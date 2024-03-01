Бонус 100FS от Gama
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Бездеп 100 фриспинов

Промокод
Промокод:
GAM100
Размер бонуса
Размер бонуса: 100
Ставка
Ставка: 0.1 €
Слот
Слот: Bonanza Billion
Вейджер
Вейджер: Х45
Ограничение вывода
Ограничение вывода: 100€
Срок действия
Срок действия: 3 дня
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Условия бонуса 100FS в казино Gama

Размер уникального бонуса, который игроку дают за регистрацию в Gama Casino – 100FS. Для получения фриспинов в Gama гемблеру необходимо при регистрации игрового профиля воспользоваться промокодом GAM100.

Слот, в котором будут бесплатные вращения - Bonanza Billion. Помимо этого автомата, после введения бонус-кода фриспины появятся в слотах: Wild Cash, Domnitor's Treasure. Покрутить фриспины Вы можете в любом из перечисленных слотов на свой выбор.

Ставка, по которой будут доступны бесплатные вращения – минимальная. Например, для тех кто играет в евро, она составит 10 евроцентов.

Максимальная сумма для вывода из этого бездепа – 100€. Чтобы получить этот выигрыш, игроку нужно открутить вейджер Х45. На отыгрыш дается 3 дня.

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Казино Gama
Казино Gama
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