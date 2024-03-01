Гайд по игре Dream Catcher

В феврале 2017 года компания Evolution Gaming представила свою первую игру в жанре «Колесо удачи» под названием Dream Catcher. Теоретический процент возврата (RTP) — до 96,58%. Простые правила, красочный дизайн и возможность выиграть x40 за ставку круглосуточно удерживают в лобби 2 000+ пользователей.

Шоу Dream Catcher транслируется в прямом эфире из студии Evolution в Риге. Стрим ведётся с нескольких камер. Гемблеры наблюдают за колесом с трёх ракурсов.

Комбинация слотов, бинго и рулетки в едином шоу оказалась удачной. По отдельности эти игры сильно отстают от статистики Dream Catcher. Evolution продолжает работу и добавляет новые live-шоу: Сrazy Time, Funky Time, Crazy Pachinko и десяток других режимов.

Как играть в Dream Catcher

Цель игры Dream Catcher — угадать, на каком сегменте остановится колесо после вращения.

Барабан разделён на 54 сегмента разных цветов, каждый из которых имеет свой множитель выплат:

x1 (жёлтый),

x2 (синий),

x5 (фиолетовый),

x10 (зелёный),

x20 (оранжевый),

x40 (красный).

Помимо обычных секторов, на колесе есть 2 сегмента с множителями x2 и x7. Если колесо останавливается на них, все ставки остаются в игре, а выплаты для следующего раунда удваиваются или увеличиваются в 7 раз соответственно.

Размер ставки может варьироваться от минимальной (обычно $0,1) до максимальной, установленной казино. Ставки можно делать на любое количество секторов.

Популярные стратегии в Dream Catcher:

Ставить на сектора с высокими множителями (x20 и x40) в надежде на занос.

Распределять ставки на несколько секторов, чтобы продлить игровую сессию.

Применять прогрессивные стратегии, увеличивая размер ставки после проигрышей.

Внимание! Не существует 100% выигрышных стратегий. Dream Catcher — это игра, основанная на случайности. Исход каждого раунда непредсказуем.

Бонусные множители

Одна из особенностей Dream Catcher — бонусные множители, которые могут значительно увеличить выплаты. Если колесо останавливается на секторе x2 или x7, все текущие ставки остаются в силе, а множители для следующего раунда удваиваются или увеличиваются в 7 раз.

Внимание! Бонусные множители могут складываться.

Например, если в первом раунде выпал сектор x2, а во втором — снова x2, то итоговый множитель для третьего раунда составит x4. Если после этого выпадет сектор x7, то множитель увеличится до x28.

Интерфейс игры

В центре экрана находится игровое колесо, внизу расположена таблица ставок. Игрок может выбрать желаемые сектора и размер ставки, нажав на соответствующие ячейки.

Также на экране отображается баланс, история последних раундов и чат, в котором можно пообщаться с другими игроками и ведущим. Также доступны настройки качества видео, звука и другие опции.

Живые дилеры

Отличительная черта Dream Catcher — живые дилеры, которые ведут игру из студии Evolution Gaming. Ведущие общаются с игроками, запускают колесо и объявляют результаты раундов.

Дилеры Dream Catcher не только следят за ходом игры, но и развлекают аудиторию, поддерживая дружескую и непринужденную обстановку. Они могут поделиться интересными фактами об игре, пошутить и даже исполнить музыкальные номера в перерывах между раундами.

Преимущества игры

Dream Catcher имеет ряд преимуществ, которые выделяют колесо среди других режимов live-казино:

Простые правила . Освоить игру сможет даже новичок. Достаточно сделать ставку на желаемый сектор и наблюдать за вращением колеса.

. Освоить игру сможет даже новичок. Достаточно сделать ставку на желаемый сектор и наблюдать за вращением колеса. Широкий диапазон ставок . Игра подходит даже для хайроллеров, готовых рискнуть €1 000 за один прокрут.

. Игра подходит даже для хайроллеров, готовых рискнуть €1 000 за один прокрут. Высокие множители . Благодаря секторам x2, x7 игрок может получить выплаты более x1 000.

. Благодаря секторам x2, x7 игрок может получить выплаты более x1 000. Атмосфера реального казино . Настоящие дилеры, трансляция в 1080p, интерактивный чат создают ощущение присутствия за столом в реальном казино.

. Настоящие дилеры, трансляция в 1080p, интерактивный чат создают ощущение присутствия за столом в реальном казино. Круглосуточный стрим. В Dream Catcher можно играть в любое время дня и ночи, без перерывов и выходных.

Dream Catcher адаптирована и для мобильных устройств. Игроки могут наслаждаться шоу с экрана смартфона. Мобильная версия предлагает тот же функционал и качество трансляции, что и десктопная версия.

Выплаты

Множитель Кол-во сегментов Размер выплаты Шанс выпадения RTP x1 23 1:1 42,6% 90,48% x2 15 2:1 27,78% 96,02% x5 7 5:1 12,96% 95,45% x10 4 10:1 7,41% 96,70% x20 2 20:1 3,70% 95,24% x40 1 40:1 1,85% 90,93% x2 мультиплеер 1 — 1,85% — x7 мультиплеер 1 — 1,85% —

Минимальная ставка — €0,1. Верхний лимит устанавливается заведением индивидуально. Больше €2 500 поставить нельзя. Максимально возможная выплата — €500 000.

