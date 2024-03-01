Гайд по игре Dream Catcher

В феврале 2017 года компания Evolution Gaming представила свою первую игру в жанре «Колесо удачи» под названием Dream Catcher. Теоретический процент возврата (RTP) — до 96,58%. Простые правила, красочный дизайн и возможность выиграть x40 за ставку круглосуточно удерживают в лобби 2 000+ пользователей.
Шоу Dream Catcher транслируется в прямом эфире из студии Evolution в Риге. Стрим ведётся с нескольких камер. Гемблеры наблюдают за колесом с трёх ракурсов.
Комбинация слотов, бинго и рулетки в едином шоу оказалась удачной. По отдельности эти игры сильно отстают от статистики Dream Catcher. Evolution продолжает работу и добавляет новые live-шоу: Сrazy Time, Funky Time, Crazy Pachinko и десяток других режимов.
Как играть в Dream Catcher
Цель игры Dream Catcher — угадать, на каком сегменте остановится колесо после вращения.
Барабан разделён на 54 сегмента разных цветов, каждый из которых имеет свой множитель выплат:
- x1 (жёлтый),
- x2 (синий),
- x5 (фиолетовый),
- x10 (зелёный),
- x20 (оранжевый),
- x40 (красный).
Помимо обычных секторов, на колесе есть 2 сегмента с множителями x2 и x7. Если колесо останавливается на них, все ставки остаются в игре, а выплаты для следующего раунда удваиваются или увеличиваются в 7 раз соответственно.
Размер ставки может варьироваться от минимальной (обычно $0,1) до максимальной, установленной казино. Ставки можно делать на любое количество секторов.
Популярные стратегии в Dream Catcher:
- Ставить на сектора с высокими множителями (x20 и x40) в надежде на занос.
- Распределять ставки на несколько секторов, чтобы продлить игровую сессию.
- Применять прогрессивные стратегии, увеличивая размер ставки после проигрышей.
Внимание! Не существует 100% выигрышных стратегий. Dream Catcher — это игра, основанная на случайности. Исход каждого раунда непредсказуем.
Бонусные множители
Одна из особенностей Dream Catcher — бонусные множители, которые могут значительно увеличить выплаты. Если колесо останавливается на секторе x2 или x7, все текущие ставки остаются в силе, а множители для следующего раунда удваиваются или увеличиваются в 7 раз.
Внимание! Бонусные множители могут складываться.
Например, если в первом раунде выпал сектор x2, а во втором — снова x2, то итоговый множитель для третьего раунда составит x4. Если после этого выпадет сектор x7, то множитель увеличится до x28.
Интерфейс игры
В центре экрана находится игровое колесо, внизу расположена таблица ставок. Игрок может выбрать желаемые сектора и размер ставки, нажав на соответствующие ячейки.
Также на экране отображается баланс, история последних раундов и чат, в котором можно пообщаться с другими игроками и ведущим. Также доступны настройки качества видео, звука и другие опции.
Живые дилеры
Отличительная черта Dream Catcher — живые дилеры, которые ведут игру из студии Evolution Gaming. Ведущие общаются с игроками, запускают колесо и объявляют результаты раундов.
Дилеры Dream Catcher не только следят за ходом игры, но и развлекают аудиторию, поддерживая дружескую и непринужденную обстановку. Они могут поделиться интересными фактами об игре, пошутить и даже исполнить музыкальные номера в перерывах между раундами.
Преимущества игры
Dream Catcher имеет ряд преимуществ, которые выделяют колесо среди других режимов live-казино:
- Простые правила. Освоить игру сможет даже новичок. Достаточно сделать ставку на желаемый сектор и наблюдать за вращением колеса.
- Широкий диапазон ставок. Игра подходит даже для хайроллеров, готовых рискнуть €1 000 за один прокрут.
- Высокие множители. Благодаря секторам x2, x7 игрок может получить выплаты более x1 000.
- Атмосфера реального казино. Настоящие дилеры, трансляция в 1080p, интерактивный чат создают ощущение присутствия за столом в реальном казино.
- Круглосуточный стрим. В Dream Catcher можно играть в любое время дня и ночи, без перерывов и выходных.
Dream Catcher адаптирована и для мобильных устройств. Игроки могут наслаждаться шоу с экрана смартфона. Мобильная версия предлагает тот же функционал и качество трансляции, что и десктопная версия.
Выплаты
|
Множитель
|
Кол-во сегментов
|
Размер выплаты
|
Шанс выпадения
|
RTP
|
x1
|
23
|
1:1
|
42,6%
|
90,48%
|
x2
|
15
|
2:1
|
27,78%
|
96,02%
|
x5
|
7
|
5:1
|
12,96%
|
95,45%
|
x10
|
4
|
10:1
|
7,41%
|
96,70%
|
x20
|
2
|
20:1
|
3,70%
|
95,24%
|
x40
|
1
|
40:1
|
1,85%
|
90,93%
|
x2 мультиплеер
|
1
|
—
|
1,85%
|
—
|
x7 мультиплеер
|
1
|
—
|
1,85%
|
—
Минимальная ставка — €0,1. Верхний лимит устанавливается заведением индивидуально. Больше €2 500 поставить нельзя. Максимально возможная выплата — €500 000.
