крупье — они принимают ставки, запускают колесо, выплачивают выигрыши.

Интересно! В европейской рулетке игроки используют фишки жёлтого цвета, что упрощает игру и работу крупье.

Игроки делают устные ставки фишками на определённые номера, группы чисел или цвета/чётность/нечётность. Крупье подтверждает ставки, после чего запускает колесо.

Если выпадает выигрышный номер, крупье отмечает его и выплачивает выигрыши по ставкам — сначала самые крупные (35:1 за угаданный номер), затем меньшие (1:1 за цвет/чётность).

Особенность европейской рулетки — правило «тюрьмы», которое возвращает проигранные ставки в случае выпадения «зеро». Практикуется не во всех казино.

Европейская рулетка считается более выгодной для игрока, т. к. шанс казино составляет 2,7%, тогда как в американской рулетке он доходит до 5,26% из-за наличия дополнительного сектора «00».

Иногда за столами можно наблюдать игру по тактикам:

Система Мартингейла — удваивание ставки после проигрыша.

— удваивание ставки после проигрыша. Метод Макарова — ставки на определённые серии чисел.

— ставки на определённые серии чисел. Стратегия Фибоначчи — изменение размера ставок по определённой прогрессии.

Применение математических алгоритмов в игре позволяет добиваться более стабильных выигрышей в европейской рулетке.

Американская рулетка

Американская рулетка зародилась в США в начале 19 века, когда французские эмигранты привезли традиционную европейскую рулетку в Новый Свет. Изначально правила не отличались, но со временем американская версия претерпела значительные изменения.

Главное отличие — добавление сектора с двойным нулем «00». Это увеличило общее количество секторов до 38 и повысило преимущество казино до 5,26% по сравнению с 2,7% в европейской рулетке.

Интересно! В американском исполнении игровое поле вертикальное, а не горизонтальное.

Несмотря на повышенное преимущество казино, американская рулетка быстро завоевала популярность в США в середине 20 века благодаря показу в голливудских фильмах. С появлением первых казино в Лас-Вегасе в 1950-х она стала одной из самых востребованных азартных игр в мире.

Сегодня американскую рулетку можно найти как в реальных заведениях, так и на сайтах онлайн-казино. Чтобы повысить шансы на успех, рекомендуется комбинировать наружные ставки для частых небольших выигрышей и внутренние для редких крупных.

Помимо классических ставок, некоторые казино предлагают мини-игры и бонусы. Игрок может удвоить выигрыш или принять участие в бонусной игре во время ожидания следующего раунда (только у онлайн-провадеров).

Стратегии игры в рулетку

Нужно помнить, что рулетка — прежде всего игра на удачу. Стратегии могут несколько повысить вероятность выигрыша, сделать процесс интереснее. Однако ни одна тактика не гарантирует победу.

Важно! Главной целью должно быть получение удовольствия от самого процесса, а не обогащение. Тогда игра в рулетку принесёт максимум эмоций.

Мартингейл

Одна из самых известных стратегий игры в рулетку. Её суть заключается в удвоении после каждого проигрыша: если первоначальная ставка была $1, то после первого поражения ставится уже $2, после второго — $4 и т. д. Как только наступает выигрыш, игрок возвращается к первоначальной ставке в $1.

Стратегия относится к агрессивным, так как стоимость раунда увеличивается в геометрической прогрессии. Уже после 7–8 проигрышей подряд размер следующей ставки становится очень большим. Чтобы минимизировать убытки от Мартингейла, казино устанавливает максимальный размер ставки (не только для рулетки).

Существуют модификации позволяющие снизить риски:

Игра за несколькими столами. Как только достигнут предел одного стола, игрок переходит к другому. Ожидание серии из 3–4 выпадений одного цвета перед началом игры. Позволяет дольше играть против цепочки возможных проигрышей. Фиксация убытка после определённого количества удвоений. Игрок возвращается к минимальной ставке в $1 вместо того, чтобы идти до конца баланса.

Несмотря на кажущуюся простоту, Мартингейл обладает гибкостью и позволяет приспосабливать стратегию под конкретного игрока, делая её достаточно эффективной.

Метод Макарова

Игрок выбирает любимый номер и делает на него ставку фиксированного размера вне зависимости от исхода. Стратегия работает до 36 раундов.