Стратегии по Dream Carcher

Несмотря на то, что игра Dream Catcher основана на удаче, существуют стратегии, которые помогают игрокам продлевать сессию и выигрывать даже после серии поражений.

Низкий риск

Для гемблеров, предпочитающих осторожную игру, оптимальной будет стратегия на числа 1, 2 и 10. Они покрывают 42 сектора из 54 на колесе.

Рекомендуемое распределение ставок:

€2 на x10,

€6 на x1,

€4 на x

Если выпадет 1, игрок останется при своих. Если выпадет 2 — получит прибыль в €4. А если сыграет сектор 10, то чистый выигрыш составит €12.

Советуем придерживаться этой стратегии до тех пор, пока не удастся удвоить изначальный банкролл.

Средний риск

В стратегии участвуют x2, x5 и x10. Вместе эти сектора составляют 48% колеса.

В этом случае рекомендуется ставить:

€4 на x2,

€2 на x5,

€2 на x

При выпадении 2 игрок выйдет в ноль. Сектор 5 принесет €4 прибыли, а 10 — уже €14 чистого выигрыша.

Проигрышных вращений будет больше в сравнении с предыдущим методом. Однако и потенциальная прибыль существенно выше.

Высокий риск

Для любителей риска, готовых гнаться за максимальными выигрышами, есть агрессивная стратегия ставок на самые редкие числа — 10, 20 и 40. Вместе они занимают лишь 12% колеса.

Смысл рискованной стратегии — ставить по €2 на 10, 20 и 40. В случае выигрыша прибыль будет значительной, но и череда проигрышей неизбежна, учитывая малую долю этих секторов на колесе.

Чуть менее рискованный вариант — дополнительно поставить €6 на сектор 1. Это снизит темпы проигрышей, но сохранит возможность сорвать крупный куш при выпадении 20 или 40.

Другие советы и хитрости:

Контролируйте банкролл и устанавливайте лимиты на проигрыш. Азарт не должен затмевать разум.

Не стоит гнаться за отыгрышем проигранного. Иногда лучше вовремя остановиться.

Наблюдайте за динамикой игры, даже если ещё не ставите.

Не забывайте про сектора с множителями. Они могут увеличить ваш выигрыш в разы.

Используйте бонусы и промо-акции казино, чтобы получить дополнительное преимущество.

Не стоит забывать, что предназначение live-казино — развлечение и получение удовольствия. Играйте ответственно, контролируйте расходы. И пусть фортуна будет к вам благосклонна во вращениях Dream Catcher!

О провайдере

Evolution Gaming — ведущий поставщик решений для live-казино. С момента основания в 2006 году компания демонстрирует феноменальный рост. В 2024 году Evolution Gaming — обязательный партнёр топовых онлайн-казино.

Секрет успеха провайдера заключается в постоянных инновациях и расширении ассортимента. Помимо традиционных настольных развлечений, таких как рулетка, блэкджек и баккара, компания предлагает игровые шоу (Dream Catcher, Monopoly Live), а также оригинальные вариации классических игр. Например, Lightning Roulette с множителями до х500, Double Ball Roulette с двумя шариками, Free Bet Blackjack с большим выбором сайд-бетов.

За последние годы Evolution Gaming добилась впечатляющих финансовых результатов. В 2024 году выручка выросла на 49% до 810 млн.

Сейчас Evolution осваивает рынок США, заключая контракты с местными операторами. Недавнее приобретение разработчика онлайн-слотов NetEnt открывает новые возможности для усиления позиций в Северной Америке. Компания также получила лицензии для работы в Южной Африке и других регионах.

Хотя акции Evolution торгуются с высоким коэффициентом P/E, потенциал дальнейшего роста огромен. Глобальный рынок онлайн-гемблинга по-прежнему далёк от насыщения, особенно в США.

Интересные случаи на трансляции Dream Catcher

За время существования шоу накопилось немало интересных фактов, рекордов и историй.

Вот некоторые из них:

Вероятность выпадения сектора х7 составляет всего 1,85%. Но если это происходит, а на колесе затем выпадает сектор 40, то счастливчик получает выигрыш в 280 к 1!

Среднее время одного раунда игры составляет около 2 минут. Таким образом, за час игры проходит в среднем 30 раундов.

Рекордные выигрыши:

Абсолютный рекорд выигрыша в Dream Catcher составляет более 500 000 евро! Счастливчик из Норвегии сделал удачную ставку, когда колесо остановилось на секторе х7, а затем на 40.

Другой игрок из Швеции в 2020 году выиграл более 400 000 евро, поймав сектор х7, а затем дважды число 10 на колесе.

В 2019 году один из игроков пошутил в чате, написав «я поставлю свой дом на число 5». Колесо действительно остановилось на 5, и другие игроки стали шутливо интересоваться у везунчика, чтобы приехать на новоселье.

Некоторые игроки считают, что у каждого ведущего Dream Catcher есть своё «счастливое» число, которое выпадает чаще, когда он ведёт игру. Хотя статистически это не подтверждается, но многие продолжают верить в эту примету.