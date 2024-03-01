Приветственный бонус от Izzi

Новые пользователи казино Izzi могут рассчитывать на приветственный бонус. Он выдается за любой первый депозит. Игрок получает 100% от суммы на бонусный баланс. Чтобы перевести его на реальный, требуется покрыть вейджер, сделав ставки на определенную сумму. В казино Izzi не указан множитель отыгрыша, но обычно он равняется x40.

В процессе отыгрыша учитываются ставки, размер которых не превышает 5 евро. Также действует ограничение на максимальный выигрыш за бонусные средства. Он равен x10 от поощрения. Закрытие вейджера осуществляется только в игровых автоматах из раздела “Слоты”. В данных играх на погашение отыгрыша идет 100% от ставки.

Игроку дается 7 дней для того, чтобы закрыть вейджер. Если он не уложится в этот временной период, то бонус сгорит. Подробнее с правилами Welcome Bonus можно ознакомиться на официальном сайте казино Izzi.