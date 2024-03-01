Условия бонуса 100FS в казино Jet

Онлайн казино Jet, как и все игорные заведения от линейки Royal Partners предлагает своим игрокам большой ассортимент бонусов. Некоторые из них можно получить по уникальному промокоду.

Если Вы новый игрок в Jet Casino, то для Вас доступны бездепозитные фриспины за регистрацию. Для их получения используйте промо: TOPS100, спины будут в игровом автомате Dragon`s Gold 100.

Бонус-код необходимо ввести при заполнении окна регистрации, нажимаете на “Есть код активации?” и вводите: TOPS100.

Пройдя регистрацию аккаунта, потребуется заполнить игровой профиль с подтверждения почты и номера мобильника. После этого в слоте Dragon`s Gold 100 появится 100 бесплатных вращений.

Ставка у фриспинов: 5 рублей, 0.1$, 0.1€ - если при регистрации была указана другая валюта, то ставка будет в Вашей валюте.

Вейджер Х45, его нужно открутить реальными деньгами. Ограничений по выводу выигрышей с бонуса нет, также нет и срока ограничивающего его действие.