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Заносы недели
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Что вы думаете о Стримере Арчи Знал
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О разделе «Заносы недели»

Доброго! В данной рубрике нашего форума будут размещаться видео с большими выигрышами, которые стримеры поймали во время прямых трансляций. Сами видео будут находиться на нашем Ютуб канале.

Заносы недели – это своего рода соревнования между стримерами, кто больший Х выиграет в игровых автоматах, так что смотрите каждую неделю новые выпуски. В видео будут добавлены описания и указанием имени стримера, размера заноса и игрового автомата, плюс будет указано казино в котором был выигрыш.

P.S. Заносы недели выходят по понедельникам.