Метод Макарова рассчитан на то, что число должно выпасть хотя бы 1 раз за указанный период. Выплата при угадывании составляет 35 к 1. Выигрыш покроет 35 предыдущих ставок, если число выпадет на 36-й попытке.

Есть 3 сценария развития событий:

Номер выпадает до 36 раунда. Чем раньше это происходит, тем значительнее выигрыш. Номер выпадет ровно на 36-й раз. Игрок останется при своих, не заработав и не потеряв средства. Число не выпадет ни разу за 36 попыток. Игрок понесёт убытки.

Вероятность выпадения определённого числа в каждом отдельном спине остаётся постоянной и равна 1/37 или 1/38 в зависимости от варианта рулетки.

Система Фибоначчи

Суть стратегии: ставка на один из секторов (с потенциалом 1:1), а в случае проигрыша увеличивает размер последующей ставки в соответствии с числами Фибоначчи. Начиная с минимальной ставки, игрок ставит $1, затем (при проигрыше) снова $1, потом $2, $3, $5 и т. д.

Как только игрок выигрывает, он возвращается к ставке на 2 числа Фибоначчи ниже той, с которой выиграл. Например: если игрок выиграл со ставкой $21, то следующая его ставка будет $3.

Для реализации данной стратегии требуется начальный банкролл не менее $376. Эта сумма позволит пройти всю последовательность Фибоначчи до $144, не уперевшись в лимит большинства столов.

Одним из преимуществ стратегии является её консервативность — ставки растут относительно медленно, что позволяет избежать быстрого проигрыша всего банкролла. С другой стороны, рост выигрыша также происходит не слишком быстро.

Стратегия Фибоначчи может быть интересным вариантом для тех, кто предпочитает осторожную игру с постепенным наращиванием ставок. При правильном подходе с ней можно выйти на устойчивый выигрыш в долгосрочной перспективе.

Стиль «Заполнитель»

Задача игрока — занять бо́льшую часть игрового поля. Делаются ставки на первую и вторую дюжину чисел, а также на группы чисел 25–30 и 31–33. Ставки могут быть следующие: по $40 на первую и вторую дюжину, $20 на числа 25–30, $10 на 31–33.

Непокрытыми остаются только последние числа (34, 35, 36) и ноль. На эти номера игрок делает одинаковую ставку, например $11. Если выпадает одно из покрытых чисел, игрок получает небольшой выигрыш $1. Если выпадает непокрытое число, проигрыш составит $11.

Важно! По этой стратегии нет смысла увеличивать ставку, потому что риск будет слишком высоким ради потенциального выигрыша в $2. Если удваивать по Мартингейлу, то компенсация предыдущего проигрыша в $11 потребует серии из 6 выигрышей по ставке $22.

Метод «Титаника»

Игрок выбирает одну из дюжин и применяет следующую прогрессию в ставках: 1–1–2–3–4–6, увеличивая ставки пропорционально этой цепи. Предоставляется 6 попыток остаться в плюсе.

Если дюжина ни разу не выпадет и проигрыш, в силу вступает принцип Мартингейла: удвоение ставки после каждого поражения.

Для страховки предлагается несколько цепочек ставок.

Игрок начинает с самой маленькой цепочки, после проигрыша переходит к следующей в ряду. При выигрыше можно вернуться на вышестоящую цепочку, начиная ставку с первого значения.

Змейка

Стратегия заключается в размещении одинаковых угловых ставок в одном направлении. Количество ставок за один ход — 6, сумма каждой ставки зависит от лимитов стола.

Суть стратегии: если хотя бы одна ставка удачная, направление «змейки» не меняется. При полном проигрыше всех 6 ставок «змейка» переворачивается. Размер ставок остаётся неизменным как при выигрыше, так и при проигрыше.

Математическое ожидание этой стратегии — отрицательное. При выигрыше 1 ставки из 6 прибыль составит лишь $75, при полном проигрыше убыток будет $150.

Удваивание или утроение ставок при проигрыше также нецелесообразно, поскольку даже в случае последующего выигрыша игрок всё равно окажется в минусе. К тому же лимиты ставок за столами обычно невысокие, что делает подобную тактику неэффективной. Её применение в долгосрочной перспективе приведёт к потере денег, рекомендуется только в экспериментальных целях.

