Доброго! Одними из самых привлекательных бонусов для гемблеров и беттеров являются бездепозитные. Их дают за регистрацию нового игрока.

В данной рубрике мы соберем все интересные бездепы, которые можно получить в онлайн казино и букмекерских конторах, так что если Вас интересуют именно эти бонусы, то периодически заглядывайте именно сюда.

Для того чтобы получить бездепозит как правило при регистрации необходимо использовать промо-код. Хотя в некоторых онлайн казино и БК, такой бонус зачисляется автоматически сразу после создания аккаунта.

В описании бездепозитных бонусов можно будет увидеть его размер, ставку, вейджер и существующие ограничения.

P.S. Не создавайте более 1 аккаунта для получения бездепов, за это как правило приходит бан!