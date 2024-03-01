Приветственный бонус от Jet

После регистрации пользователи казино Jet могут рассчитывать на приветственный бонус, состоящий из четырех поощрений. Они выдаются по очереди за депозиты определенной суммы.

Все welcome bonus подлежат отыгрышу x40. Они начисляются на бонусный счет игрока, и чтобы перевести их на основной баланс, требуется сделать ставок на сумму, которая в 40 раз превышает размер бонуса. Например, если пользователь получил 2000 рублей, то необходимо сделать ставок на сумму 80 000 рублей. В отыгрыше участвуют ставки до 500 рублей, и учитываются только игровые аппараты из раздела слотов. Игры с живыми дилерами в зачет не идут.

Первый депозит - 100%

Чтобы получить приветственный бонус за первый депозит, требуется внести на баланс сумму не менее 1000 рублей. После пополнения гэмблер получит 100% на счет. Максимальный размер бонуса составляет 30 000 рублей.

После того, как игрок покроет вейджер, бонусные средства поступят на основной счет. Что примечательно, в казино Jet отсутствует ограничение на максимальный выигрыш. Поэтому во время ставок на полученные средства можно заработать любую сумму.

Также в рамках поощрения за первый депозит пользователь получает бесплатные вращения. Free Spins можно потратить в игровом автомате Mechanical Clover.

Их количество зависит от размера депозита:

при депозите от 1000 рублей гэмблер получает 50 бесплатных вращений;

после пополнения на сумму от 1500 рублей на аккаунт поступит 75 FS;

если игрок положит не менее 3000 рублей, то получит 100 бесплатных вращений;

при пополнении счета на сумму от 7500 рублей пользователь получает 250 Free Spins;

за пополнение от 15 000 рублей начисляется максимальное количество бесплатных вращений - 500 FS.

Игрок сможет воспользоваться бесплатными вращениями сразу после того, как покроет вейджер бонуса. В казино Jet отсутствуют ограничения на максимальный выигрыш с Free Spins. Однако весь доход с них изначально зачисляется на бонусный счет. Чтобы перевести его на основной баланс, требуется отыграть его с вейджером x30.

Второй и третий депозит - 75%

В казино Jet одинаковые условия для получения приветственного бонуса за второй и третий депозит. Если гэмблер пополнит счет на сумму от 1000 рублей, то дополнительно на бонусный счет получит 75% от размера депозита.

Чтобы перегнать средства на основной баланс, требуется отыграть вейджер x40. Максимальная ставка, при которой учитывается отыгрыш - 500 руб. Бесплатные вращения за данные депозиты не предусмотрены.

Четвертый депозит - 50%

Это последний депозит, за который гэмблер может получить поощрение в рамках приветственного бонуса. При пополнении счета на сумму от 1000 рублей на бонусный баланс поступает 50% от суммы.

Для перевода средств с бонусного на основной баланс требуется отыграть вейджер x40 поставке не более 500 рублей.

Игрок не может одновременно отыгрывать несколько бонусов. Если на аккаунте уже активирован вейджер для отыгрыша любого поощрения, получить другое не получится. Игроку не обязательно получать Welcome Bonus за первые четыре депозита. Между ними можно совершать другие пополнения на сумму менее 1000 рублей. Также поощрения нельзя получать, если предварительно не активировать соответствующую акцию в личном кабинете.