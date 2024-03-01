Условия бонуса 100FS в казино Legzo

В Legzo Casino широкий приветственный бонусный пакет. Если Вы решили пройти регистрацию в Легзо казино, то можно получить 100 уникальных бесплатных вращений.

Они даются только тем игрокам, кто при регистрации использовал уникальный код: TOPS100.

Если Вы хотите получить такой бездепозитный бонус, то во время заполнения регистрационной формы, Вам нужно будет нажать на словосочетание “Есть код активации?”. После нажатия на нее появится дополнительная графа, именно в нее нужно внести этот бонус код.

Далее Вам потребуется полностью заполнить профиль игрока и подтвердить почту, а также телефон.

Dragon`s Gold 100 – именно в этом игровом слоте станет доступно 100 фриспинов. Ставка 0.1€, 0.1$, 5 р., все зависит от Вашей валюты, для других валют спины будут доступны по минимальной ставке, которая есть в этом игровом автомате.

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Ограничения по времени действия бонуса и максимальной суммы, которую с него можно выиграть – НЕТ!