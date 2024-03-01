О провайдере Infinity Dragon Studios

Infinity Dragon Studios – молодой разработчик азартного программного обеспечения для онлайн-казино, который начал деятельность в 2022 году. На сегодняшний день кейс бренда представлен 15 игровыми автоматами – ознакомиться с ними в демо-режиме можно на официальном сайте компании.

Основной упор провайдер делает на бренды премиального уровня со сложной математикой и высоким развлекательным фактором. Более того, он стремится по максимуму использовать инновационные технологии, ведь разработчики уверены, что игрок должен получить от процесса острые ощущения и солидную порцию удовольствия.

Разработчик в ближайшие годы планирует выйти на мировой рынок, занять свою нишу в европейском, американском, азиатском сегментах. Команда включает профессионалов, уже имеющих опыт в разработке программного обеспечения для iGambling.

Софт компании достаточно качественный – он не остается без внимания за счет красивого графического оформления, трехмерных элементов, выгодных бонусов, увлекательного гемблинг-процесса, адаптивности к мобильным устройствам даже с устаревшими техническими характеристиками.

Лицензирование

Компания вышла на рынок на официальном уровне, получив лицензии комиссий по контролю за азартными играми Мальты и Кюрасао. Более того, все ПО проходит тестирование в iTechLabs – одна из лучших независимых лабораторий, специалисты которой проверяют игровые автоматы на предмет случайного выпадения комбинаций. Игры Infinity Dragon Studios безопасны для игроков и казино.

Программное обеспечение

В основе игровых автоматов бренда лежит технология HTML5, которая обеспечивает адаптивность софта к разными компьютерным и мобильным устройствами.

Также бренд внедряет инновации, позволяющие получить продукты с такими характеристиками:

Привлекательная графика, проработанная до мельчайших деталей. Слоты выглядят ярко, современно, оригинально, оснащены спецэффектами. Разнообразие тем. Бренд имеет невысокую продуктивность, но это обусловлено стремлением не делать клоны своих же слотов. Все релизы отличаются интересными сюжетами, динамикой, звуком, бонусами. Продвинутая бонусная система: джокеры и фриспины, система уровней и пр. Совместимость со смартфонами – слоты без проблем запускаются с любых устройств.

Также производитель уделяет внимание безопасности клиентов. Игры не имеют багов, защищены от вмешательства со стороны сложными технологиями шифрования. Все данные о клиенте шифруются, поэтому игрок может не беспокоиться за сохранность денежных средств или сведений о себе.

Интересные слоты

Mystic Panther Treasures Of The Wild (RTP – 96.09%)

Один из первых игровых автоматов компании, запустив который игрок окажется в непроходимом субтропическом лесу и познакомиться с его обитателями. Главная цель – найти черную пантеру, обладающую магическими возможностями. Зверь стережет богатства. Для помощи игроку предусмотрены: дикий символ, фиксированный джекпот, а также бесплатные вращения.

Red Hot Sapphires (RTP – 96.24%)

Оказавшись в игре, гемблер сможет собирать призовые комбинации, которые формируются из рубинов, бриллиантов и других дорогостоящих камней. Здесь много полезных опций. Так, на каждый десятый спин на поле появляется символ-джокер, который может подарить крупных денежный приз. Также в автомате есть функция фриспинов и фиксированных джек-потов.

Mr & Mrs Spy (RTP – 96.11%)

Игровой автомат для тех, кто в детстве представлял себя шпионом, слот – отличная возможность примерить на себя эту роль. Нужно выполнить ряд секретных задач, которые помогут получить главный денежный приз. В автомат интегрированы разные бонусы, в том числе дикий символ, множитель, бесплатные вращения.