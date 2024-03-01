Условия бонуса +150% в казино Cryptoboss

Для новых игроков, которые зарегистрируются в казино Cryptoboss существует уникальный бонус код, который увеличивает размер приветственного бонусного пакета. А именно, можно получить повышенный процент на свой первый депозит. По стандартным условиям при первом пополнении счета игроку дают +125% к депозиту, если же во время регистрации Вы воспользуетесь уникальным промо: CRY150, то Вам будет добавлено не +125%, а +150%.

У данного бонуса существует минимальная сумма депозита, чтобы его получить. Игрок должен пополнить счет не менее чем на 500 руб., тогда активируется этот бонус. Максимальная сумма бонуса, которую можно получить – это 20000 рублей.

Для того чтобы после активации бонуса с него можно было вывести выигрыш, гемблеру необходимо открутить вейджер Х35. Обращаю Ваше внимание, что максимальная ставка при игре на бонусные деньги не должна превышать 1000 руб.

Никаких лимитов ограничивающих сумму денег, которую можно выиграть с этого бонуса нет. Время, которое дается на отыгрыш денег в этом онлайн казино – 7 дней.