Приветственный бонус от Gama

Welcome Bonus в казино Gama представляет собой поощрения, выдаваемые за первые четыре депозита, соответствующие определенным условиям. После пополнения они начисляются на бонусный счет. Чтобы перевести их в реальные средства, требуется отыграть вейджер x45.

Максимальный размер выигрыша, который можно получить после отыгрыша, составляет x15. Наибольшая ставка, при которой учитывается закрытие вейджера, составляет 500 рублей. Все Welcome Bonus требуется отыграть в течение 3 дней с момента получения.

Первый бонус - 100%

Чтобы получить первый Welcome Bonus, требуется пополнить счет на сумму от 1000 рублей. Тогда гэмблер получит на бонусный счет 100% от суммы. Максимальный размер бонуса составляет 30 000 рублей. Чтобы перегнать средства на основной баланс, требуется отыграть вейджер x45, и сделать это необходимо в течение 3 дней. Если игрок не уложится за этот период, Welcome Bonus будет списан со счета. Максимальный выигрыш после отыгрыша составляет x15.

Также в рамках поощрения игрок получает 100 бесплатных вращений на выбор в следующих слотах:

Big Base Splash!;

Cleocatra;

The Dog House.

Выигрыш, полученный с Free Spins, также начисляется на бонусный счет. Чтобы перевести их на основной баланс, требуется отыграть вейджер x45. Ставка во время Free Spins составляет 16 рублей.

Также игрок может рассчитывать на продвинутый приветственный бонус, если совершит депозит на сумму от 2500 рублей. Тогда количество бесплатных вращений увеличится до 150 FS, а максимальный размер бонуса составит 35 000 рублей.

Другие бонусы

В рамках Welcome Bonus игрок также может получить поощрения за последующие три депозита.

Они обладают одинаковыми условиями, только отличаются процент начисления и максимальный выигрыш:

бонус за 2-й депозит: 100% от суммы;

3-й депозит: 50% от суммы;

4-й депозит: 75% от суммы.

Максимальный размер поощрений во всех трех случаях составляет 20 000 рублей.

Отыгрыш бонусного баланса происходит в определенных слотах. Их список можно посмотреть на странице с описанием бонусов на официальном сайте казино Gama.