Ставка на 5 цифр

Чтобы начать, нужно выбрать казино, позволяющее делать ставки от 1 до 20 фишек на один номер. Необходимый депозит — минимум 690 фишек.

Далее проводится 10 тестовых вращений и фиксируются последние 5 выпавших номеров. Эти числа и будут целью для ставок. В случае выпадения одинаковых номеров тестовые вращения повторяются.

На отобранные 5 номеров делаются ставки по следующей прогрессии: 0,1 фишки — 7 раз, 0,2 фишки — 3 раза, 0,3 фишки — 2 раз и т. д. до максимальной ставки в 2 фишки. Если в процессе один из 5 номеров выпадает, вся процедура повторяется заново с 10 тестовыми спинами.

Стратегия достаточно рискованная: в случае длительной невыплаты можно потерять весь депозит. Рекомендуется начинать с минимальных ставок с достаточным резервом на счету.

Тактика «Лабушер»

Суть стратегии заключается в следующем:

Перед началом игры составляется последовательность из 4–6 чисел. Эти числа могут идти как в возрастающем, так и в произвольном порядке.

Первая ставка равна сумме первого и последнего числа в последовательности. Например, если числа 2 и 5, то ставка составит 7 фишек. Эту ставку делают на равные шансы — красное/чёрное, чёт/нечёт или дюжины.

В случае выигрыша из последовательности вычеркиваются использованные числа, и ставка для следующего хода рассчитывается по новым крайним числам.

Если ставка проиграла, то проигранная сумма записывается в конец последовательности, а новый спин рассчитывается по прежним правилам.

Перед игрой нужно определиться с лимитами — когда зафиксировать профит и максимальную сумму ставок. Также рекомендуется регулярно менять паритет, чтобы снизить вероятность длительных проигрышных серий.

Стратегия «Лабушер» при грамотном подходе может принести хороший выигрыш, если поработать над лимитами и дисциплиной в игре.

Метод «Денежный»

Уникальность этой стратегии заключается в том, что она даёт игроку возможность контролировать процесс игры.

Реализация начинается со стартового капитала — $100. Это не жёсткое условие, и игрок вправе сам задать размер начального банка исходя из финансовых возможностей. Главное, чтобы эта сумма позволяла придерживаться выбранных правил в течение всей игровой сессии.

Перед началом участник должен выбрать 5 номеров. Они становятся ключевыми в предстоящем раунде. Ставка, равная одной единице, делается на каждый из выбранных номеров, дальше игра продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрирован первый выигрыш.

Последовательность сохраняется, пока на каждом числе не будет стоять 5-кратный минимум. После чего игровая сессия заканчивается. Также игра прерывается при проигрыше.

Денежный метод — это стратегия, играя по которой шансы на выигрыш постепенно увеличиваются, сохраняя относительный контроль. Она предлагает баланс между риском и выигрышем, особенно для новичков, которые ещё не знакомы с более сложными тактиками.

Игра по системе «Господство»

Потребуется минимальный капитал 39 единиц. «Господство» — это тактика, предполагающая отыгрыш на выбранный сикслайн.

Рекомендуется подготовить изображение игрового поля рулетки для отслеживания выпадения определённых номеров. Схема действий проста — предстоит сделать 15 холостых спинов, фиксируя при этом выпавшие номера.

Цель — выявить сикслайн, состоящий из трёх номеров одного стрита (непрерывная последовательность из трёх номеров) и одного номера смежного стрита. Если такой сикслайн не образуется, процесс повторяется с ещё 15 спинами.

Как только подходящий сикслайн определён, всё готово для старта. Ставки делаются по прогрессии.

Тактика начинается с 5 ставок по единице, затем 3 ставки по 2 единицы и так далее до ставки в 7 единиц. Нужно продолжать ставить на выбранный сикслайн, увеличивая стоимость спина согласно прогрессии при проигрыше. В случае выигрыша рекомендуется начать всё сначала с нового цикла из 15 холостых.

