Crimson Moon
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Обзор Crimson Moon

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96.08%
Max Win
Max Win: X12500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Crimson Moon

В последнее время в городе стало неспокойно. Во всем виноват Безумный Фил и Черный Сэм – эти двое поделили сферы влияния в криминальном мире, подмяв под себя синдикаты помельче. Хуже всего было то, что им удалось купить высокопоставленных офицеров полиции! Теперь копы закрывали глаза на все «шалости», которые творили их банды. Ну а «рядовые события», вроде грабежей или краж полицию вообще больше не интересовали. Больно надо заниматься такими мелочами, когда можно спокойно сидеть на жаловании у самых влиятельных бандитов в городе и ничего не делать!

Безумный Фил занимался наркотиками. У него были точки по всему городу, на которых страждущие наркоманы и те, кто хочет ими стать, могли приобрести все, что угодно. Ребята Фила предлагали самые разные вещества на любой вкус, начиная от почти безобидной травки и заканчивая порошками посерьезнее, за продажу которых можно угодить в тюрьму на полжизни. А то и до конца, если прокурор постарается!

Черный Сэм продавал оружие. Каждый, кому нужен ствол, мог обратиться к его ребятам и получить пушку. У него было все: и дамские пистолетики, которые удобно прятать в лифчике, и ракеты из какой-нибудь страны третьего мира. Бизнес Черного Сэма процветал. Говорят, он даже сигары раскуривал пачкой тысячедолларовых банкнот!

Между тем день «кровавой луны» приближался. В день затмения Безумный Фил и Черный Сэм планировали провернуть совместное дельце. Вернее, сразу два: украсть обогащенный уран и обчистить хранилище главного банка. Сначала они собирались устроить переполох в лабораториях, взорвав пару контейнеров с токсичными отходами. Преступники рассчитывали стянуть под шумок обогащенный уран, и пока власти суетятся, пытаясь разобраться с заварушкой в лаборатории, обчистить банковское хранилище.

В целом, план казался почти безупречным. Вернее, он был идеальным, однако у Безумного Фила появились некоторые опасения по поводу тех двоих придурков в костюмах... они, видите-ли, возомнили себя героями и борцами с преступностью! Двое божьих идиотов действительно представляли угрозу для преступного мира – тот парень и его девка метко стреляли и умели драться, как мастера какого-нибудь чертового кунг-фу! А еще у них было очень необычное оружие – поначалу Безумный Фил грешил на Черного Сэма, думая, что они работают вместе, пока его коллега по преступному миру сам не пострадал от рук этих героев.

За парочку борцов с преступностью объявили награду. Разумеется, не официальные власти, а двое королей криминального мира. Денежки они предложили весьма солидные, однако хорошая награда не сильно-то помогла решить проблему – «дуэт справедливости» появлялся тот тут, то там и путал карты злодеев. Из-за них уже провалилось несколько операций, которые поначалу грозили принести очень большие деньги!

И вот приблизилась та самая ночь, когда луна станет багровой. Двое героев вновь готовы расстроить планы злодеев! Более того, с ними способен справиться даже кто-то один. Выберите героя, который спутает карты Безумного Фила и Черного Сэма, и помогите сделать очередной шаг к тому, чтобы упрятать за решетку двух отъявленных преступников! Конечно, вас наградят за помощь в добром деле – это реальная возможность разбогатеть и сделать мир лучше, которой следует воспользоваться каждому законопослушному человеку!

Провайдер
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