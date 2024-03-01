Условия бонуса 100FS в казино Izzi

Бездепозитный бонус 100 фриспинов, доступен новым игрокам в Izzi Casino. Для получения бездепа от Вас потребуется следующее:

При заполнении регистрационной анкеты ввести промо: TOPS100 Промокод вводится в графу, которая появляется при нажатии на надпись “Есть код активации?”. Заполнение профиля. Подтверждение почты и мобильного номера.

Пройдя эту процедуру на сайте казино Izzi, Вам станет доступно 100 фриспинов в автомате Dragon`s Gold 100.

Ставка бесплатных вращений зависит от Вашей валюты, например при игре на рубли ставка 5 руб., на доллары 10 центов, на евро 10 евроцентов.

Бонус не имеет никаких ограничений, при выигрыше сумма не ограничена, срок действия тоже не ограничен.

Отыграв бездепозитные спины, деньги поступят на бонусный счет. Для того чтобы вывести выигрыш Вам нужно будет открутить вейджер Х45. Отыгрыш производится реальными деньгами, так что потребуется депозит.