Стратегия «Магнит»

Концепция получила название благодаря предположению, что она как бы «притягивает» желаемые комбинации чисел. Игровая система основана на трёх равных шансах, которые не являются противоположностями. В качестве примера можно привести потенциалы «чёрное», «нечётное» и «менее 18». В ходе игры не допускаются параллельные ставки.

Скромный капитал будет уместен для этой стратегии, так как общая ставка на каждый круг невелика. Стоимость спина составляет от 1 до 8 фишек (опционально).

Если ставка оказывается выигрышной, то её размер удваивается. Однако, максимальная ставка в любом случае никогда не превышает 8 единиц. В случае проигрыша, размер следующего спина уменьшается вдвое, при условии, что минимальная ставка всегда будет равна 1 единице.

Метод «Полторы дюжины»

Игрок делает несколько холостых спинов, пока не выпадет число из диапазона 13–18 или 19–24.

Затем следует ещё один холостой спин и ставки в соответствии со следующими правилами:

При выпадении 13–18 делается ставка на 1–ю дюжину (1–12) и «больше» (19–36). При 19–24 ставка на 3-ю дюжину (25–36) и «меньше» (1–18). Ставки на дюжину и равный шанс должны быть одинакового размера. Если выигрывает ставка на равный шанс, игрок сохраняет текущий банк. Если выигрывает ставка на дюжину, то получается выигрыш в размере изначальной ставки. После этого цикл повторяется — несколько холостых спинов, определение диапазона, ставки.

Проблема стратегии в том, что при проигрыше ставка удваивается, а при последующем выигрыше не компенсируются предыдущие потери. Возникает незакрытый сикслайн, который быстро приводит к проигрышу всего банка.

Для снижения рисков можно использовать дополнительные ставки на 0 и равный шанс, но это требует дополнительных расчётов.

«Серебряный» метод

Игрок делает холостые спины без игры, и ждёт, пока одна из дюжин не выпадет 7 раз подряд. Как только это происходит, выбирается эта дюжина. После проигрыша ставка увеличивается в 1,5 раза.

Стратегия требует небольшого банкролла по сравнению с другими системами, основанными на дюжинах. Однако она сопряжена с высоким риском, так как последовательность из 7 холостых спинов и 10 проигранных ставок может быстро истощить депозит.

Чтобы применять эту стратегию, желательно использовать онлайн-казино, где доступны демо-режим и холостые спины.

Ключевым моментом является ведение записей выпавших дюжин. Без этого сложно определить нужный момент для начала ставок. Рекомендуется фиксировать результаты как минимум последних 30–50 спинов.

Тактика Томаса Дональда — Натансона

Стратегия получила название по фамилиям авторов-математиков Томаса Дональда и Льва Натансона.

Идея впервые была предложена Томасом. Он построил свою стратегию без использования принципов Мартингейла. Дональдский подход основывался на непрерывной игре с равными шансами.

В начале процесса игрок определяет число, равное минимальной ставке, выбирая один из равных шансов.

Игра идёт по предельно простому правилу:

Проигрыш — ставка на выбранный цвет увеличивается на размер минимальной ставки;

Выигрыш — ставка уменьшается на эту же величину. Если выигрыш проследовал после минимальной ставки, следующая пропускается.

Дональдская система имеет проблему: что делать в случае выигрыша на холостом спине? Теоретически это значит, что следующая ставка должна быть отрицательной.

Именно здесь вводится модификация, предложенная математиком Львом Натансоном. Его решение просто и элегантно: в такой ситуации следует минимальную ставку, но уже на другой цвет.

Метод «Парлай Антимартингейл»

В отличие от классического Мартингейла, где ставка увеличивается после проигрыша, в стратегии Парлай ставка увеличивается после выигрыша.

Суть стратегии:

Делаются ставки на равные шансы. Игра начинается с минимального лимита стола. Проигрыш — смена цвета и первоначальная ставка. Выигрыш — цвет остаётся прежним, но стоимость раунда возрастает в 2 раза.

Важно! Перед началом игры необходимо определить максимальное число удвоений подряд при выигрыше. Рекомендуется 3–5 раз. Чем больше удвоений, тем выше потенциальный выигрыш, но и риск проигрыша тоже повышается.

Вместо удвоения можно попробовать делать x3 при выигрыше, что сделает стратегию более агрессивной и повысит шансы на большой выигрыш.