Бонус 100FS от Jet
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Бездеп 100 фриспинов

Промокод
Промокод:
TOPS100
Размер бонуса
Размер бонуса: 100FS
Ставка
Ставка: 0.1 €
Слот
Слот: Dragon`s Gold 100
Вейджер
Вейджер: Х45
Ограничение вывода
Ограничение вывода: нет
Срок действия
Срок действия: нет
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Условия бонуса 100FS в казино Jet

Онлайн казино Jet, как и все игорные заведения от линейки Royal Partners предлагает своим игрокам большой ассортимент бонусов. Некоторые из них можно получить по уникальному промокоду.

Если Вы новый игрок в Jet Casino, то для Вас доступны бездепозитные фриспины за регистрацию. Для их получения используйте промо: TOPS100, спины будут в игровом автомате Dragon`s Gold 100.

Бонус-код необходимо ввести при заполнении окна регистрации, нажимаете на “Есть код активации?” и вводите: TOPS100.

Пройдя регистрацию аккаунта, потребуется заполнить игровой профиль с подтверждения почты и номера мобильника. После этого в слоте Dragon`s Gold 100 появится 100 бесплатных вращений.

Ставка у фриспинов: 5 рублей, 0.1$, 0.1€ - если при регистрации была указана другая валюта, то ставка будет в Вашей валюте.

Вейджер Х45, его нужно открутить реальными деньгами. Ограничений по выводу выигрышей с бонуса нет, также нет и срока ограничивающего его действие.

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Казино Jet
Казино Jet
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