Приветственный бонус от Vavada

Каждый новый игрок в онлайн казино Vavada получает приветственный пакет бонусов. В Ваваде этих бонусов всего 2 штуки.

Приветственный бонус Vavada :

Бездеп 100 фриспинов. На первый депозит +100%.

Первый бонус в 100FS, станет доступен сразу после регистрации аккаунта.

Бонус 100FS за регистрацию

100 фриспинов игроку даются без депозита. После того как Вы пройдете регистрацию, во вкладке бонусы для Вас будет доступен первый подарок от казино. Перейдите во вкладку бонусы для активации фриспинов (если Вы не активируете бездеп в течении 14 дней, то он пропадет). Игровой автомат с бесплатными вращениями Great Pigsby Megaways.

На выигранные с фриспинов деньги накладывается вейджер Х20, открутив его Вы сможете вывести деньги. Отыгрыш вейджера делается реальными деньгами (бонусный и депозитный счет раздельные). Ограничений по сумме вывода с фриспинов нет.

Бонус 100% на первый депозит

Второй бонус из приветственного бонусного пакета Vavada Casino дает +100% к первому пополнению счета.

Этот бонус будет начислен автоматически, когда Вы сделаете свой первый депозит. Максимальная сумма бонуса = 60 000 руб., или 1000$ если Вы играете в долларах. Вейджер на бонусные деньги Х35. Откручивать вейджер можно не только депозитными, но и бонусными деньгами.

Бонус на первый депозит в казино Vavada имеет ограничение по максимальной сумме вывода в размере Х10 от суммы бонуса. Пример: игрок сделал первый депозит 10 000 руб. и получил на них 10 000 руб. бонусных, максимальная сумма вывода в этом случае будет 100 000 рублей (все остальные деньги, которые будут на счету свыше этой суммы будут аннулированы).