Доброго! Ставки на спортивные события традиционно пользуются спросом как у простых любителей спорта, так и у профессиональных беттеров. Довольно часто случается, что букмекерская контора имеет большое количество положительных отзывов, а на деле является очередным мошенническим сайтом (отзывы покупаются в интернете и стоят не дорого).

Так что на нашем форуме мы будем выкладывать обзоры букмекеров, а реальные беттеры которых довольно много на сайте - оставят свои отзывы о БК. Их Вы сможете прочитать, перейдя в комментарии.

В описаниях мы будем размещать самую актуальную информацию про букмекерские конторы. Какой бонус можно получить за регистрацию в БК, с какой скоростью выплатят деньги если Ваша ставка сыграет, а также какие есть лимиты вывода в сутки.