Приветственный бонус от Fresh

В казино Fresh действует довольно стандартный приветственный бонус, разделенный на несколько этапов. Новые пользователи при совершении первых четырех депозитов могут рассчитывать на поощрения, если выполнят ряд определенных условий.

Все полученные бонусы поступают на отдельный баланс. Чтобы перевести их на реальный счет, требуется отыграть с вейджером х40. Это означает, что игроку необходимо сделать ставок на сумму, в 40 раз превышающую размер полученного поощрения. В казино Fresh отсутствует ограничение на отыгрыш вейджера по времени. Однако пока игрок не закроет его, не сможет получать новые бонусы. Также здесь отсутствует ограничение на максимальный выигрыш с бонусных средств. В закрытии вейджера участвуют ставки до 500 рублей. Отыгрыш работает только в игровых автоматах из раздела “Слоты”.

Теперь рассмотрим каждый этап приветственного бонуса отдельно.

Первый бонус - 100%

Как только клиент сделает первый депозит на сумму от 1000 рублей, он получит 100% от суммы на бонусный счет. Для того, чтобы перевести поощрение на основной баланс, требуется отыграть вейджер x40 по ставке до 500 рублей. Максимальный размер бонуса составляет 30 000 рублей.

Также за первый депозит игрок может получить определенное количество бесплатных вращений:

за депозит от 1000 рублей начисляется 50 Free Spins;

за пополнение от 1500 рублей игрок получает 75 FS;

при внесении на счет от 3000 рублей на аккаунт поступит 100 бесплатных вращений;

при пополнении баланса на сумму от 7500 рублей клиенту предоставляется 250 FS;

за депозит от 15 000 рублей начисляется 500 Free Spins.

Сыграть на бесплатные вращения можно в определенных игровых автоматах, которые указаны на сайте казино. Выигрыш с FS начисляется на бонусный баланс. Чтобы воспользоваться им, требуется отыграть вейджер x30. Например, если по итогам бесплатных вращений игрок получил 200 рублей, то ему необходимо сделать ставок на 6000 рублей. Максимальный выигрыш с Free Spins не ограничен.

Стоит отметить, что первый приветственный бонус - это единственное поощрение, за которое можно получить бесплатные вращения.

Второй и третий депозит - 75%

Поощрения за второй и третий депозит обладают одинаковыми условиями. Чтобы получить их, требуется пополнить счет на сумму от 1000 рублей. Тогда в качестве бонуса гэмблер получит 75% от суммы пополнения. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. Получается, что при пополнении баланса на сумму от 20 000 рублей начисляется наибольшее поощрение. Чтобы перевести средства на реальный баланс, требуется покрыть вейджер х40, используя ставки до 500 рублей.

Четвертый депозит - 50%

Поощрение за четвертый депозит является последним, которое можно получить в рамках приветственного бонуса. Он выдается за пополнение счета на сумму от 1000 рублей. Гэмблер получает 50% от внесенной суммы. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. Перевести средства на основной счет можно после отыгрыша вейджера х40.

Максимальный размер всех бонусов составляет 75 000 рублей. Игроку не обязательно получать поощрения за первые четыре депозита. Он может совершать пополнения на меньшие суммы, и они просто не будут учитываться. Зато как только пользователь совершит пополнение, выполняющее необходимые условия, следующий бонус начислится на аккаунт, и активируется вейджер.