Букмекер 1Win

О букмекере

Букмекерская контора 1Win начала свою работу в 2016 году. С 2020 года в связи со сложившейся ситуацией в мире (началом пандемии и отмене всех спортивных событий) на официальном сайте 1Вин была открыта рубрика со слотами онлайн казино.

На данный момент рубрика “Казино” сайта 1Win, имеет одну из самых полных подборок игровых автоматов среди других игорных заведений. Всего в данном букмекере представлены азартные игры от 172 провайдеров.

Приветственный бонусный пакет в 1Win составляет +500%, на 4 первых пополнения счета. Для его получения во время регистрации игроку необходимо использовать уникальный промокод CAS200. Максимальная сумма бонуса, которую можно получить по промокоду – 200000 рублей.

Делая депозиты, игрок получит бонусы следующим образом: +200% на первое пополнение счета, на второе +150%, на третье +100% и на четвертое +50%. Максимальная сумма 1 приветственного бонуса (+200%, +150%, +100%, +50%) не может превышать 75000 рублей.

Еженедельно, по субботам игроки, которые по итогам недели отыграли в минус могут получить бонус кешбэк. Размер кешбэка зависит от общего количества ставок, которые Вы сделали при игре в онлайн казино или делая ставки на спорт, максимально 30%.

Заявленная скорость вывода выигранных денег на сайте букмекера 1Win – 24 часа. Фактически выплаты проходят намного быстрее. Например, если Ваш выигрыш менее 50000 рублей, то вывод займет от 1 минуты до 1 часа.

Что касаемо лимитов, которые ограничивают сумму вывода денег, то со стороны букмекера их нет. Есть ограничения на 1 транзакцию со стороны платежных систем, так что все зависит от платежной системы которой Вы пользуетесь.

Если Вы выиграли более 50000 рублей, то скорее всего для вывода выигрыша Вам потребуется пройти верификацию своего аккаунта. Необходимо будет подтвердить свою личность, а также платежную систему, которую Вы использовали для депозита в БК 1WIN. Ну и естественно подтвердить емаил и номер телефона – почта и номер мобильного требует подтверждения перед началом игры.

Для всех игроков мы рекомендуем проходить верификацию в букмекере 1Win еще до того, как Вы начали играть на этом сайте.

Многих гемблеров и беттеров интересуют отзывы реальных игроков, про букмекерскую контору 1Вин. Прочитать такие отзывы можно в нашем обзоре если перейти в комментарии. Наше гемблинг комьюнити имеет реальный опыт игры на этом сайте, так что все отзывы настоящие.

Для игроков, которые столкнулись с какими-либо проблемами на сайте 1Win существует возможность отправить жалобу на данное БК. Это можно сделать в нашей жалобной книге. Перейдите в рубрику “Жалобная книга” и расскажите о возникших у Вас проблемах. Мы пригласим на форум представителя 1Win и постараемся решить эту проблему.