Бонус 100FS от Drip
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Бездеп 100 фриспинов

Промокод
Промокод:
TOPS100
Размер бонуса
Размер бонуса: 100FS
Ставка
Ставка: 0.1 €
Слот
Слот: Royal High-Road
Вейджер
Вейджер: Х45
Ограничение вывода
Ограничение вывода: нет
Срок действия
Срок действия: нет
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Условия бонуса 100FS в казино Drip

Казино Drip каждый новый зарегистрированный игрок может получить бонус без депозита. Начисляется бездепозитный бонус, тем кто при регистрации использует уникальный бонус-код: TOPS100.

После того как Вы зарегистрируетесь, нужно будет заполнить профиль игрока и подтвердить почту и номер сотового телефона. Пройдя эту процедуру Вам будет начислено 100 бесплатных бездепозитных вращений. Игровой автомат, в котором появятся фриспины: Royal High-Road от компании BGaming.

Ставка у фриспинов 5 рублей, если у Вас в профиле выставлена валюта доллар, то 0.1$, для евро соответственно 0.1€. После отыгрыша спинов, выигранная сумма поступит на бонусный счет.

Далее нужно будет отмыть вейджер, размер которого Х45. Отыгрыш вейджера делается реальными деньгами.

С бесплатных спинов Вы можете выиграть любую сумму, ограничений со стороны казино Drip нет никаких, срока действия бонуса тоже нет, так что можно никуда не торопиться.

Онлайн казино
Казино Drip
Казино Drip
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