Стратегии по Dream Carcher
Несмотря на то, что игра Dream Catcher основана на удаче, существуют стратегии, которые помогают игрокам продлевать сессию и выигрывать даже после серии поражений.
Низкий риск
Для гемблеров, предпочитающих осторожную игру, оптимальной будет стратегия на числа 1, 2 и 10. Они покрывают 42 сектора из 54 на колесе.
Рекомендуемое распределение ставок:
- €2 на x10,
- €6 на x1,
- €4 на x
Если выпадет 1, игрок останется при своих. Если выпадет 2 — получит прибыль в €4. А если сыграет сектор 10, то чистый выигрыш составит €12.
Советуем придерживаться этой стратегии до тех пор, пока не удастся удвоить изначальный банкролл.
Средний риск
В стратегии участвуют x2, x5 и x10. Вместе эти сектора составляют 48% колеса.
В этом случае рекомендуется ставить:
- €4 на x2,
- €2 на x5,
- €2 на x
При выпадении 2 игрок выйдет в ноль. Сектор 5 принесет €4 прибыли, а 10 — уже €14 чистого выигрыша.
Проигрышных вращений будет больше в сравнении с предыдущим методом. Однако и потенциальная прибыль существенно выше.
Высокий риск
Для любителей риска, готовых гнаться за максимальными выигрышами, есть агрессивная стратегия ставок на самые редкие числа — 10, 20 и 40. Вместе они занимают лишь 12% колеса.
Смысл рискованной стратегии — ставить по €2 на 10, 20 и 40. В случае выигрыша прибыль будет значительной, но и череда проигрышей неизбежна, учитывая малую долю этих секторов на колесе.
Чуть менее рискованный вариант — дополнительно поставить €6 на сектор 1. Это снизит темпы проигрышей, но сохранит возможность сорвать крупный куш при выпадении 20 или 40.
Другие советы и хитрости:
- Контролируйте банкролл и устанавливайте лимиты на проигрыш. Азарт не должен затмевать разум.
- Не стоит гнаться за отыгрышем проигранного. Иногда лучше вовремя остановиться.
- Наблюдайте за динамикой игры, даже если ещё не ставите.
- Не забывайте про сектора с множителями. Они могут увеличить ваш выигрыш в разы.
- Используйте бонусы и промо-акции казино, чтобы получить дополнительное преимущество.
Не стоит забывать, что предназначение live-казино — развлечение и получение удовольствия. Играйте ответственно, контролируйте расходы. И пусть фортуна будет к вам благосклонна во вращениях Dream Catcher!
О провайдере
Evolution Gaming — ведущий поставщик решений для live-казино. С момента основания в 2006 году компания демонстрирует феноменальный рост. В 2024 году Evolution Gaming — обязательный партнёр топовых онлайн-казино.
Секрет успеха провайдера заключается в постоянных инновациях и расширении ассортимента. Помимо традиционных настольных развлечений, таких как рулетка, блэкджек и баккара, компания предлагает игровые шоу (Dream Catcher, Monopoly Live), а также оригинальные вариации классических игр. Например, Lightning Roulette с множителями до х500, Double Ball Roulette с двумя шариками, Free Bet Blackjack с большим выбором сайд-бетов.
За последние годы Evolution Gaming добилась впечатляющих финансовых результатов. В 2024 году выручка выросла на 49% до 810 млн.
Сейчас Evolution осваивает рынок США, заключая контракты с местными операторами. Недавнее приобретение разработчика онлайн-слотов NetEnt открывает новые возможности для усиления позиций в Северной Америке. Компания также получила лицензии для работы в Южной Африке и других регионах.
Хотя акции Evolution торгуются с высоким коэффициентом P/E, потенциал дальнейшего роста огромен. Глобальный рынок онлайн-гемблинга по-прежнему далёк от насыщения, особенно в США.
Интересные случаи на трансляции Dream Catcher
За время существования шоу накопилось немало интересных фактов, рекордов и историй.
Вот некоторые из них:
- Вероятность выпадения сектора х7 составляет всего 1,85%. Но если это происходит, а на колесе затем выпадает сектор 40, то счастливчик получает выигрыш в 280 к 1!
- Среднее время одного раунда игры составляет около 2 минут. Таким образом, за час игры проходит в среднем 30 раундов.
Рекордные выигрыши:
- Абсолютный рекорд выигрыша в Dream Catcher составляет более 500 000 евро! Счастливчик из Норвегии сделал удачную ставку, когда колесо остановилось на секторе х7, а затем на 40.
- Другой игрок из Швеции в 2020 году выиграл более 400 000 евро, поймав сектор х7, а затем дважды число 10 на колесе.
В 2019 году один из игроков пошутил в чате, написав «я поставлю свой дом на число 5». Колесо действительно остановилось на 5, и другие игроки стали шутливо интересоваться у везунчика, чтобы приехать на новоселье.
Некоторые игроки считают, что у каждого ведущего Dream Catcher есть своё «счастливое» число, которое выпадает чаще, когда он ведёт игру. Хотя статистически это не подтверждается, но многие продолжают верить в эту примету.